2° encuentro federal

Mendoza presentó en San Juan su modelo de seguridad para prevenir incidentes en estadios

Así lo expusieron Hernán Amat y el Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia, presentes en el Consejo Federal de Seguridad en Eventos Deportivos.

Mendoza estuvo en San Juan y destacó su modelo de seguridad en estadios como un ejemplo nacional

Mendoza estuvo en San Juan y destacó su modelo de seguridad en estadios como un "ejemplo" nacional

Por Sitio Andino Política

En el 2° encuentro del Consejo Federal de Seguridad en Eventos Deportivos, realizado en el Centro Cívico de San Juan, el Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza viajó para representar a la provincia y exponer su modelo de seguridad vigente en los estadios locales. Junto a delegaciones de otras provincias, se compartieron estrategias y se abordaron los desafíos pendientes para prevenir y gestionar incidentes en espectáculos deportivos.

Hernán Amat en el Consejo Federal: “La provincia sigue siendo ejemplo en todo el país”

La delegación mendocina estuvo integrada por Hernán Amat, director general de Relaciones con la Comunidad, y Alejandro Sandoval, jefe de la Dirección de Planeamiento Operativo y Eventos (DIPOE). Durante su exposición, resaltaron las medidas recientemente implementadas para el ingreso a los estadios, como la exigencia del DNI físico al 100%, la integración de cámaras al Centro Estratégico de Operaciones (CEO) y la firma de convenios con clubes locales.

Lee además
Nuevos efectivos para San Rafael, Malargüe y General Alvear video
Acto en San Rafael

Más móviles, tecnología y agentes para reforzar la seguridad en el Sur mendocino
El Gobierno de Mendoza adquirió un sistema de georreferenciación para investigación criminal.
Boletín Oficial

El Gobierno de Mendoza adjudicó una millonaria licitación para mejorar la seguridad penitenciaria

El funcionario provincial destacó la importancia de la obligatoriedad del DNI físico para el ingreso, la incorporación de tecnología avanzada y los convenios firmados para integrar los sistemas de cámaras de los clubes al CEO del Ministerio de Seguridad y Justicia. “Mendoza sigue siendo un ejemplo en todo el país en materia de gestión en seguridad”, remarcó.

En el encuentro, que contó con la participación de autoridades deportivas, nacionales y provinciales destacadas, y organizaciones sociales (DAIA), también se abordaron otros temas como la gestión nacional en seguridad deportiva, experiencias de traslados interjurisdiccionales, la lucha contra el antisemitismo en el fútbol, la implementación de estadios inclusivos, el estado del proyecto de ley “Antibarras” y los avances del programa Tribuna Segura.

encuentro de seguridad - San Juan

Además, se llevaron a cabo mesas de trabajo destinadas a elaborar un plan federal de seguridad con el objetivo de asegurar el eventual regreso del público visitante a los estadios, optimizar la organización y mejorar la prevención en eventos deportivos a nivel nacional.

Temas
Seguí leyendo

Más luz, más control: Godoy Cruz instala sensores en luminarias para prevenir el vandalismo

Seguridad y bienestar: Godoy Cruz acompaña a sus adultos mayores

Mendoza y San Luis refuerzan la cooperación para prevenir el delito en zonas limítrofes

Investigación cripto $Libra: otra movida de la oposición en el Congreso incomoda a Milei

El Partido de los Jubilados pide una mesa de emergencia para atender la crisis del sector

Cristina Fernández se niega a pagar el decomiso de la Causa Vialidad

Aumentan las pensiones honoríficas a veteranos de Malvinas de Mendoza: cuánto percibirán

El "limbo" en el que quedó el PRO en Mendoza tras el aval y rechazo a integrar un frente

LO QUE SE LEE AHORA
Una de cal y otra de arena para el PRO en Mendoza
Elecciones 2025

El "limbo" en el que quedó el PRO en Mendoza tras el aval y rechazo a integrar un frente

Las Más Leídas

El Pato Juan tiene nuevo hogar
Nuevo hogar

El Pato Juan ya tiene carnet sanitario y fue "adoptado" por otro municipio

Quién es Zoe Gotusso, la cantante que acompaña a Lali en La Voz Argentina
Música y TV

Quién es Zoe Gotusso, la cantante que acompaña a Lali en La Voz Argentina

Alerta por viento Zonda, el pronóstico del tiempo este martes 12 de agosto en la provincia de Mendoza
El clima

Alerta por viento Zonda, el pronóstico del tiempo este martes 12 de agosto en la provincia de Mendoza

Depósito a plazo fijo y rendimientos digitales: qué banco ofrece mejor ganancia a 30 días
AHORROS

Depósito a plazo fijo y rendimientos digitales: qué banco ofrece mejor ganancia a 30 días

Roberto Castillo, el nuevo abogado de Julieta Silva, está en San Rafael. 
revuelo en san rafael

El nuevo abogado de Julieta Silva habló del caso y anticipó su estrategia jurídica

Te Puede Interesar

Dólar tarjeta: por qué el Gobierno lo mantiene pese al fin del cepo ¿Cómo zafar del impuesto?
Dólar e Impuestos

Dólar tarjeta: por qué el Gobierno lo mantiene pese al fin del cepo ¿Cómo zafar del impuesto?

Por Marcelo López Álvarez
El Congreso avanza con la investigación sobre Javier y Karina Milei video
Congreso nacional

Investigación cripto $Libra: otra movida de la oposición en el Congreso incomoda a Milei

Por Sitio Andino Política
Violento choque entre un móvil policial y un auto con una familia a bordo en San Rafael
Iba sin sirenas

Violento choque entre un móvil policial y un auto con una familia a bordo en San Rafael

Por Sitio Andino Policiales