Maipú: los sorprendieron in fraganti cuando robaban cables

Los acusados por el robo de cables en Maipú quedaron a disposición de la justicia.

En un operativo rápido y coordinado realizado en las últimas horas, efectivos de la Policía de Mendoza lograron detener a dos hombres en Maipú cuando intentaban concretar un robo de cables de cobre pertenecientes a la red de alumbrado público, por lo que ahora ambos serán juzgados bajo la ley 9447.

La normativa mencionada regula la comercialización y manejo de metales no ferrosos, una regla clave para combatir este tipo de delitos que afectan tanto la infraestructura como la seguridad de los vecinos.

El hecho ocurrió entre las calles Juan de la Cruz Videla y Perito Moreno , en la localidad de Lunlunta. Allí, efectivos de la Subcomisaría Lunlunta sorprendieron a uno de los sospechosos, de 23 años, subido a un poste del tendido eléctrico cortando cables, mientras que el otro, de 39, manipulaba el medidor de tensión del alumbrado público utilizando un alicate.

Los uniformados intervinieron de inmediato y procedieron a la aprehensión de ambos sujetos. Durante el procedimiento, se secuestraron cuatro metros de cable de cobre de 10 milímetros, un alicate y tres fusibles cerámicos, elementos que fueron puestos a disposición de la Oficina Fiscal para su peritaje e incorporación a la causa.

El robo de cables es un problema para la provincia. Esta vez ocurrió en Maipú.

Fuentes policiales indicaron que este tipo de robos no solo genera importantes pérdidas económicas y daños a la infraestructura, sino que también deja sectores sin iluminación, incrementando el riesgo de inseguridad vial y delictiva.

Los dos detenidos permanecen bajo custodia mientras avanza la investigación judicial. La Policía de Mendoza destacó la importancia de la denuncia ciudadana y de los controles preventivos para neutralizar este tipo de hechos en Maipú y el resto del territorio provincial.

Este procedimiento se suma a otros operativos recientes que forman parte de un plan integral para combatir el robo de metales y preservar la seguridad de los vecinos mendocinos.