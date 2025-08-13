Javier Milei cenó con diputados aliados en Olivos para blindar los vetos a jubilados y discapacidad.

El presidente Javier Milei encabezó una cena en la Quinta de Olivos con diputados de La Libertad Avanza y bloques aliados para blindar en el Congreso los vetos a las leyes de aumento a las jubilaciones y de emergencia en discapacidad. Esto se dio en la previa de una semana clave, en la que la oposición buscará tratar los rechazos presidenciales .

El oficialismo enfrenta un duro desafío en la Cámara de Diputados de la Nación , donde necesita al menos un tercio de los votos (86 sobre 257) para que los vetos no sean revertidos. Con su bloque y el apoyo incondicional del PRO, llega a 74 votos, por lo que necesita negociar con los legisladores que responden a los gobernadores dialoguistas y a los monobloques.

"Todos los diputados de LLA vamos a defender los vetos , es lo correcto. El que duda no debería ser miembro de La Libertad Avanza", afirmó una fuente legislativa que asistió a la cena. En el oficialismo confían en el respaldo del PRO , de quienes dicen que "acompañan incondicionalmente, incluso en los momentos en los que se requiere no ser casta y asumir el costo político".

A la cena en Olivos del martes, que comenzó a las 20.00, asistieron diputados de La Libertad Avanza y un nutrido grupo del PRO, encabezado por su jefe de bloque, Cristian Ritondo . También estuvieron Diego Santilli, Sabrina Ajmechet, Alejandro Finocchiaro, Silvana Giudici, Luciano Laspina y Daiana Fernández Molero . En representación de la Liga del Interior, los radicales alineados con el Gobierno, participó el neuquino Pablo Cervi .

Según Noticias Argentinas y TN, el encuentro buscó delinear una estrategia para conseguir los votos necesarios para sostener las impugnaciones del mandatario.

El temario de fondo

Además de los vetos, en el encuentro se analizó la estrategia frente a otros temas que la oposición busca imponer en la agenda, como los proyectos de los gobernadores para coparticipar los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y el impuesto a los combustibles,

La reactivación de la comisión investigadora del caso $LIBRA es otro de los temas que incomodan al Gobierno Nacional. En un movimiento clave para destrabar la Comisión Investigadora, la oposición en Diputados logró el martes pasado un dictamen de mayoría que le permitirá quedarse con la presidencia del organismo. El despacho fue respaldado por 38 firmas de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica, y podría llegar al recinto el próximo 20 de agosto. Fuente: NA.