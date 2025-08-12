Mendoza realiza la primera prueba de realidad virtual para presentar evidencias en juicios por jurado

Desde 2019, Mendoza realizó 56 juicios por jurado en los que participaron más de 900 ciudadanos. Esta semana, en el marco de la Mesa Federal 2025 , dará un paso inédito: será pionera en implentar la presentación de pruebas con realidad virtual en un debate judicial.

El próximo 14 de agosto, a las 14 horas , se llevará a cabo un simulacro de juicio por jurado en el Polo Judicial Penal . La empresa mendocina Interbrain proveerá lentes de realidad virtual (VR) tanto a los jurados como a jueces, fiscales y defensores, para visualizar la evidencia en un entorno inmersivo. Esta tecnología permitirá recrear la escena del hecho y brindar a todos los participantes la misma perspectiva que tuvieron los testigos .

La iniciativa, vinculada también al concepto de metaverso , busca ofrecer una herramienta más precisa y sensorial para la valoración de pruebas. Además, será abierta al público , que podrá presenciar esta prueba piloto en el edificio del Fuero Penal Colegiado del Polo Judicial Penal (Planta Mura y Atahualpa, detrás del penal de San Felipe, Ciudad de Mendoza), en el horario de inicio previsto.

Los días 13 y 14 de agosto , Mendoza será sede de la 3° Mesa Federal de Organización y Administración de Juicio por Jurados , un encuentro que reunirá a referentes judiciales de todo el país con el objetivo de fortalecer el desarrollo de los juicios populares .

En esta edición, la convocatoria se abre no solo a magistrados, funcionarios y litigantes, sino también a la ciudadanía en general, reforzando el carácter democrático y pedagógico de este modelo judicial.

“Contaremos con Ministros de Corte de todo el país, quienes compartirán la experiencia de sus regiones. Esto nos permitirá avanzar hacia una estandarización de procesos y buenas prácticas para una administración más eficiente, transparente y coherente del sistema, respetando las particularidades de cada región”, explicó José Valerio, ministro de la Suprema Corte de Mendoza y coordinador del Fuero Penal Colegiado.

La apertura estará encabezada por Valerio, acompañado por Sebastián Amerio, secretario de Justicia de la Nación; Luis Petri, ministro de Defensa; Gustavo Castiñeira de Dios, presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza; Germán Busamia, vocal del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén; y Gabriela Zangaro, presidenta de la Comisión de Transferencia del Consejo de la Magistratura de CABA.

Además de las exposiciones, se realizarán talleres prácticos para mejorar la implementación de los juicios por jurado y abordar problemáticas comunes. El evento cerrará con la lectura de las conclusiones alcanzadas tras dos jornadas de trabajo intensivo.

El programa completo de la Mesa Federal