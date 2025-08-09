Cristina Kirchner a Javier Milei: "Te van a sacar con un chaleco de fuerza de la Rosada"

Cristina Fernández de Kirchner salió al cruce de Javier Milei este sábado luego de la cadena nacional en la que el mandatario defendió sus vetos al aumento de las jubilaciones y a la emergencia en discapacidad.
La exmandataria, desde su prisión domiciliaria, lanzó una dura réplica al Presidente tras su cadena nacional y lo acusó de mentir sobre inflación, salarios y emisión monetaria.
“Che Milei… Acabo de escuchar tu cadena nacional de anoche, y disculpame… pero más que con los pies para adelante, a vos te van a sacar con un chaleco de fuerza de la Rosada”, escribió la expresidenta desde su prisión domiciliaria.
En su mensaje, CFK cuestionó con dureza varios puntos del discurso presidencial: afirmó que es mentira decir que los salarios le ganaron a la inflación y dijo que para sostener las políticas económicas del gobierno se recurre a emisión de dinero.
“Tenés que estar loco o ser un gran mentiroso para decirle a los argentinos, por cadena nacional, que los salarios le ganaron a la inflación y que ahora comen más que antes”, fue uno de los pasajes más duros.
La exmandataria añadió dos posdatas en las que volvió sobre la cuestión monetaria: “Dejá de mentir con la cantinela esa de que en tu gobierno no hay emisión monetaria… Si venís emitiendo a diestra y siniestra para pagar los intereses de la timba financiera…”.
“¿Con qué pagaron, pagan y van a pagar las tasas de interés que tenés por las nubes??? ¿Con chupetines? No… Con emisión de dinero. ¿Y quién se lleva esa emisión? Los mismos de siempre, Milei… Los que tienen su mejor representante en tu Ministro de Economía (Luis Caputo)”, señaló CFK.
En la cadena nacional del viernes, Milei defendió sus vetos y puso el foco en la lucha contra la inflación: dijo que la gestión asumió con el mandato de “terminar con la inflación” y anunció medidas para lo que llamó “amurallar el déficit cero”.
Acompañaron el anuncio Luis Caputo (ministro de Economía), José Luis Daza (viceministro), Santiago Bausili (titular del Banco Central) y Vladímir Werning (vice); además de la secretaria de la Presidencia, Karina Milei.
CFK cerró su reproche con una comparación entre sus cadenas nacionales y las de la actualidad: “Mis cadenas nacionales nunca fueron para quitar derechos ni arruinarle la vida a nadie… Siempre fueron para mejorar la vida de mis compatriotas”, dijo.
Del otro lado, Milei presentó su discurso como una continuidad de una política económica orientada a eliminar la emisión para financiar gasto.