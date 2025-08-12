Más incómodo, imposible: Santi Maratea vivió un momento tenso en su debut con Trato Hecho

Todo comenzó cuando el primer participante estaba en acción. En ese momento, el conductor quiso saber un poco más sobre su vida, sin imaginar que había una historia dura detrás. "Vivo con mi mamá y mi hermano", comenzó diciendo el jugador.

"¿Y tu padrastro no vive con ustedes?", quiso saber Maratea. Ante la respuesta del joven, fue por más: "¿Te puedo preguntar por tu viejo?", dijo.

Embed Entonces, ocurrió algo que descolocó a todos. "Sí, lo mataron", respondió el jugador, dejando a todos en shock. Frente a la inesperada respuesta, Santiago buscó la manera de salir de la situación: "Ah, de una. Terrible, amigo. Lo lamento. A mi viejo no lo mataron, pero se murió, así que compartimos un poco".

Y para rematar, agregó: "Estamos en el debut y los dos sin padre". La situación rápidamente se viralizó en redes sociales y cosechó todo tipo de comentarios. / MinutoUno Si querés estar siempre al día con las últimas noticias, rumores y novedades del mundo del espectáculo, hacé clic aquí y no te pierdas nada.