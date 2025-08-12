DGE

El Gobierno de Mendoza otorgó un incentivo salarial para un grupo determinado de docentes

El Gobierno de Mendoza equiparó los salarios del personal de los Centros Educativos de Primera Infancia (CEPI) al del resto de los docentes de la provincia.

La medida fue publicada este martes en el Boletin Oficial.

La medida fue publicada este martes en el Boletin Oficial.

El Gobierno de Mendoza decretó un nuevo reglamento para la Ley N° 9.598, conocida como "Incentivos Docentes", con el objetivo de equiparar las condiciones salariales de los docentes de los Centros Educativos de Primera Infancia (CEPI) con el resto de los educadores de la provincia.

A pesar de su vínculo de dependencia con entidades intermedias, estos trabajadores forman parte del sistema de atención temprana de la infancia y poseen estado docente.

El Gobierno busca mejorar los salarios de los docentros de Centros Educativos de Primeras Infancias.

El Gobierno busca mejorar los salarios de los docentros de Centros Educativos de Primeras Infancias.

En qué consiste el incentivo salarial

El incentivo, denominado "Dedicación Docente", es un adicional salarial remunerativo que se pagará según una escala de porcentajes y se regirá por las condiciones del Decreto Provincial Nº 228/16, relativo al Ítem Aula. A continuación, los puntos clave:

  • ¿Quiénes pueden recibirlo? docentes de los CEPI con título habilitante que hayan trabajado de manera continua en la misma institución por dos años o más, cumplan con los lineamientos pedagógicos de la DGE y tengan sus datos actualizados en el Sistema de Gestión Educativa Integral (GEI).

  • ¿Quiénes quedan excluidos? personal con sanciones disciplinarias o que no cumpla con los requisitos mencionados anteriormente.

  • ¿Cómo se calcula? el incentivo se abonará con cortes semestrales para el cálculo de inasistencias y considera la permanencia del docente en el mismo CEPI.

  • ¿Cuál es la escala del beneficio? el porcentaje del incentivo se incrementa con los años de permanencia en la institución. Se calcula sobre la asignación de la clase, más antigüedad y estado docente, con un máximo de dos cargos o 36 horas cátedra:

  • 2 años: 20%
  • 3 años: 25%
  • 4 años: 30%
  • 5 años: 35%
  • 6 años: 40%
  • 7 años: 45%
  • 8 años: 50%
  • 9 años: 55%
  • 10 años o más: 60%

Cómo se aplica el incentivo docente

Anualmente, la Dirección de Capital Humano y la Coordinación de Sistemas de la DGE elaborarán el listado de docentes beneficiarios, tomando como referencia el 31 de diciembre del año anterior.

La autoridad de aplicación será la Subsecretaría de Educación en conjunto con la Subsecretaría de Administración.

El derecho a percibir este incentivo se perderá automáticamente si el docente deja de cumplir con alguna de las condiciones de permanencia o exclusión establecidas en el decreto.

