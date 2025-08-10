La Justicia evalúa subastar o usar bienes de Cristina Kirchner y otros condenados en la Causa Vialidad

A pocos días del vencimiento del plazo judicial, ninguno de los condenados en la Causa Vialidad , incluida la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner , ha cumplido con la orden de devolver los 530 millones de dólares que, según la sentencia , deben restituir al Estado.

El 13 de agosto es la fecha límite fijada para el depósito de los fondos en la cuenta especial habilitada en el Banco Nación . Hasta el momento, ninguno de los tres principales condenados, Cristina Kirchner , el empresario Lázaro Báez y el exsecretario de Obras Públicas José López; han efectuado pago alguno.

La Causa Vialidad , resuelta en diciembre de 2022 por el Tribunal Oral Federal Nº 2 , concluyó que durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner se direccionaron de forma fraudulenta contratos de obra pública en Santa Cruz a favor de Lázaro Báez , provocando un perjuicio millonario al Estado. Ahora, a días del vencimiento, la pulseada judicial se concentra en si el dinero será devuelto, los bienes subastados o si algunos quedarán bajo uso institucional.

Si para esa fecha el dinero no se transfiere, la Justicia avanzará con la siguiente etapa del proceso: la subasta pública de los bienes decomisados . Sin embargo, una reciente acordada de la Corte Suprema introdujo una opción distinta: destinar parte de esos inmuebles a uso institucional , ya sea para el propio máximo tribunal o para el Consejo de la Magistratura .

La resolución firmada por los ministros de la Corte señala que “este Tribunal puede afectar o asignar, por razones de un mejor servicio de justicia, aquellos inmuebles que hubieran sido decomisados” para su utilización directa o para ser cedidos al Consejo de la Magistratura.

Esto abre la puerta a que, en lugar de venderse de inmediato, algunas propiedades se conviertan en oficinas judiciales, depósitos de archivo o espacios para otros programas públicos.

En el caso de la expresidenta -condenada en 2022 a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta-, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola identificaron al menos dos propiedades en la Ciudad de Buenos Aires, los departamentos del complejo Madero Center y otras 24 propiedades en el sur del país como activos susceptibles de ser subastados.

La situación presenta un conflicto legal adicional: muchos de estos inmuebles están cedidos a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, y embargados en otra causa, la de Hotesur – Los Sauces.

Los fiscales sostienen que, al haber llegado primero a sentencia, la Causa Vialidad tiene prioridad para ejecutar la subasta. Incluso trabajan en un segundo listado que incluiría la unidad de San José 1111 y más propiedades en Puerto Madero.

De no concretarse la venta inmediata, la acordada de la Corte contempla la posibilidad de ceder temporalmente los bienes a provincias, municipios o entidades sin fines de lucro para destinarlos a programas de utilidad social, como educación, salud, asistencia a víctimas, reinserción social o contención de personas en situación de vulnerabilidad.