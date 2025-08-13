Este miércoles

Los diputados emitirán dictamen sobre los proyectos impulsados por los gobernadores

Se trata de las reformas del impuesto a los combustibles y los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Cuál es la situación en el Congreso.

Este miércoles, los diputados emitirán dictamen sobre los proyectos impulsados por los gobernadores

Este miércoles, los diputados emitirán dictamen sobre los proyectos impulsados por los gobernadores

El conjunto de bloques opositores, integrado por Unión por la Patria (UxP), Democracia para Siempre, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y la izquierda, quiere sancionar estas iniciativas en una sesión que impulsará entre el 20 y 27 de agosto, junto con el rechazo de los vetosa las jubilaciones, Emergencia en Discapacidad y extensión de la moratoria previsional.

Lee además
Javier Milei cenó con diputados aliados en Olivos para blindar los vetos a jubilados y discapacidad.
Pelea en el Congreso

Javier Milei cenó con diputados aliados en Olivos para blindar los vetos a jubilados y discapacidad
El Congreso avanza con la investigación sobre Javier y Karina Milei video
Congreso nacional

Investigación cripto $Libra: otra movida de la oposición en el Congreso incomoda a Milei

Por ese motivo la oposición logró el miércoles pasado aprobar un conjunto de emplazamientos que obligará a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside José Luis Espert, a emitir dictamen sobre los proyectos de impuestos a los combustibles y de ATN.

José Luis Espert.png
Un conjunto de emplazamientos obligará a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside José Luis Espert, a emitir dictamen.

Un conjunto de emplazamientos obligará a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside José Luis Espert, a emitir dictamen.

Impuesto a los combustibles y ATN: la disputa nacional

El proyecto para reformar la partida permanente denominada ATN se debatirá en una reunión de la Comisión de Presupuesto que sesionará desde el mediodía. Con respecto a los ATN, la iniciativa propone un cambio en la Ley de Presupuesto para que se incorporen a la masa coparticipable y se distribuyan de acuerdo a la Ley de Coparticipación en forma automática y todos los días.

Posteriormente, esa comisión, junto con la de Energía, que preside Lorena Villaverde, debatirá el proyecto de combustibles, que elimina fondos fiduciarios que eran solventados con ese impuesto y establece una nueva distribución de la recaudación del tributo.

El proyecto que propone reformar la distribución del impuesto a los combustibles aspira a repartir ese tributo de la siguiente manera: un 14,29% para el Tesoro Nacional, un 52,02% para las provincias y un 28,69% para el Sistema Único de Seguridad Social.

De acuerdo a esa iniciativa, los fondos de las provincias se repartirán un 25% entre las jurisdicciones y el 75% de a acuerdo a los índices de coparticipación. Hasta ahora, el 10,4% va a las provincias, el 28,69% a la Anses, y el 24,29% al Tesoro, y el resto se usaba para sostener determinados fondos fiduciarios que se eliminaron, por lo que esos recursos quedaron en manos de la Nación.

En el proyecto sancionado también se eliminan los fondos fiduciarios de Infraestructura de Transporte; del Sistema Vial Integrado; Compensador del Transporte; Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior y Nacional de la Vivienda.

En sus fundamentos se señala que “son recursos con afectación específica que administra el gobierno nacional, pero que no son propios”, por lo que “surge indubitablemente que el cambio normativo propuesto no afecta las finanzas públicas nacionales”. Previo al tratamiento de los ATN, se emitirá dictamen sobre el proyecto de la creación de un programa para detección temprana del Alzheimer.

Temas
Seguí leyendo

La nueva embestida de la oposición en el Congreso que deberá afrontar Javier Milei

Los nombres para el Congreso de los ocho frentes que competirán en Mendoza

Congreso: la agenda incómoda para Milei, el rol de los gobernadores y el dato que dio Cornejo

El congreso radical ratificó los candidatos que competirán junto al mileísmo en octubre

Javier Milei defendió los vetos: "Quieren destruir la estabilidad que tanto nos costó conseguir"

Cómo votaron la Ley Garrahan los diputados mendocinos y qué dice el proyecto

El oficialismo le puso fecha a los proyectos de Alfredo Cornejo y los gobernadores

Milei redobló la apuesta tras el revés legislativo por el presupuesto universitario

LO QUE SE LEE AHORA
El Gobierno de Mendoza otorgó un aumento salarial a un sector de los empleados estatales.
Incremento

Estos son los empleados estatales que recibirán un aumento salarial del Gobierno de Mendoza

Las Más Leídas

Quién es Zoe Gotusso, la cantante que acompaña a Lali en La Voz Argentina
Música y TV

Quién es Zoe Gotusso, la cantante que acompaña a Lali en La Voz Argentina

Las mujeres fueron detenidas en pleno centro de Mendoza en la previa de un posible robo.
Seguimiento de cámaras

Centro de Mendoza: la Policía atrapó a cuatro mujeres y evitó robo en la puerta de un banco

Violento choque entre un móvil policial y un auto con una familia a bordo en San Rafael
Iba sin sirenas

Violento choque entre un móvil policial y un auto con una familia a bordo en San Rafael

Confirmaron el juicio por jurado por un femicidio que conmocionó a Mendoza
La defensa agotó todas las instancias

Confirmaron el juicio por jurado por un femicidio que conmocionó a Mendoza

Una de cal y otra de arena para el PRO en Mendoza
Elecciones 2025

El "limbo" en el que quedó el PRO en Mendoza tras el aval y rechazo a integrar un frente

Te Puede Interesar

El viernes 15 de agosto el transporte público funcionará con frecuencias reducidas. 
Para tener en cuenta

Viernes no laborable: cómo funcionará el servicio de transporte público en Mendoza

Por Natalia Mantineo
El Gobierno de Mendoza otorgó un aumento salarial a un sector de los empleados estatales.
Incremento

Estos son los empleados estatales que recibirán un aumento salarial del Gobierno de Mendoza

Por Sitio Andino Política
A dos años del homicidio de Emma Olguín en Las Heras, la causa irá a juicio por jurados
Dolor y un pedido de Justicia

A dos años del homicidio de Emma Olguín en Las Heras, la causa irá a juicio por jurados

Por Carla Canizzaro