Gabriel Fidel y Flavia Filippini defendieron la gestión de la UNCuyo y alertaron por la crisis de financiamiento

En la recta final hacia las elecciones universitarias del próximo 9 de junio , la fórmula oficialista de la UNCuyo , integrada por Gabriel Fidel y María Flavia Filippini, defendió la continuidad de la actual gestión y puso el foco en la crisis de financiamiento que atraviesan las universidades públicas .

Durante una entrevista en Noticiero Andino, los candidatos —que representan al espacio “Sumar Universidad”— destacaron su experiencia de gestión y plantearon como eje central sostener el rumbo iniciado en 2022, en un contexto económico adverso a nivel nacional .

En Mendoza, rectores cruzaron al Gobierno y alertaron por el conflicto contra las universidades públicas

Fuerte respaldo judicial para la UNCuyo en la pelea por los terrenos del Polígono de Tiro

Embed - SAN RAFAEL: ELECCIONES EN UNCUYO - SUMAR UNIVERSIDAD EL OFICIALISMO BUSCA SEGUIR EL PROY DE GESTIÓN

Fidel, actual vicerrector, remarcó que la propuesta del oficialismo apunta a “seguir creciendo como universidad en el territorio” , con especial atención en el sur provincial.

En ese sentido, valoró la presencia de la UNCuyo en San Rafael, General Alvear y Malargüe, y subrayó que el desafío es “dar respuestas a las demandas de la sociedad, pero también cuidar a la comunidad universitaria”.

Entre los principales ejes, mencionó:

Fortalecer la trayectoria de docentes y personal no docente

Acompañar a los estudiantes desde el ingreso hasta la inserción laboral

Profundizar el vínculo con el territorio y los sectores productivos

“Nuestros estudiantes son la razón de ser de la universidad”, sostuvo, al destacar la importancia del contacto directo con los distintos claustros.

Entrevista Gabriel Fidel, vicerrector Universidad Nacional de Cuyo Gabriel Fidel, candidato a rector de la Universidad Nacional de Cuyo por "Sumar Universidad". Foto: andino streaming

Filippini y la apuesta a una universidad “articulada”

Por su parte, Filippini —actual decana de la Facultad de Ciencias Agrarias— puso el acento en la articulación entre unidades académicas y el trabajo conjunto como clave para la etapa que viene. “No se puede pensar esta nueva etapa trabajando solos. La articulación y la vinculación son fundamentales”, afirmó.

En esa línea, resaltó experiencias de trabajo conjunto en el sur provincial y destacó el potencial del campus regional: “Es un faro en la región”, señaló.

Además, planteó que el desafío es repensar la universidad a partir de sus propios recursos humanos, integrando:

Estudiantes

Docentes

Personal de apoyo

Egresados

“La pluralidad y las diferencias son una fortaleza para construir un proyecto sólido”, agregó.

Embed - Sumar Universidad on Instagram: "Hoy nos encontramos para hablar de la universidad que queremos. Docentes, estudiantes, no docentes, graduados. Rectores de universidades nacionales que vinieron a pensar con nosotros los desafíos que vienen. Hablamos de lo que nos desvela: cómo acompañar a los docentes que sostienen la calidad todos los días. Cómo preparar a los estudiantes para un mundo que cambia más rápido que los planes de estudio. Cómo tender puentes entre la universidad, Mendoza y el mundo. Y hablamos de lo que nos mueve: la convicción de que la UNCUYO tiene todo para ser la mejor universidad de América Latina. La gente, la historia, las ganas. Y venimos trabajando para que así sea." View this post on Instagram

Fuerte crítica al Gobierno nacional por el financiamiento

Uno de los puntos más duros de la entrevista fue el diagnóstico sobre la situación presupuestaria. Fidel advirtió que las universidades atraviesan un escenario “muy difícil” por la falta de financiamiento nacional.

“Hoy tenemos un problema grave. Hay salarios con un atraso cercano al 40% y gastos de funcionamiento con un desfasaje del 45%”, detalló.

Además, cuestionó la relación del Gobierno con el sistema universitario: “Es inédito que se enfrente a las universidades, que son parte de la solución del país”, sostuvo.

En ese contexto, señaló que el sector está a la espera de una definición de la Corte Suprema sobre la Ley de Financiamiento Universitario, que podría aliviar parcialmente la situación.

Elecciones en la UNCuyo: una campaña con llamado a la unidad

De cara a los comicios del 9 de junio, Fidel explicó que el nombre del espacio —“Sumar Universidad”— refleja su objetivo político: “Queremos sumar, abrir y terminar con las grietas”.

“La universidad es la casa de todos, con diversidad de ideas y disciplinas. Se construye también con quienes piensan distinto”, afirmó.

Filippini reforzó esa idea al señalar que la clave será sostener un proyecto común sin perder el prestigio histórico de la universidad pública. “Estamos preparados para esta nueva etapa”, concluyó.