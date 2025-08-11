Maluma frena su show en México y envía fuerte mensaje a una espectadora

Maluma protagonizó un momento inesperado durante su última presentación en el Palacio de los Deportes, en Ciudad de México. El cantante colombiano detuvo el show para dirigirse directamente a una mujer que había asistido con su bebé de un año, un hecho que lo incomodó y lo llevó a dar un contundente mensaje frente a miles de personas.

El artista, que se encuentra recorriendo Latinoamérica con su +Pretty+Dirty World Tour, no dudó en frenar la música al notar la presencia del niño sin protección auditiva. “¿Usted cree que es buena idea traer un bebé a un concierto con el sonido tan fuerte?”, preguntó visiblemente molesto. La escena fue grabada por el público y rápidamente se viralizó en redes sociales.

Lo que dijo Maluma en pleno show Durante el intercambio, Maluma insistió en que su reacción tenía que ver con su experiencia como padre de Paris, nacida en marzo de 2024. "Con todo respeto, ahora que soy papá, me da pesar ver esto. Es un acto de irresponsabilidad", expresó. Además, le pidió a la madre que en el futuro protegiera los oídos del niño o evitara llevarlo a un espectáculo de esa magnitud.

El colombiano también criticó que el pequeño estuviera siendo movido “como si fuera un juguete”, agregando que “ese niño no quiere estar ahí”. Sus palabras provocaron una ovación inmediata del público, que respaldó la intervención. En medio del aplauso general, el artista retomó el show.

Repercusiones y debate en redes sociales El episodio no tardó en generar opiniones encontradas en plataformas como X (ex Twitter) e Instagram. Muchos usuarios apoyaron la actitud de Maluma, destacando que priorizó el bienestar del menor. Otros, en cambio, consideraron que el artista expuso de forma violenta a su espectadora y abriendo la posibilidad de que el mundo la juzgue en cuanto a su responsabilidad materna./Clarín.

