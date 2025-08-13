Incremento

Estos son los empleados estatales que recibirán un aumento salarial del Gobierno de Mendoza

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Política

El Gobierno de Mendoza otorgó un aumento salarial a un sector de empleados estatales, según el Decreto 1724, publicada este miércoles en el Boletín Oficial. El ajuste será del 7% en agosto y del 7,5% en octubre para quienes sean contratados.

En el texto se explica que a este grupo de trabajadores, por su modalidad de contratación, no les corresponde la misma discusión paritaria donde se discuten los incrementos, y que la decisión busca "atender la situación de estas contrataciones" considerando el contexto macroeconómico y las posibilidades presupuestarias de la Provincia.

"Otórguese un incremento en los honorarios consistente en un 7% a partir del mes agosto de 2025 y un 7,5% a partir del mes de octubre de 2025. Ambos incrementos deberán ser calculados sobre la base de los honorarios correspondientes al mes anterior", dice el Decreto.

A quiénes alcanza el aumento salarial

  • Contrato de Locación de Obras o Servicios, Honorarios determinados en Horas Módulo Deportivo o cualquier otra forma de contratación.
  • Que se encuentren financiados con Rentas Generales (Financiamiento 000) o con Recursos Afectados, quedando exceptuados aquellos casos financiados con el financiamiento 18 - Aranceles por Servicio de Salud. Para el caso de los recursos afectados el incremento podrá otorgarse en la medida que lo permita la efectiva recaudación de sus recursos.
  • Para el caso de otras Entidades (Carácter 5) cualquiera sea su financiamiento, el incremento podrá otorgarse en la medida que lo permita la efectiva recaudación de sus recursos.
  • Que el contrato posea al menos sesenta (60) días de vigencia.

El Decreto lleva la firma del gobernador Alfredo Cornejo, del ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, y de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad.

El Gobierno otorgó un incentivo salarial para un grupo determinado de docentes

Además, este martes el Gobierno de Mendoza decretó un nuevo reglamento para la Ley N° 9.598, conocida como "Incentivos Docentes", con el objetivo de equiparar las condiciones salariales de los docentes de los Centros Educativos de Primera Infancia (CEPI) con el resto de los educadores de la provincia.

