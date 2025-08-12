La defensa agotó todas las instancias

Confirmaron el juicio por jurado por un femicidio que conmocionó a Mendoza

El femicidio de Malén Ledesma, ocurrido en diciembre de 2023 en Mendoza, irá a juicio por jurado tras el rechazo a la nulidad.

Confirmaron el juicio por jurado por un femicidio que conmocionó a Mendoza

Confirmaron el juicio por jurado por un femicidio que conmocionó a Mendoza

El juez del Tribunal Penal Colegiado Nº 1, Rafael Escot, rechazó los pedidos de la defensa y confirmó la elevación a juicio solicitada por la fiscal Andrea Lazo.

Lee además
Mendoza realiza la primera prueba de realidad virtual para presentar evidencias en juicios por jurado
Visualizar las pruebas

Mendoza realiza la primera prueba de realidad virtual para presentar evidencias en juicios por jurado
El encuentro de juicio por jurado se realizará en el Polo Judicial Penal de Mendoza. 
encuentro nacional

Los funcionarios que llegan a Mendoza por la mesa federal de juicio por jurado
Malen Ledesma B.jpg
El femicidio en Mendoza de Malén Ledesma irá a juicio por jurado

El femicidio en Mendoza de Malén Ledesma irá a juicio por jurado

El abogado defensor había solicitado la nulidad de la calificación de femicidio y de los peritajes incorporados al expediente. El letrado argumentó que el caso no constituye un femicidio, ya que Juárez y la víctima no tenían ningún tipo de relación de pareja.

Sin embargo, para los investigadores, el planteo carece de fundamento, ya que existen varios fallos —e incluso la Ley de Violencia de Género— que establecen que no es necesaria una relación de pareja para que se configure un femicidio. No obstante, habrá que esperar si la defensa realiza algún otro planteo para evitar el debate.

El femicidio de Malén Ledesma

La joven de 24 años fue asesinada a puñaladas el 8 de diciembre en Blanco Encalada, Luján de Cuyo. La víctima recibió seis puñaladas, la mayoría de estas en el cuello, y el agresor intentó escapar a bordo de una camioneta Toyota Hilux blanca. Sin embargo fue detenido en Pueyrredón y Viamonte de Chacras de Coria.

Malen Ledesma A.jpg
La joven de 24 a&ntilde;os fue asesinada a pu&ntilde;aladas el 8 de diciembre en Blanco Encalada, Luj&aacute;n de Cuyo.

La joven de 24 años fue asesinada a puñaladas el 8 de diciembre en Blanco Encalada, Luján de Cuyo.

El rodado tenía manchas de sangre y en el interior del coche los policías encontraron el arma homicida. Aún así, las declaraciones de allegados al joven, confirmaron que Juárez no tenía ningún tipo de relación de pareja con la víctima. En este sentido, indicaron que Malén tenía novio, quien se desempeñaba como arquitecto.

Malén Ledesma era oriunda de Rawson, Chubut y estudiaba en la licenciatura en inglés en la Universidad Nacional de Cuyo. A raíz del femicidio, familiares de la víctima se reunieron en Chubut y marcharon por calles de Rawson para exigir justicia. Quien lideró el reclamo fue la madre de la joven, Analia Da Fonseca, quien pidió que el principal acusado, Iván Juárez (25), quede detenido de por vida.

marcha malen ledesma.jpeg
Familiares de la v&iacute;ctima se reunieron en Chubut y marcharon por calles de Rawson para exigir justicia

Familiares de la víctima se reunieron en Chubut y marcharon por calles de Rawson para exigir justicia

“Deseo que se quede ahí de por vida. Le van a dar prisión perpetua y en 35 años puede salir. Es decir que cuando tenga 50 y algo de años puede salir. La cadena perpetua la vamos a tener nosotros ”, sostuvo la madre de la joven asesinada a puñaladas en Ruta 82.

Temas
Seguí leyendo

Mendoza, sede de un importante encuentro sobre juicio por jurado

Violento choque entre un móvil policial y un auto con una familia a bordo en San Rafael

Mendoza presentó en San Juan su modelo de seguridad para prevenir incidentes en estadios

Cómo avanza la causa por el homicidio de un menor en Junín

Centro de Mendoza: la Policía atrapó a cuatro mujeres y evitó robo en la puerta de un banco

Maipú: los sorprendieron in fraganti cuando robaban cables

El nuevo abogado de Julieta Silva habló del caso y anticipó su estrategia jurídica

Violento robo a un hombre con discapacidad en Guaymallén

LO QUE SE LEE AHORA
Las mujeres fueron detenidas en pleno centro de Mendoza en la previa de un posible robo.
Seguimiento de cámaras

Centro de Mendoza: la Policía atrapó a cuatro mujeres y evitó robo en la puerta de un banco

Las Más Leídas

El Pato Juan tiene nuevo hogar
Nuevo hogar

El Pato Juan ya tiene carnet sanitario y fue "adoptado" por otro municipio

Quién es Zoe Gotusso, la cantante que acompaña a Lali en La Voz Argentina
Música y TV

Quién es Zoe Gotusso, la cantante que acompaña a Lali en La Voz Argentina

Alerta por viento Zonda, el pronóstico del tiempo este martes 12 de agosto en la provincia de Mendoza
El clima

Alerta por viento Zonda, el pronóstico del tiempo este martes 12 de agosto en la provincia de Mendoza

Depósito a plazo fijo y rendimientos digitales: qué banco ofrece mejor ganancia a 30 días
AHORROS

Depósito a plazo fijo y rendimientos digitales: qué banco ofrece mejor ganancia a 30 días

Roberto Castillo, el nuevo abogado de Julieta Silva, está en San Rafael. 
revuelo en san rafael

El nuevo abogado de Julieta Silva habló del caso y anticipó su estrategia jurídica

Te Puede Interesar

Dólar tarjeta: por qué el Gobierno lo mantiene pese al fin del cepo ¿Cómo zafar del impuesto?
Dólar e Impuestos

Dólar tarjeta: por qué el Gobierno lo mantiene pese al fin del cepo ¿Cómo zafar del impuesto?

Por Marcelo López Álvarez
El Congreso avanza con la investigación sobre Javier y Karina Milei video
Congreso nacional

Investigación cripto $Libra: otra movida de la oposición en el Congreso incomoda a Milei

Por Sitio Andino Política
Violento choque entre un móvil policial y un auto con una familia a bordo en San Rafael
Iba sin sirenas

Violento choque entre un móvil policial y un auto con una familia a bordo en San Rafael

Por Sitio Andino Policiales