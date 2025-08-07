El Gobierno de Mendoza adjudicó una millonaria licitación para mejorar la seguridad penitenciaria

El Gobierno de Mendoza invertirá más de $2.500 millones en una plataforma integral de georreferenciación para la investigación criminal , según el Decreto 1589, publicado este jueves en el Boletín Oficial. La licitación fue solicitada por la Subsecretaría de Tecnología Aplicada a la Seguridad, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia .

La licitación fue adjudicada a la empresa Cytric Solutions S.R.L ., por ser la más conveniente para el Gobierno, al obtener el mayor puntaje en la evaluación y cumplir con los requerimientos del pliego. La misma se hizo con un monto total de U$S 2.215.000, equivalentes a $2.569.400.000 .

Se trata de una plataforma integral de georreferenciación para investigación criminal , que incluye módulos tácticos de localización y bloqueo selectivo de señales .

Otros oferentes de la licitación

Otras tres ofertas se presentaron, pero fueron descartadas por no cumplir con los requisitos administrativos y técnicos. Exanet S.A. no cumplió con requisitos establecidos en los pliegos particulares y generales, ni con la inscripción obligatoria en el RUP, indicó el Decreto.

Broda S.A., por su parte, presentó deficiencias tanto en aspectos técnicos, como garantía y mantenimiento de software, como administrativos, es decir, documentación obligatoria. En tanto, Business Integrated Systems S.R.L. incumplió condiciones administrativas clave, como la falta de inscripción en el RUP y requisitos del pliego.

El Decreto lleva la firma del gobernador Alfredo Cornejo y la ministra de Seguridad, Mercedes Rus. Esto se suma a la adjudicación que hizo el Gobierno en junio pasado para contratar un servicio de videovigilancia por casi $6.000 millones, por un plazo de dos años, mediante el Decreto 1188, para la prevención del delito y la coordinación de operativos de seguridad.