Cristina Fernández se niega a pagar el decomiso de la Causa Vialidad

Cristina Kirchner se niega a pagar el decomiso de la Causa Vialidad

La expresidenta Cristina Kirchner se negó este martes a pagar el decomiso en la Causa Vialidad, por la que cumple prisión domiciliaria, y busca frenar ante la Cámara de Casación las disposiciones del Tribunal Oral Federal 2 vinculadas a su patrimonio y el de su familia.

La exmandataria le reclamó a Casación que declare la “nulidad absoluta” del cálculo de actualización de decomiso que hizo el tribunal, a horas de que venza el plazo de diez días que se le dio a todos los condenados para depositar dinero en una caja de ahorro abierta para ese propósito, y por el que hasta ahora no recibió ningún pago.

La Causa Vialidad, resuelta en diciembre de 2022 por el Tribunal Oral Federal Nº 2, concluyó que durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner se direccionaron de forma fraudulenta contratos de obra pública en Santa Cruz a favor de Lázaro Báez, lo que provocó un perjuicio millonario al Estado, por lo que la exmandataria fue sentenciada a 6 años de prisión e habilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Las opciones en la sentencia de la Justicia Ante la falta de pago, la Justicia estudia la posibilidad de subastar o usar los bienes de Cristina Kirchner, Lázaro Báez y el resto de los condenados por la Causa Vialidad.

Si el dinero no se transfiere, la Justicia avanzará con la siguiente etapa del proceso: la subasta pública de los bienes decomisados. Sin embargo, una reciente acordada de la Corte Suprema introdujo una opción distinta: destinar parte de esos inmuebles a uso institucional, ya sea para el propio máximo tribunal o para el Consejo de la Magistratura.