Maluma le contestó a los hinchas argentinos: “No crean todo lo que ven en las redes”

Este martes, Maluma, quien cuenta con más de 62 millones de seguidores en Instagram, decidió aclarar la situación y poner fin a las especulaciones. A través de sus historias, el cantante explicó que su actitud no fue una pelea, sino un intento de animar a sus compatriotas colombianos . "Quiero saludar al equipo colombiano por ese esfuerzo, por esa entrega. Me siento demasiado orgulloso de ser colombiano y no lo cambiaría por nada del mundo" , expresó el artista con entusiasmo.

Desmintiendo los rumores

Maluma continuó su descargo asegurando que no hubo ningún enfrentamiento con los hinchas argentinos y que sus gritos estaban dirigidos a los seguidores colombianos. "No me estaba peleando con absolutamente nadie, yo me paré ahí incluso a gritarle a la gente de mi propio equipo, a la gente de Colombia que empezaran a vibrar como nosotros", explicó.