complicados

Maipú: los sorprendieron in fraganti cuando robaban cables

La Policía de Mendoza detuvo a dos hombres tras un intento de robo de cables en la vía pública. El procedimiento fue en Maipú.

Los acusados por el robo de cables en Maipú quedaron a disposición de la justicia.&nbsp;

Los acusados por el robo de cables en Maipú quedaron a disposición de la justicia. 

Por Sitio Andino Policiales

En un operativo rápido y coordinado realizado en las últimas horas, efectivos de la Policía de Mendoza lograron detener a dos hombres en Maipú cuando intentaban concretar un robo de cables de cobre pertenecientes a la red de alumbrado público, por lo que ahora ambos serán juzgados bajo la ley 9447.

La normativa mencionada regula la comercialización y manejo de metales no ferrosos, una regla clave para combatir este tipo de delitos que afectan tanto la infraestructura como la seguridad de los vecinos.

Lee además
El Pato Juan tiene nuevo hogar
Nuevo hogar

El Pato Juan ya tiene carnet sanitario y fue "adoptado" por otro municipio
Una explosión de garrafa en Maipú provocó un incendio y un hombre terminó herido
Tragedia

Una explosión de una garrafa en Maipú provocó un incendio y un hombre terminó gravemente herido

Detenidos por robo de cables en Maipú

El hecho ocurrió entre las calles Juan de la Cruz Videla y Perito Moreno, en la localidad de Lunlunta. Allí, efectivos de la Subcomisaría Lunlunta sorprendieron a uno de los sospechosos, de 23 años, subido a un poste del tendido eléctrico cortando cables, mientras que el otro, de 39, manipulaba el medidor de tensión del alumbrado público utilizando un alicate.

Robo de Cables, metrotranvía tramo, Las Heras
El robo de cables es un problema para la provincia. Esta vez ocurrió en Maipú.

El robo de cables es un problema para la provincia. Esta vez ocurrió en Maipú.

Los uniformados intervinieron de inmediato y procedieron a la aprehensión de ambos sujetos. Durante el procedimiento, se secuestraron cuatro metros de cable de cobre de 10 milímetros, un alicate y tres fusibles cerámicos, elementos que fueron puestos a disposición de la Oficina Fiscal para su peritaje e incorporación a la causa.

Fuentes policiales indicaron que este tipo de robos no solo genera importantes pérdidas económicas y daños a la infraestructura, sino que también deja sectores sin iluminación, incrementando el riesgo de inseguridad vial y delictiva.

Los dos detenidos permanecen bajo custodia mientras avanza la investigación judicial. La Policía de Mendoza destacó la importancia de la denuncia ciudadana y de los controles preventivos para neutralizar este tipo de hechos en Maipú y el resto del territorio provincial.

Este procedimiento se suma a otros operativos recientes que forman parte de un plan integral para combatir el robo de metales y preservar la seguridad de los vecinos mendocinos.

Temas
Seguí leyendo

Manejaban ebrios en Maipú, chocaron de frente y quedaron detenidos

Susto en Maipú por una importante fuga de gas e incendio

Vialidad Mendoza licita puente sobre el río Mendoza para reemplazar el deteriorado cruce

A un año del homicidio de Eduardo Bertón: cronología y la implicación de una ex concejal libertaria

El Pato Juan deja el centro mendocino y ya tiene su hogar definitivo en Maipú

Turismo en Mendoza: los 3 museos imperdibles para los amantes de la historia y el arte

Importante secuestro de estupefacientes tras varios allanamientos

Maipú: un joven fue sorprendido y baleado en la vía pública

LO QUE SE LEE AHORA
Roberto Castillo, el nuevo abogado de Julieta Silva, está en San Rafael. 
revuelo en san rafael

El nuevo abogado de Julieta Silva habló del caso y anticipó su estrategia jurídica

Las Más Leídas

El Banco Nación lanzó promociones con 12 cuotas y hasta 30% off en súper, combustible y ropa
ECONOMÍA FAMILIAR

El Banco Nación lanzó promociones con 12 cuotas y hasta 30% off en súper, combustible y ropa

Mendoza moviliza el reactor más pesado fabricado en Argentina: cómo será el recorrido del operativo video
Megaoperativo histórico

El traslado de un titán: Mendoza coordina la movilización del reactor más grande fabricado por IMPSA para YPF

El Pato Juan tiene nuevo hogar
Nuevo hogar

El Pato Juan ya tiene carnet sanitario y fue "adoptado" por otro municipio

Alerta por viento Zonda, el pronóstico del tiempo este martes 12 de agosto en la provincia de Mendoza
El clima

Alerta por viento Zonda, el pronóstico del tiempo este martes 12 de agosto en la provincia de Mendoza

Encontraron pruebas de abuso sexual infantil que involucra a un docente de General Alvear
Escalofriante hallazgo

Encontraron pruebas de abuso sexual infantil que involucra a un docente de General Alvear

Te Puede Interesar

El Gobierno activa plataforma para la privatización de empresas estatales
Ajuste del Estado

El Gobierno activa plataforma para la privatización de empresas estatales

Por Marcelo López Álvarez
Alfredo Cornejo habló del armado de las listas para las próximas elecciones.  video
Elecciones 2025

Video: para Cornejo, la alianza del PRO y Difonso es una "bolsa de gatos"

Por Sitio Andino Política
Pago de alimentos con tarjeta de crédito: ¿Qué sucede en Mendoza? video
Endeudamiento

Pago de alimentos con tarjeta de crédito: ¿Qué sucede en Mendoza?

Por Sitio Andino Economía