El Partido de los Jubilados pide una mesa de emergencia para atender la crisis del sector

El Partido de los Jubilados – Mendoza reclamó la creación de una Mesa de Emergencia Social , integrada por representantes del Estado, organizaciones sociales, instituciones médicas, sindicatos y referentes de jubilados y personas con discapacidad.

Según la propuesta, el organismo debería elaborar un plan de acción inmediato , con presupuesto y plazos definidos, para asegurar: acceso real a la salud y medicamentos , tratamientos odontológicos como parte de la salud integral , programas de contención social e inclusión de personas con discapacidad en políticas efectivas de atención y rehabilitación.

Medidas "empáticas" para jubilados Ulpiano Suarez: "El ajuste no lo pueden seguir pagando los sectores más vulnerables"

Desde el partido advirtieron que la iniciativa surge ante una pérdida constante del poder adquisitivo por la inflación y la falta de actualización real de los haberes, así como recortes y demoras en medicamentos y tratamientos esenciales .

También señalaron la ausencia de programas integrales para la salud física, mental y social, las barreras que enfrentan las personas con discapacidad y la falta de atención odontológica , que afecta la alimentación, la autoestima y la calidad de vida de los adultos mayores.

El Partido de los Jubilados pide conformar una mesa de emergencia social en Mendoza.

En este contexto, celebraron la medida de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza que otorga exención de tasas y acceso gratuito a gimnasios y espacios culturales para jubilados con la mínima, pero advirtieron que se trata de alivios momentáneos frente a un problema estructural.

Un pedido por políticas estables

El Partido de los Jubilados remarcó que el sector necesita una política integral, estable y de largo plazo, que garantice una vida digna y plena, y no solo la supervivencia.

“El respeto a quienes trabajaron, cuidaron y aportaron al país no es caridad, es justicia”, afirmaron, y reiteraron su compromiso de luchar por salud integral, vivienda digna, acceso a la cultura y al deporte, y participación activa en la vida social.