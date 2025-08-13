Para tener en cuenta

Viernes no laborable: cómo funcionará el servicio de transporte público en Mendoza

El transporte público verá modificado sus horarios durante la jornada del viernes 15 de agosto, designada por el Gobierno nacional como día no laborable.

El viernes 15 de agosto el transporte público funcionará con frecuencias reducidas.&nbsp;

El viernes 15 de agosto el transporte público funcionará con frecuencias reducidas. 

Foto: Cristian Lozano

Desde la Secretaría de Servicios Públicos informaron que "los colectivos circularán con los horarios y frecuencias correspondientes a los días feriados, lo que representa aproximadamente el 60% del servicio habitual de un día hábil".

Lee además
Con nuevos paradores, el Metrotranvía avanza en la reducción de la evasión
Transporte y seguridad

Con nuevos paradores, el Metrotranvía reduce la evasión en el pago del boleto y mejora el servicio
El Gobierno de Mendoza otorgó un aumento salarial a un sector de los empleados estatales.
Incremento

Estos son los empleados estatales que recibirán un aumento salarial del Gobierno de Mendoza

De modo que los que necesiten viajar en colectivo ese día, se recomienda planificar tu viaje con anticipación. Para consultar los horarios y recorridos actualizados, podés utilizar la app oficial de Mendotran o visitar su sitio web: mendotran.mendoza.gov.ar.

Paro CGT, paro general, paro en mendoza, huelga, colectivos, micros, paradas de omnibus, frio, invierno, clima, tiempo, otoño.jpg
El transporte público funcionará como día feriado durante el viernes 15 de agosto.

El transporte público funcionará como día feriado durante el viernes 15 de agosto.

Día no laborable en Mendoza: Estacionamiento Medido

Por otro lado, la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza informó que el servicio de Estacionamiento Medido será gratuito durante toda la jornada del viernes 15 de agosto.

Sube la tarifa del estacionamiento medido.
Durante el viernes no laborable, el estacionamiento medido será gratuito.

Durante el viernes no laborable, el estacionamiento medido será gratuito.

Esto se debe a que, al ser un día feriado, el sistema no estará operativo en las zonas donde habitualmente se cobra.

Temas
Seguí leyendo

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3295 del miércoles 13 de agosto

A la hora de regularizar la propiedad, ¿qué papel juega el título supletorio?

Cortes de luz se registrarán en varios departamentos de Mendoza para este miércoles 13 de agosto

A 100 años del nacimiento de Carlitos Balá: lo recordamos este 13 de agosto

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 13 de agosto

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, miércoles 13 de agosto

Cómo estará el pronóstico del tiempo este miércoles 13 de agosto en la provincia de Mendoza

Aumentan las pensiones honoríficas a veteranos de Malvinas de Mendoza: cuánto percibirán

LO QUE SE LEE AHORA
El Gobierno de Mendoza otorgó un aumento salarial a un sector de los empleados estatales.
Incremento

Estos son los empleados estatales que recibirán un aumento salarial del Gobierno de Mendoza

Las Más Leídas

Quién es Zoe Gotusso, la cantante que acompaña a Lali en La Voz Argentina
Música y TV

Quién es Zoe Gotusso, la cantante que acompaña a Lali en La Voz Argentina

Las mujeres fueron detenidas en pleno centro de Mendoza en la previa de un posible robo.
Seguimiento de cámaras

Centro de Mendoza: la Policía atrapó a cuatro mujeres y evitó robo en la puerta de un banco

Violento choque entre un móvil policial y un auto con una familia a bordo en San Rafael
Iba sin sirenas

Violento choque entre un móvil policial y un auto con una familia a bordo en San Rafael

Confirmaron el juicio por jurado por un femicidio que conmocionó a Mendoza
La defensa agotó todas las instancias

Confirmaron el juicio por jurado por un femicidio que conmocionó a Mendoza

Una de cal y otra de arena para el PRO en Mendoza
Elecciones 2025

El "limbo" en el que quedó el PRO en Mendoza tras el aval y rechazo a integrar un frente

Te Puede Interesar

El viernes 15 de agosto el transporte público funcionará con frecuencias reducidas. 
Para tener en cuenta

Viernes no laborable: cómo funcionará el servicio de transporte público en Mendoza

Por Natalia Mantineo
El Gobierno de Mendoza otorgó un aumento salarial a un sector de los empleados estatales.
Incremento

Estos son los empleados estatales que recibirán un aumento salarial del Gobierno de Mendoza

Por Sitio Andino Política
A dos años del homicidio de Emma Olguín en Las Heras, la causa irá a juicio por jurados
Dolor y un pedido de Justicia

A dos años del homicidio de Emma Olguín en Las Heras, la causa irá a juicio por jurados

Por Carla Canizzaro