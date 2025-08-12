TV

Más incómodo, imposible: Santi Maratea vivió un momento tenso en su debut con Trato Hecho

Santi Maratea debutó en Trato Hecho por América Televisión con un insólito momento que sorprendió y generó gran incomodidad.

Más incómodo, imposible: Santi Maratea vivió un momento tenso en su debut con Trato Hecho

Más incómodo, imposible: Santi Maratea vivió un momento tenso en su debut con Trato Hecho

Por Sitio Andino MuchoShow

Este lunes, Santi Maratea debutó como conductor de Trato Hecho, el reality que se emite por América TV. Su primera aparición en la pantalla no solo dio que hablar, sino que también dejó un insólito momento que generó incomodidad entre los televidentes.

Santi Maratea (2)
Santi Maratea vivió un momento tenso en su debut con Trato Hecho

Santi Maratea vivió un momento tenso en su debut con Trato Hecho

Más incómodo, imposible: Santi Maratea vivió un momento tenso en su debut con Trato Hecho

Todo comenzó cuando el primer participante estaba en acción. En ese momento, el conductor quiso saber un poco más sobre su vida, sin imaginar que había una historia dura detrás. "Vivo con mi mamá y mi hermano", comenzó diciendo el jugador.

Lee además
La Voz Argentina: hacé como Juliana Gattas y emocionate con el canto de esta participante video
Certamen

La Voz Argentina: hacé como Juliana Gattas y emocionate con el canto de esta participante
Maluma frena su show en México y envía fuerte mensaje a una espectadora
¿Polémico o acertado?

Maluma frena su show en México y envía fuerte mensaje a una espectadora

"¿Y tu padrastro no vive con ustedes?", quiso saber Maratea. Ante la respuesta del joven, fue por más: "¿Te puedo preguntar por tu viejo?", dijo.

Embed

Entonces, ocurrió algo que descolocó a todos. "Sí, lo mataron", respondió el jugador, dejando a todos en shock. Frente a la inesperada respuesta, Santiago buscó la manera de salir de la situación: "Ah, de una. Terrible, amigo. Lo lamento. A mi viejo no lo mataron, pero se murió, así que compartimos un poco".

Temas
Seguí leyendo

Cuándo vuelve Andrea Bocelli a Argentina y cómo conseguir las entradas

Cómo sigue La Voz Argentina al terminar las "batallas"

La emoción de Soledad Pastorutti en La Voz Argentina con un tema de un autor mendocino

La Voz Argentina tiene al mendocino Ambrosio Cantú en los Knockouts y sigue en competencia

Gran fiesta en Monte Comán: tradición, desfile y Rusherking para cerrar los festejos

Llega al Le Parc un dramaque reflexiona sobre el poder y la identidad

Verdades y Consecuencias: llega a Godoy Cruz la comedia que reflexiona sobre la familia

Richie Hawtin vuelve a la provincia de Mendoza con un show inmersivo

LO QUE SE LEE AHORA
La Voz Argentina: hacé como Juliana Gattas y emocionate con el canto de esta participante video
Certamen

La Voz Argentina: hacé como Juliana Gattas y emocionate con el canto de esta participante

Las Más Leídas

El Banco Nación lanzó promociones con 12 cuotas y hasta 30% off en súper, combustible y ropa
ECONOMÍA FAMILIAR

El Banco Nación lanzó promociones con 12 cuotas y hasta 30% off en súper, combustible y ropa

Mendoza moviliza el reactor más pesado fabricado en Argentina: cómo será el recorrido del operativo video
Megaoperativo histórico

El traslado de un titán: Mendoza coordina la movilización del reactor más grande fabricado por IMPSA para YPF

Una explosión de garrafa en Maipú provocó un incendio y un hombre terminó herido
Tragedia

Una explosión de una garrafa en Maipú provocó un incendio y un hombre terminó gravemente herido

Julieta Silva continúa detenida, pero con domiciliaria. 
investigación judicial

Quién es el famoso abogado del mundo de la farándula que defenderá a Julieta Silva

El Pato Juan tiene nuevo hogar
Nuevo hogar

El Pato Juan ya tiene carnet sanitario y fue "adoptado" por otro municipio

Te Puede Interesar

Las preferencias para el Día del Niño es indumentaría y tecnología.
Festejo

Día del Niño: ventas lentas y un cambio de tendencia que desplaza a los juguetes como opción de regalo

Por Natalia Mantineo
Roberto Castillo, el nuevo abogado de Julieta Silva, está en San Rafael. 
revuelo en san rafael

El nuevo abogado de Julieta Silva habló del caso y anticipó su estrategia jurídica

Por Cristian Pérez Barceló
El Gobierno avanza con la reestructuración del INTA a pesar del rechazo en Diputados
BOLETÍN OFICIAL

El Gobierno de Milei avanza con la reestructuración del INTA a pesar del rechazo en Diputados

Por Sitio Andino Economía