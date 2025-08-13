Frontera

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, miércoles 13 de agosto

El Paso Pehuenche es una opción importante en la conectividad entre Chile y la provincia de Mendoza. Conocé el estado del Paso para este miércoles 13 de agosto.

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, miércoles 13 de agosto.

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, miércoles 13 de agosto.

Además, este Paso conecta con la localidad de Talca, al otro lado de la Cordillera, por ruta asfaltada.

Lee además
Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, martes 12 de agosto.
Frontera

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, martes 12 de agosto
Tras varios días cerrado, habilitan el Paso Pehuenche, pero con una advertencia
alta montaña

Paso a Chile: tras varios días cerrado, habilitan el Paso Pehuenche, pero con una advertencia

Según se informó desde la coordinación de los Pasos Internacionales, el pronóstico de hoy anticipa una jornada con precipitaciones en esa zona cordillerana.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Pehuenche

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno y portación de cadenas para el rodado.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Temas
Seguí leyendo

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, lunes 11 de agosto

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, domingo 10 de agosto

Los pasos Pehuenche y Las Leñas, en la agenda nacional: los detalles de una reunión clave en Buenos Aires

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, sábado 9 de agosto

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, viernes 8 de agosto

Gestiones en Buenos Aires: cámaras del Sur mendocino impulsan conectividad con Chile

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, jueves 7 de agosto

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, miércoles 6 de agosto

LO QUE SE LEE AHORA
Científicos estudian una planta que crece en Mendoza con potencial para inhibir el crecimiento tumoral
Conicet

Científicos estudian una planta que crece en Mendoza con potencial para inhibir el crecimiento tumoral

Las Más Leídas

El Pato Juan tiene nuevo hogar
Nuevo hogar

El Pato Juan ya tiene carnet sanitario y fue "adoptado" por otro municipio

Quién es Zoe Gotusso, la cantante que acompaña a Lali en La Voz Argentina
Música y TV

Quién es Zoe Gotusso, la cantante que acompaña a Lali en La Voz Argentina

Depósito a plazo fijo y rendimientos digitales: qué banco ofrece mejor ganancia a 30 días
AHORROS

Depósito a plazo fijo y rendimientos digitales: qué banco ofrece mejor ganancia a 30 días

Por qué el 12 de agosto es el Día Mundial del Hijo del Medio
Efemérides

Por qué el 12 de agosto es el Día Mundial del Hijo del Medio

Roberto Castillo, el nuevo abogado de Julieta Silva, está en San Rafael. 
revuelo en san rafael

El nuevo abogado de Julieta Silva habló del caso y anticipó su estrategia jurídica

Te Puede Interesar

Dólar tarjeta: por qué el Gobierno lo mantiene pese al fin del cepo ¿Cómo zafar del impuesto?
Dólar e Impuestos

Dólar tarjeta: por qué el Gobierno lo mantiene pese al fin del cepo ¿Cómo zafar del impuesto?

Por Marcelo López Álvarez
Comó estará el pronóstico del tiempo este miércoles 13 de agosto en la provincia de Mendoza
El clima

Cómo estará el pronóstico del tiempo este miércoles 13 de agosto en la provincia de Mendoza

Por Sitio Andino Sociedad
El Congreso avanza con la investigación sobre Javier y Karina Milei video
Congreso nacional

Investigación cripto $Libra: otra movida de la oposición en el Congreso incomoda a Milei

Por Sitio Andino Política