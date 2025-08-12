Violento choque entre un móvil policial y un auto con una familia a bordo en San Rafael

En San Rafael, un impresionante choque entre un móvil policial y un auto que transportaba a una familia ocurrió en la intersección de calle Lavalle y avenida Quiroga. Según trascendió, el patrullero -que había sido solicitado como apoyo- circulaba a gran velocidad sin la sirena activada, aunque con las luces encendidas.

Accidente vial en San Rafael: viajaban un matrimonio y una bebé El accidente vial comenzó cuando una patrulla, con dos uniformados a bordo, que circulaba por Villa Laredo recibió una alerta para asistir en el arresto de una persona. Esto obligó a los efectivos a desplazarse rápidamente por calle Lavalle. Al llegar a la intersección con avenida Quiroga, el móvil fue impactado por un auto particular que se desplazaba de este a oeste. Pese a que el segundo vehículo intentó frenar, el golpe provocó el vuelco del primero.

accidente vial - san rafael (2) El móvil policial involucrado sería un modelo nuevo. Tras el impacto, el vehículo policial terminó sobre la vereda, luego de atravesar una acequia. Sus ocupantes fueron rescatados por el cuerpo de bomberos y presentaron politraumatismos, por lo que fueron derivados al hospital Schestakow.

En el auto particular viajaban un matrimonio y su bebé de un año. La mujer y la menor fueron trasladadas al hospital con golpes y hematomas, pero ambas se encuentran fuera de peligro.