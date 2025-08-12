La justicia continúa instruyendo la causa que se inició en el contexto del homicidio de Santiago González (15) , el menor que fue asesinado accidentalmente por su amigo de la misma edad en una casa de Junín y ahora la familia del chico fallecido se constituyó en querellante.

El autor del disparo fatal tiene 15 años, por lo que es inimputable y por ende no existirá acusación penal por el homicidio. Sin embargo, la justicia i nició una causa por tenencia ilegal de arma de fuego contra el padre del menor, Darío Rosas, un ex concejal de Junín.

En el marco de esa causa, la familia de González había solicitado, en distintas ocasiones, ser querellante, pero en primera instancia no se los había aceptado, debido a que no se trataba de la causa, netamente, del homicidio por lo que no se consideraba a esa familia como damnificada.

Sin embargo, en los últimos días un juez aceptó otro pedido y ahora sí la familia intervendrá en la causa .

Cómo avanza la causa por el homicidio de un menor en Junín

El expediente que investiga la justicia provincial tiene como objetivo establecer el origen del arma utilizada en el trágico episodio sucedido en enero de este año.

Al parecer Rosas no tenía autorización para la tenencia y por eso fue imputado. La familia del menor fallecido también intenta que sea investigada la madre, quien era el adulto a cargo del autor del disparo al momento del hecho.

El homicidio de Santiago González (15) causó conmoción en Junín. Ocurrió cerca de las 21 del lunes 13 de enero a escasos metros de la plaza departamental, y fueron varios los vecinos que escucharon el disparo fatal.

De acuerdo a la reconstrucción, González y sus amigos estaban reunidos en la puerta de la casa de uno de estos. El dueño de casa ingresó a la vivienda y tomó, de arriba de un placar, un revólver calibre 32, propiedad de su padre.

El menor salió a la calle y comenzó a manipular el arma delante de sus amigos. En ese momento y por causas que se investigan, el arma se disparó, impactando el tiro en el pecho de la víctima, quien se encontraba justo en frente.

El damnificado fue llevado al centro de salud (ubicado a metros de donde ocurrió el hecho), pero lamentablemente falleció a los pocos minutos de ingresar.