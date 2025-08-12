Elecciones 2025

Para Alfredo Cornejo, la alianza del PRO y Difonso es una "bolsa de gatos"

Alfredo Cornejo se refirió a la alianza del PRO con Jorge Difonso de cara a las próximas elecciones. Reveló quiénes son los candidatos que proponen los libertarios para el Congreso.

Alfredo Cornejo habló del armado de las listas para las próximas elecciones.&nbsp;
Alfredo Cornejo habló del armado de las listas para las próximas elecciones.
Por Sitio Andino Política

El gobernador Alfredo Cornejo se refirió al armado para las próximas elecciones legislativas. Confirmó que Facundo Correa Llano y Álvaro Martínez son los candidatos a integrar la lista oficialista, pero aclaró que no quiere incorporar a "gente que esté en contra" de su Gobierno. Además, calificó como "bolsa de gatos" al acuerdo entre Omar de Marchi (PRO) y Jorge Difonso.

En cuanto al armado de las listas para las próximas elecciones legislativas, para las que Cambia Mendoza acordó una alianza con la Libertad Avanza, pero resta definir las candidaturas, aseguró: "Se está conversando, tienen conceptos con autonomía sobre gente que quieren proponer, pero también con la supervisión nuestra porque no queremos incorporar a la lista de nuestro frente gente que esté en contra de nuestro programa de Gobierno".

El interlocutor de las conversaciones es el libertario Facundo Correa Llano, uno de los que tiene grandes chances de ir en la boleta como legislador nacional. "Entiendo que sí que es una posibilidad pero yo no soy quién para ese cupo, nosotros no tenemos poder de veto. En el caso de Álvaro Martínez sí la gente de Nación me consultó qué opinión tenía yo. No tengo vetos especiales, lo que pasa es que es muy difícil para gente que dice que el límite es Cornejo, ir en la lista con la gente de Cornejo. Creo que un poco la pregunta deberían hacérsela a él", dijo el Gobernador.

12 de agosto, presentacion nuevas ambulancias, servicio coordinado de emergencia, alfredo cornejo, rodolfo montero

Además, el mandatario apuntó contra La Unión Mendocina (LUM) por la alianza entre el PRO y el espacio de Jorge Difonso, llamado Provincias Unidas: "No me extraña mucho, es lo mismo que LUM que se reunió con Difonso con posiciones antimileístas, con (Daniel) Orozco que había estado gobernando con nosotros y ahora eso ha explotado por los aires, pero están reconstituyéndose sin un programa en común".

Y agregó: "El tema minería es el más nítido diría yo, pero hay otros, la mayoría de ese frente es antimilei. No entiendo muy bien qué hace el PRO en esa lista. La verdad es que es tan de sentido común que mi opinión es irrelevante, es muy evidente. Vulgarmente, y esta frase denota mi edad, es una bolsa de gatos".

El PRO, conducido por Gabriel Pradines negoció hasta último momento su pertenencia en la alianza que ya tenían cerrada el Partido Demócrata y el Partido Libertario, pero las conversaciones no llegaron a buen puerto. Frente esto, surgió un "plan b", el de sumarse al espacio que, junto a nuevos aliados, se llama “Provincias Unidas – Defendamos Mendoza”.

La definición de la lista oficialista para las próximas elecciones

La boleta nacional de la coalición oficialista, que se presentará bajo la denominación "Frente La Libertad Avanza", tendrá preeminencia libertaria, que colocará tres de los cinco postulantes para el Congreso, quienes ocuparán los casilleros 1,3 y 4. El radicalismo, en tanto, se anotará en el segundo y quinto lugar.

Confirmados, solo están los nombres de la UCR: la actual diputada Pamela Verasay y el gerente general en EMESA, Mauricio Pinti Clop. Respecto a los que postulará LLA, se especula que quien encabece sea el presidente del partido en Mendoza y legislador nacional, Facundo Correa Llano. Para el tercer lugar no se descarta el nombre del también diputado Álvaro Martínez, hombre vinculado a Omar De Marchi.

Qué dijo Alfredo Cornejo sobre los debates en el Congreso

Al ser consultado sobre el debate en el Congreso Nacional sobre diversas iniciativas, entre ellas las impulsadas por gobernadores, vinculadas al reparto automático de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y a la distribución del impuesto a los combustibles, Cornejo declaró: "En general esos proyectos los han firmado los 23 gobernadores y el jefe de la Ciudad de Buenos Aires en el CFI. La verdad que la posición de varios de nosotros, y mía en particular, es que tenemos que negociarlos con el Gobierno Nacional. No imponérselos porque un veto de esos proyectos genera conflictividad inútilmente".

En esa línea, y haciendo alusión al triple veto que realizó el presidente Javier Milei a diversas leyes sancionadas por los legisladores, afirmó: "Esperemos que se busque el consenso y estamos todo el tiempo bregando por eso, en el chat que existe de gobernadores como en conversaciones que seguramente van a haber. Pero el Congreso fija su propia agenda y ya fijó despachar mañana, no votar".

