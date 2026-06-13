13 de junio de 2026
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Luisana Lopilato

Luisana Lopilato se emocionó con Michael Bublé en el Mundial: el mensaje que conmovió a todos

La actriz argentina compartió un momento especial durante la ceremonia inaugural del Mundial en Canadá, donde Michael Bublé fue uno de los protagonistas. Mirá las imágenes.

Luisana Lopilato se emocionó con Michael Bublé en el Mundial: el mensaje que conmovió a todos
  • Luisana Lopilato se emocionó con Michael Bublé en el Mundial: el mensaje que conmovió a todos
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    Por Sitio Andino MuchoShow

    La ceremonia inaugural del Mundial 2026 en Canadá tuvo a Michael Bublé como una de sus grandes figuras, pero también dejó un momento romántico fuera del escenario. Antes y después del show, Luisana Lopilato siguió de cerca la presentación de su esposo a la distancia y compartió en redes sociales una serie de mensajes cargados de emoción.

    "Orgullo y emoción": el mensaje emotivo de Luisana Lopilato a Michael Bublé

    Mientras miles de espectadores disfrutaban del espectáculo en el BMO Field de Toronto, la actriz argentina vivió el evento desde su hogar junto a su familia. Aunque no pudo estar presente en el estadio, desde Buenos Aires acompañó cada instante de la actuación del reconocido cantante canadiense y no ocultó la felicidad que sintió al verlo protagonizar uno de los momentos más importantes de la ceremonia.

    Luisana Lopilato - Michael Bublé - Mundial 2026 (1)
    La actriz, recordada por Casados con Hijos, no pudo estar presente en el acto.

    La actriz, recordada por Casados con Hijos, no pudo estar presente en el acto.

    Michael Bublé fue elegido para representar a Canadá en el acto inaugural del Mundial, una distinción que reafirma su lugar como una de las voces más reconocidas y queridas del país. Su participación formó parte de un espectáculo pensado para celebrar la diversidad cultural canadiense antes del debut de la selección local en el torneo.

    A través de sus historias de Instagram, Luisana expresó todo su apoyo. “Desde acá acompañándote con mucho orgullo y emoción ”, escribió junto a una imagen en la que se la veía siguiendo la transmisión por televisión. La publicación estuvo acompañada por una bandera canadiense y un corazón, símbolos con los que reflejó el significado especial que tuvo la presentación para toda la familia.

    Luisana Lopilato - Michael Bublé - Mundial 2026
    A pesar de la distancia, Luisana Lopilato palpitó con emoción el acto de Bublé.

    A pesar de la distancia, Luisana Lopilato palpitó con emoción el acto de Bublé.

    La actriz ya había anticipado su entusiasmo un día antes del evento. Al compartir el anuncio oficial de la actuación de Bublé, le dedicó unas palabras que resumieron su admiración: “Mi amor, qué orgullo ”.

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