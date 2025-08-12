Sentencia

Cristina Fernández se niega a pagar el decomiso de la Causa Vialidad

La Justicia tendrá que evaluar qué sucederá con la sentencia, dado que evalúan la subasta de bienes de Cristina Fernández o el uso público.

Cristina Kirchner se niega a pagar el decomiso de la Causa Vialidad
Cristina Kirchner se niega a pagar el decomiso de la Causa Vialidad Foto: NA
Por Sitio Andino Política

La expresidenta Cristina Kirchner se negó este martes a pagar el decomiso en la Causa Vialidad, por la que cumple prisión domiciliaria, y busca frenar ante la Cámara de Casación las disposiciones del Tribunal Oral Federal 2 vinculadas a su patrimonio y el de su familia.

La exmandataria le reclamó a Casación que declare la “nulidad absoluta” del cálculo de actualización de decomiso que hizo el tribunal, a horas de que venza el plazo de diez días que se le dio a todos los condenados para depositar dinero en una caja de ahorro abierta para ese propósito, y por el que hasta ahora no recibió ningún pago.

Lee además
La Justicia evalúa subastar o usar bienes de Cristina Kirchner y otros condenados en la Causa Vialidad
Opciones judiciales

La Justicia evalúa subastar o usar bienes de Cristina Kirchner y otros condenados en la Causa Vialidad
Nuevo ataque tuitero de CFK a Milei, tras la cadena nacional del viernes
Mensaje en redes

Cristina a Milei: "Te van a sacar con un chaleco de fuerza de la Rosada"

La Causa Vialidad, resuelta en diciembre de 2022 por el Tribunal Oral Federal Nº 2, concluyó que durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner se direccionaron de forma fraudulenta contratos de obra pública en Santa Cruz a favor de Lázaro Báez, lo que provocó un perjuicio millonario al Estado, por lo que la exmandataria fue sentenciada a 6 años de prisión e habilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Si el dinero no se transfiere, la Justicia avanzará con la siguiente etapa del proceso: la subasta pública de los bienes decomisados. Sin embargo, una reciente acordada de la Corte Suprema introdujo una opción distinta: destinar parte de esos inmuebles a uso institucional, ya sea para el propio máximo tribunal o para el Consejo de la Magistratura.

Temas
Seguí leyendo

Investigación cripto $Libra: otra movida de la oposición en el Congreso incomoda a Milei

El Partido de los Jubilados pide una mesa de emergencia para atender la crisis del sector

Aumentan las pensiones honoríficas a veteranos de Malvinas de Mendoza: cuánto percibirán

Mendoza presentó en San Juan su modelo de seguridad para prevenir incidentes en estadios

El "limbo" en el que quedó el PRO en Mendoza tras el aval y rechazo a integrar un frente

Mendoza fortalece su red de manejo de emergencias con vehículos equipados y reformas administrativas

Video: para Cornejo, la alianza del PRO y Difonso es una "bolsa de gatos"

Elecciones 2025 en la Ciudad de Mendoza: qué se vota y cómo será la renovación del Concejo Deliberante

LO QUE SE LEE AHORA
Una de cal y otra de arena para el PRO en Mendoza
Elecciones 2025

El "limbo" en el que quedó el PRO en Mendoza tras el aval y rechazo a integrar un frente

Las Más Leídas

El Pato Juan tiene nuevo hogar
Nuevo hogar

El Pato Juan ya tiene carnet sanitario y fue "adoptado" por otro municipio

Quién es Zoe Gotusso, la cantante que acompaña a Lali en La Voz Argentina
Música y TV

Quién es Zoe Gotusso, la cantante que acompaña a Lali en La Voz Argentina

Alerta por viento Zonda, el pronóstico del tiempo este martes 12 de agosto en la provincia de Mendoza
El clima

Alerta por viento Zonda, el pronóstico del tiempo este martes 12 de agosto en la provincia de Mendoza

Depósito a plazo fijo y rendimientos digitales: qué banco ofrece mejor ganancia a 30 días
AHORROS

Depósito a plazo fijo y rendimientos digitales: qué banco ofrece mejor ganancia a 30 días

Roberto Castillo, el nuevo abogado de Julieta Silva, está en San Rafael. 
revuelo en san rafael

El nuevo abogado de Julieta Silva habló del caso y anticipó su estrategia jurídica

Te Puede Interesar

Dólar tarjeta: por qué el Gobierno lo mantiene pese al fin del cepo ¿Cómo zafar del impuesto?
Dólar e Impuestos

Dólar tarjeta: por qué el Gobierno lo mantiene pese al fin del cepo ¿Cómo zafar del impuesto?

Por Marcelo López Álvarez
El Congreso avanza con la investigación sobre Javier y Karina Milei video
Congreso nacional

Investigación cripto $Libra: otra movida de la oposición en el Congreso incomoda a Milei

Por Sitio Andino Política
Violento choque entre un móvil policial y un auto con una familia a bordo en San Rafael
Iba sin sirenas

Violento choque entre un móvil policial y un auto con una familia a bordo en San Rafael

Por Sitio Andino Policiales