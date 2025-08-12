El Partido de los Jubilados pide una mesa de emergencia para atender la crisis del sector

El Partido de los Jubilados – Mendoza reclamó la creación de una Mesa de Emergencia Social, integrada por representantes del Estado, organizaciones sociales, instituciones médicas, sindicatos y referentes de jubilados y personas con discapacidad.
Reclaman un plan urgente con presupuesto y plazos para garantizar salud, medicamentos y derechos básicos de jubilados y personas con discapacidad.
El Partido de los Jubilados – Mendoza reclamó la creación de una Mesa de Emergencia Social, integrada por representantes del Estado, organizaciones sociales, instituciones médicas, sindicatos y referentes de jubilados y personas con discapacidad.
Según la propuesta, el organismo debería elaborar un plan de acción inmediato, con presupuesto y plazos definidos, para asegurar: acceso real a la salud y medicamentos, tratamientos odontológicos como parte de la salud integral, programas de contención social e inclusión de personas con discapacidad en políticas efectivas de atención y rehabilitación.
Desde el partido advirtieron que la iniciativa surge ante una pérdida constante del poder adquisitivo por la inflación y la falta de actualización real de los haberes, así como recortes y demoras en medicamentos y tratamientos esenciales.
También señalaron la ausencia de programas integrales para la salud física, mental y social, las barreras que enfrentan las personas con discapacidad y la falta de atención odontológica, que afecta la alimentación, la autoestima y la calidad de vida de los adultos mayores.
En este contexto, celebraron la medida de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza que otorga exención de tasas y acceso gratuito a gimnasios y espacios culturales para jubilados con la mínima, pero advirtieron que se trata de alivios momentáneos frente a un problema estructural.
El Partido de los Jubilados remarcó que el sector necesita una política integral, estable y de largo plazo, que garantice una vida digna y plena, y no solo la supervivencia.
“El respeto a quienes trabajaron, cuidaron y aportaron al país no es caridad, es justicia”, afirmaron, y reiteraron su compromiso de luchar por salud integral, vivienda digna, acceso a la cultura y al deporte, y participación activa en la vida social.