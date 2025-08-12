Confirmaron el juicio por jurado por un femicidio que conmocionó a Mendoza

En una audiencia en el Polo Judicial , se confirmó que el femicidio en Mendoza de Malén Ledesma irá a juicio por jurado . El acusado, Iván Gabriel Juárez, arriesga prisión perpetua luego de que la defensa agotara todas las instancias judiciales.

El juez del Tribunal Penal Colegiado Nº 1 , Rafael Escot , rechazó los pedidos de la defensa y confirmó la elevación a juicio solicitada por la fiscal Andrea Lazo .

El abogado defensor había solicitado la nulidad de la calificación de femicidio y de los peritajes incorporados al expediente . El letrado argumentó que el caso no constituye un femicidio , ya que Juárez y la víctima no tenían ningún tipo de relación de pareja .

Sin embargo, para los investigadores, el planteo carece de fundamento , ya que existen varios fallos —e incluso la Ley de Violencia de Género — que establecen que no es necesaria una relación de pareja para que se configure un femicidio . No obstante, habrá que esperar si la defensa realiza algún otro planteo para evitar el debate.

El femicidio de Malén Ledesma

La joven de 24 años fue asesinada a puñaladas el 8 de diciembre en Blanco Encalada, Luján de Cuyo. La víctima recibió seis puñaladas, la mayoría de estas en el cuello, y el agresor intentó escapar a bordo de una camioneta Toyota Hilux blanca. Sin embargo fue detenido en Pueyrredón y Viamonte de Chacras de Coria.

Malen Ledesma A.jpg La joven de 24 años fue asesinada a puñaladas el 8 de diciembre en Blanco Encalada, Luján de Cuyo.

El rodado tenía manchas de sangre y en el interior del coche los policías encontraron el arma homicida. Aún así, las declaraciones de allegados al joven, confirmaron que Juárez no tenía ningún tipo de relación de pareja con la víctima. En este sentido, indicaron que Malén tenía novio, quien se desempeñaba como arquitecto.

Malén Ledesma era oriunda de Rawson, Chubut y estudiaba en la licenciatura en inglés en la Universidad Nacional de Cuyo. A raíz del femicidio, familiares de la víctima se reunieron en Chubut y marcharon por calles de Rawson para exigir justicia. Quien lideró el reclamo fue la madre de la joven, Analia Da Fonseca, quien pidió que el principal acusado, Iván Juárez (25), quede detenido de por vida.

marcha malen ledesma.jpeg Familiares de la víctima se reunieron en Chubut y marcharon por calles de Rawson para exigir justicia

“Deseo que se quede ahí de por vida. Le van a dar prisión perpetua y en 35 años puede salir. Es decir que cuando tenga 50 y algo de años puede salir. La cadena perpetua la vamos a tener nosotros ”, sostuvo la madre de la joven asesinada a puñaladas en Ruta 82.