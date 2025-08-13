Viernes no laborable: cómo funcionará el servicio de transporte público en Mendoza

El viernes 15 de agosto el transporte público funcionará con frecuencias reducidas.

Si bien el viernes 15 de agosto ha sido declarado día no laborable con motivo de la conmemoración del paso a la inmortalidad de José de San Martín, el servicio de transporte público en Mendoza funcionará como feriado , con una frecuencia reducida.

Desde la Secretaría de Servicios Públicos informaron que "los colectivos circularán con los horarios y frecuencias correspondientes a los días feriados , lo que representa aproximadamente el 60% del servicio habitual de un día hábil".

Incremento Estos son los empleados estatales que recibirán un aumento salarial del Gobierno de Mendoza

Transporte y seguridad Con nuevos paradores, el Metrotranvía reduce la evasión en el pago del boleto y mejora el servicio

De modo que los que necesiten viajar en colectivo ese día, se recomienda planificar tu viaje con anticipación. Para consultar los horarios y recorridos actualizados, podés utilizar la app oficial de Mendotran o visitar su sitio web: mendotran.mendoza.gov.ar .

El transporte público funcionará como día feriado durante el viernes 15 de agosto.

Día no laborable en Mendoza: Estacionamiento Medido

Por otro lado, la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza informó que el servicio de Estacionamiento Medido será gratuito durante toda la jornada del viernes 15 de agosto.

Sube la tarifa del estacionamiento medido. Durante el viernes no laborable, el estacionamiento medido será gratuito.

Esto se debe a que, al ser un día feriado, el sistema no estará operativo en las zonas donde habitualmente se cobra.