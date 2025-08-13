Los diputados emitirán dictamen sobre los proyectos impulsados por los gobernadores

La oposición de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina buscará firmar este miércoles los dictámenes de los proyectos promovidos por los gobernadores para reformar el impuesto a los combustibles y la partida permanente sobre Aportes del Tesoro Nacional (ATN) , que son rechazados por el gobierno nacional .

El conjunto de bloques opositores, integrado por Unión por la Patria (UxP) , Democracia para Siempre , Encuentro Federal , la Coalición Cívica y la izquierda , quiere sancionar estas iniciativas en una sesión que impulsará entre el 20 y 27 de agosto, junto con el rechazo de los vetos a las jubilaciones, Emergencia en Discapacidad y extensión de la moratoria previsional .

Por ese motivo la oposición logró el miércoles pasado aprobar un conjunto de emplazamientos que obligará a la Comisión de Presupuesto y Hacienda , que preside José Luis Espert , a emitir dictamen sobre los proyectos de impuestos a los combustibles y de ATN.

El proyecto para reformar la partida permanente denominada ATN se debatirá en una reunión de la Comisión de Presupuesto que sesionará desde el mediodía. Con respecto a los ATN, la iniciativa propone un cambio en la Ley de Presupuesto para que se incorporen a la masa coparticipable y se distribuyan de acuerdo a la Ley de Coparticipación en forma automática y todos los días.

Posteriormente, esa comisión, junto con la de Energía, que preside Lorena Villaverde, debatirá el proyecto de combustibles, que elimina fondos fiduciarios que eran solventados con ese impuesto y establece una nueva distribución de la recaudación del tributo.

El proyecto que propone reformar la distribución del impuesto a los combustibles aspira a repartir ese tributo de la siguiente manera: un 14,29% para el Tesoro Nacional, un 52,02% para las provincias y un 28,69% para el Sistema Único de Seguridad Social.

De acuerdo a esa iniciativa, los fondos de las provincias se repartirán un 25% entre las jurisdicciones y el 75% de a acuerdo a los índices de coparticipación. Hasta ahora, el 10,4% va a las provincias, el 28,69% a la Anses, y el 24,29% al Tesoro, y el resto se usaba para sostener determinados fondos fiduciarios que se eliminaron, por lo que esos recursos quedaron en manos de la Nación.

En el proyecto sancionado también se eliminan los fondos fiduciarios de Infraestructura de Transporte; del Sistema Vial Integrado; Compensador del Transporte; Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior y Nacional de la Vivienda.

En sus fundamentos se señala que “son recursos con afectación específica que administra el gobierno nacional, pero que no son propios”, por lo que “surge indubitablemente que el cambio normativo propuesto no afecta las finanzas públicas nacionales”. Previo al tratamiento de los ATN, se emitirá dictamen sobre el proyecto de la creación de un programa para detección temprana del Alzheimer.