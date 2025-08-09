Cristina Kirchner a Javier Milei: "Te van a sacar con un chaleco de fuerza de la Rosada"

“Che Milei… Acabo de escuchar tu cadena nacional de anoche, y disculpame… pero más que con los pies para adelante, a vos te van a sacar con un chaleco de fuerza de la Rosada” , escribió la expresidenta desde su prisión domiciliaria .

En su mensaje, CFK cuestionó con dureza varios puntos del discurso presidencial: afirmó que es mentira decir que los salarios le ganaron a la inflación y dijo que para sostener las políticas económicas del gobierno se recurre a emisión de dinero .

“Tenés que estar loco o ser un gran mentiroso para decirle a los argentinos, por cadena nacional, que los salarios le ganaron a la inflación y que ahora comen más que antes” , fue uno de los pasajes más duros.

Javier Milei, cadena nacional, vetos 08-08-2025 Por cadena nacional, Javier Milei defendió sus vetos a las leyes sancionadas por el Congreso. Foto: Prensa Presidencia

La exmandataria añadió dos posdatas en las que volvió sobre la cuestión monetaria: “Dejá de mentir con la cantinela esa de que en tu gobierno no hay emisión monetaria… Si venís emitiendo a diestra y siniestra para pagar los intereses de la timba financiera…”.

“¿Con qué pagaron, pagan y van a pagar las tasas de interés que tenés por las nubes??? ¿Con chupetines? No… Con emisión de dinero. ¿Y quién se lleva esa emisión? Los mismos de siempre, Milei… Los que tienen su mejor representante en tu Ministro de Economía (Luis Caputo)”, señaló CFK.

La defensa de Javier Milei y las medidas anunciadas

En la cadena nacional del viernes, Milei defendió sus vetos y puso el foco en la lucha contra la inflación: dijo que la gestión asumió con el mandato de “terminar con la inflación” y anunció medidas para lo que llamó “amurallar el déficit cero”.

Qué anunció Milei:

Instrucción al Ministerio de Economía para impedir que el Tesoro financie el gasto primario con emisión monetaria (medida que, según el Presidente, comenzará a aplicarse el lunes).

para impedir que el (medida que, según el Presidente, comenzará a aplicarse el lunes). Envío de un proyecto de ley al Congreso para penalizar la aprobación de gastos nacionales que incurran en déficit fiscal.

Acompañaron el anuncio Luis Caputo (ministro de Economía), José Luis Daza (viceministro), Santiago Bausili (titular del Banco Central) y Vladímir Werning (vice); además de la secretaria de la Presidencia, Karina Milei.

Las comparaciones de las cadenas nacionales

CFK cerró su reproche con una comparación entre sus cadenas nacionales y las de la actualidad: “Mis cadenas nacionales nunca fueron para quitar derechos ni arruinarle la vida a nadie… Siempre fueron para mejorar la vida de mis compatriotas”, dijo.

Del otro lado, Milei presentó su discurso como una continuidad de una política económica orientada a eliminar la emisión para financiar gasto.