caso santiago gonzález

Cómo avanza la causa por el homicidio de un menor en Junín

La justicia inició una causa en el contexto del homicidio de Santiago González (15) en Junín, cuyo autor del crimen es inimputable.

El homicidio causó conmoción en todo el departamento de Junín.

El homicidio causó conmoción en todo el departamento de Junín.

archivo sitio andino
Por Sitio Andino Policiales

La justicia continúa instruyendo la causa que se inició en el contexto del homicidio de Santiago González (15), el menor que fue asesinado accidentalmente por su amigo de la misma edad en una casa de Junín y ahora la familia del chico fallecido se constituyó en querellante.

Lee además
El acusado de matar a un hombre en 2023 fue detenido en la entrada a la cancha de Barracas Central.  
increíble

Fue a ver a Barracas y terminó detenido por un homicidio brutal: conocé la noticia del terror
A un año del homicidio de Eduardo Bertón: cronología y la implicación de una ex concejal libertaria
Crimen planificado

A un año del homicidio de Eduardo Bertón: cronología y la implicación de una ex concejal libertaria

En el marco de esa causa, la familia de González había solicitado, en distintas ocasiones, ser querellante, pero en primera instancia no se los había aceptado, debido a que no se trataba de la causa, netamente, del homicidio por lo que no se consideraba a esa familia como damnificada.

Sin embargo, en los últimos días un juez aceptó otro pedido y ahora sí la familia intervendrá en la causa.

Cómo avanza la causa por el homicidio de un menor en Junín

El expediente que investiga la justicia provincial tiene como objetivo establecer el origen del arma utilizada en el trágico episodio sucedido en enero de este año.

Al parecer Rosas no tenía autorización para la tenencia y por eso fue imputado. La familia del menor fallecido también intenta que sea investigada la madre, quien era el adulto a cargo del autor del disparo al momento del hecho.

El homicidio de Santiago González (15) causó conmoción en Junín. Ocurrió cerca de las 21 del lunes 13 de enero a escasos metros de la plaza departamental, y fueron varios los vecinos que escucharon el disparo fatal.

De acuerdo a la reconstrucción, González y sus amigos estaban reunidos en la puerta de la casa de uno de estos. El dueño de casa ingresó a la vivienda y tomó, de arriba de un placar, un revólver calibre 32, propiedad de su padre.

El menor salió a la calle y comenzó a manipular el arma delante de sus amigos. En ese momento y por causas que se investigan, el arma se disparó, impactando el tiro en el pecho de la víctima, quien se encontraba justo en frente.

El damnificado fue llevado al centro de salud (ubicado a metros de donde ocurrió el hecho), pero lamentablemente falleció a los pocos minutos de ingresar.

Temas
Seguí leyendo

Seguirá preso el acusado de matar en Godoy Cruz y sacar un préstamo al nombre de la víctima

Los detalles de un brutal homicidio en la cárcel y la audiencia contra los acusados

Duro revés para la mujer que mató, descuartizó y quemó a su pareja en Guaymallén

Apuñalan a joven en Las Heras tras ser acusado de robo: murió en la calle

Mendoza realiza la primera prueba de realidad virtual para presentar evidencias en juicios por jurado

Centro de Mendoza: la Policía atrapó a cuatro mujeres y evitó robo en la puerta de un banco

Maipú: los sorprendieron in fraganti cuando robaban cables

El nuevo abogado de Julieta Silva habló del caso y anticipó su estrategia jurídica

LO QUE SE LEE AHORA
Roberto Castillo, el nuevo abogado de Julieta Silva, está en San Rafael. 
revuelo en san rafael

El nuevo abogado de Julieta Silva habló del caso y anticipó su estrategia jurídica

Las Más Leídas

El Banco Nación lanzó promociones con 12 cuotas y hasta 30% off en súper, combustible y ropa
ECONOMÍA FAMILIAR

El Banco Nación lanzó promociones con 12 cuotas y hasta 30% off en súper, combustible y ropa

Mendoza moviliza el reactor más pesado fabricado en Argentina: cómo será el recorrido del operativo video
Megaoperativo histórico

El traslado de un titán: Mendoza coordina la movilización del reactor más grande fabricado por IMPSA para YPF

El Pato Juan tiene nuevo hogar
Nuevo hogar

El Pato Juan ya tiene carnet sanitario y fue "adoptado" por otro municipio

Alerta por viento Zonda, el pronóstico del tiempo este martes 12 de agosto en la provincia de Mendoza
El clima

Alerta por viento Zonda, el pronóstico del tiempo este martes 12 de agosto en la provincia de Mendoza

Encontraron pruebas de abuso sexual infantil que involucra a un docente de General Alvear
Escalofriante hallazgo

Encontraron pruebas de abuso sexual infantil que involucra a un docente de General Alvear

Te Puede Interesar

El Gobierno activa plataforma para la privatización de empresas estatales
Ajuste del Estado

El Gobierno activa plataforma para la privatización de empresas estatales

Por Marcelo López Álvarez
Alfredo Cornejo habló del armado de las listas para las próximas elecciones.  video
Elecciones 2025

Video: para Cornejo, la alianza del PRO y Difonso es una "bolsa de gatos"

Por Sitio Andino Política
Pago de alimentos con tarjeta de crédito: ¿Qué sucede en Mendoza? video
Endeudamiento

Pago de alimentos con tarjeta de crédito: ¿Qué sucede en Mendoza?

Por Sitio Andino Economía