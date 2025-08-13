A 100 años del nacimiento de Carlitos Balá: lo recordamos este 13 de agosto

Este 13 de agosto se cumplen 100 años del nacimiento de Carlitos Balá . El actor y humorista es considerado un ícono nacional por haber dedicado su vida al entretenimiento infantil y a los espectáculos en distintos medios de comunicación. En esta nota, repasamos los momentos más destacados de su trayectoria.

El 13 de agosto de 1925 , en la provincia de Buenos Aires, nació Carlos Salim Balaá Boglich . Desde joven, trabajó en diversos oficios; a los 18 años dejó la carnicería familiar para desempeñarse como peón de imprenta, repartidor y administrativo.

Su debut profesional fue en 1958 como comediante , formando parte del trío cómico “Los tres”, junto a Jorge Marchesini y Alberto Locati, en radio El Mundo.

En el cine, participó en grandes producciones como La saga de Canuto Cañete, Dos locos en el aire y Brigada en acción, entre otras.

Su nombre también fue fundamental en la televisión nacional. Es especialmente recordado por El show de Carlitos Balá, programa infantil que se emitió por primera vez en ATC en 1979, de lunes a viernes a las 19:00 horas. También creó otros programas como El flequillo de Balá y Balabasadas.

A lo largo de su carrera, Carlitos Balá recibió numerosos homenajes y reconocimientos. Falleció el 23 de septiembre de 2022, a los 97 años, dejando un legado imborrable en el humor y el entretenimiento infantil argentino. / El diario de Tea

