Mendoza presentó en San Juan su modelo de seguridad para prevenir incidentes en estadios

Mendoza estuvo en San Juan y destacó su modelo de seguridad en estadios como un "ejemplo" nacional

En el 2° encuentro del Consejo Federal de Seguridad en Eventos Deportivos, realizado en el Centro Cívico de San Juan, el Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza viajó para representar a la provincia y exponer su modelo de seguridad vigente en los estadios locales. Junto a delegaciones de otras provincias, se compartieron estrategias y se abordaron los desafíos pendientes para prevenir y gestionar incidentes en espectáculos deportivos.

Hernán Amat en el Consejo Federal: “La provincia sigue siendo ejemplo en todo el país” La delegación mendocina estuvo integrada por Hernán Amat, director general de Relaciones con la Comunidad, y Alejandro Sandoval, jefe de la Dirección de Planeamiento Operativo y Eventos (DIPOE). Durante su exposición, resaltaron las medidas recientemente implementadas para el ingreso a los estadios, como la exigencia del DNI físico al 100%, la integración de cámaras al Centro Estratégico de Operaciones (CEO) y la firma de convenios con clubes locales.

seguridad de Mendoza “Para nosotros ha sido sumamente importante este intercambio. Nos nutrimos de distintas experiencias, pero también Mendoza fue reconocida por el trabajo que venimos realizando, especialmente en la seguridad en estadios de fútbol y eventos masivos en toda la provincia ”, afirmó Amat.

El funcionario provincial destacó la importancia de la obligatoriedad del DNI físico para el ingreso, la incorporación de tecnología avanzada y los convenios firmados para integrar los sistemas de cámaras de los clubes al CEO del Ministerio de Seguridad y Justicia. “Mendoza sigue siendo un ejemplo en todo el país en materia de gestión en seguridad”, remarcó.

En el encuentro, que contó con la participación de autoridades deportivas, nacionales y provinciales destacadas, y organizaciones sociales (DAIA), también se abordaron otros temas como la gestión nacional en seguridad deportiva, experiencias de traslados interjurisdiccionales, la lucha contra el antisemitismo en el fútbol, la implementación de estadios inclusivos, el estado del proyecto de ley “Antibarras” y los avances del programa Tribuna Segura. encuentro de seguridad - San Juan Además, se llevaron a cabo mesas de trabajo destinadas a elaborar un plan federal de seguridad con el objetivo de asegurar el eventual regreso del público visitante a los estadios, optimizar la organización y mejorar la prevención en eventos deportivos a nivel nacional.