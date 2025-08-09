Impactante

Dolor en Brasil por la muerte de once personas tras un brutal choque entre camión y ómnibus

El accidente ocurrió en las últimas horas del viernes en el centro-oeste de Brasil, cuando el conductor del ómnibus se cruzó de carril e impactó contra un camión cargado con semillas de algodón.

Dolor en Brasil por la muerte de once personas tras un brutal choque entre camión y ómnibus

Dolor en Brasil por la muerte de once personas tras un brutal choque entre camión y ómnibus

Por Sitio Andino Mundo

Un accidente vial ocurrido en la noche del viernes en la carretera BR-163, cerca de Lucas do Rio Verde, en el estado de Mato Grosso, conmocionó a todo Brasil. Un ómnibus de larga distancia que viajaba de Cuiabá a Sinop chocó de frente contra un camión cargado con semillas de algodón, dejando un saldo de 11 muertos y 45 heridos.

Triste accidente vial conmociona a Brasil

El choque frontal se produjo alrededor de las 21.40 horas locales. Según informó la Policía Rodoviaria Federal (PRF), el impacto fue tan fuerte que causó numerosas víctimas fatales y heridos. De los 45 heridos, 11 están en estado grave, 26 presentan heridas moderadas y 8 leves. El conductor del camión sufrió solo heridas leves.

Lee además
La elefanta Kenya ha logrado una gran adaptación en Brasil.
Vida nueva

La elefanta Kenya se adapta en Brasil: así es su nueva vida a un mes de su partida de Mendoza
Lula anunció que Brasil responderá con un plan de contingencia a los aranceles de Donald Trump
Economía internacional

Lula anunció que Brasil responderá con un plan de contingencia a los aranceles de Donald Trump

El superintendente Francisco Élcio Lima Lucena explicó que el conductor del ómnibus, Edmilson Ferreira, salió de Cuiabá al mediodía con destino a Sinop, a unos 500 kilómetros de distancia. Tras conducir durante aproximadamente diez horas, Ferreira se cruzó de carril en la carretera BR-163 e impactó contra el camión. Como consecuencia del accidente, el conductor del ómnibus se encuentra en estado grave y tuvo que ser amputado de un brazo.

Las autoridades continúan investigando las causas que provocaron esta tragedia.

Fuente: Agencias AFP y Reuters

Temas
Seguí leyendo

La Corte Suprema ordenó el arresto domiciliario para Jair Bolsonaro por violar restricciones judiciales

La incertidumbre rodea al tortugo Jorge: qué sucedió con su señal en Brasil

Videos: tiroteo y pánico en Times Square dejó varios heridos y un detenido

Tragedia en Chile: encontraron sin vida al último minero atrapado en la mina El Teniente

Drama en Chile: cinco mineros desaparecidos tras el derrumbe de una mina por un sismo

Cometa 3I/ATLAS: el cuerpo celeste que sorprendió a los científicos y despierta teorías escalofriantes

Rusia desactivó alerta de tsunami y Chile evacúa zonas costeras por llegada de grandes olas

Terremoto en Rusia y alerta de tsunami en varios países del Pacífico

Las Más Leídas

Grave denuncia: detienen a docente por presunta distribución de material de abuso sexual infantil
Tupungato

Grave denuncia: detienen a docente por presunta distribución de material de abuso sexual infantil

El derrumbe de las cadenas de tecnología en Argentina: Garbarino, Compumundo y Start_ no van más
Crisis Económica

El derrumbe de las cadenas de tecnología en Argentina: Garbarino, Compumundo y Start_ no van más

Alejandra encontró en la música una manera de canalizar su dolor. 
Admirable

La emotiva historia de vida de Alejandra, la musicoterapeuta que alegra a los adultos mayores

De la explotación laboral a la solidaridad: la historia de vida de Fernando tuvo un final feliz video
Tiene un nuevo trabajo

De la explotación laboral a la solidaridad: la historia de Fernando tuvo un final feliz

Trágico accidente en Ciudad: una joven murió tras un choque de motos
Siniestro fatal

Trágico accidente en Ciudad: una joven murió tras un choque de motos

Te Puede Interesar

Se viene otra semana picante en Diputados, por lo que pueda ocurrir en comisiones
Lo que viene en el Parlamento

Congreso: la agenda incómoda para Milei, el rol de los gobernadores y el dato que dio Cornejo

Por Sitio Andino Política
Mendoza recibió visitantes en las vacaciones de invierno, pero la recuperación económica no llegó
Crisis en el sector

Mendoza recibió visitantes en las vacaciones de invierno, pero la recuperación económica no llegó

Por Sitio Andino Economía
El presidente se expresó en las redes el día después de la cadena nacional
Descargo presidencial

Por qué para Milei la suba del dólar no genera inflación y la emisión es la principal causa

Por Sitio Andino Política