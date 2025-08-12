Aumentan las pensiones honoríficas a veteranos de Malvinas de Mendoza: cuánto percibirán

El Senado de Mendoza aprobó, por unanimidad, un proyecto de ley que actualiza y amplía los beneficios para los veteranos de la Guerra de Malvinas . La iniciativa, impulsada por los legisladores justicialistas Mauricio Sat (San Rafael) y Mercedes Derrache (San Martín), obtuvo media sanción y ahora deberá ser tratada en la Cámara de Diputados .

Actualmente, los 339 beneficiarios de la pensión honorífica provincial perciben el equivalente a dos salarios básicos de la categoría 013 del escalafón general, lo que en julio representó unos $380.000 netos . El proyecto duplica ese monto y lo vincula de forma permanente al mismo escalafón , para garantizar actualizaciones automáticas.

Además, incorpora un seguro habitacional del 20% sobre el valor de la pensión, destinado a cubrir gastos de alquiler o crédito hipotecario para la vivienda familiar.

Para acceder a este beneficio, el veterano o su cónyuge no deben ser propietarios de un inmueble , y deberán acreditar la situación con la documentación correspondiente. En el caso de planes de vivienda del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), la cuota no podrá superar el monto del seguro.

La palabra del autor del proyecto

Durante la sesión, Sat destacó que el impacto fiscal para el Estado es “mínimo”, pero que la medida tiene un alto valor “emocional y económico” para los excombatientes, la mayoría de los cuales supera los 60 años.

“Esto no es una cuestión económica sino una decisión ética y política de reconocer en vida a quienes defendieron nuestra soberanía con honor, coraje y entrega absoluta”, subrayó.

El senador agregó que Mendoza se encontraba rezagada frente a otras provincias que ya habían actualizado sus regímenes de reconocimiento. “Hemos construido consenso con el compromiso de seguir discutiendo la actualización de los valores el año que viene”, señaló.