Dolor en Brasil por la muerte de once personas tras un brutal choque entre camión y ómnibus

Por Sitio Andino Mundo







Un accidente vial ocurrido en la noche del viernes en la carretera BR-163, cerca de Lucas do Rio Verde, en el estado de Mato Grosso, conmocionó a todo Brasil. Un ómnibus de larga distancia que viajaba de Cuiabá a Sinop chocó de frente contra un camión cargado con semillas de algodón, dejando un saldo de 11 muertos y 45 heridos.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Diario Digital Sitio Andino (@sitioandinomza) Triste accidente vial conmociona a Brasil El choque frontal se produjo alrededor de las 21.40 horas locales. Según informó la Policía Rodoviaria Federal (PRF), el impacto fue tan fuerte que causó numerosas víctimas fatales y heridos. De los 45 heridos, 11 están en estado grave, 26 presentan heridas moderadas y 8 leves. El conductor del camión sufrió solo heridas leves.

El superintendente Francisco Élcio Lima Lucena explicó que el conductor del ómnibus, Edmilson Ferreira, salió de Cuiabá al mediodía con destino a Sinop, a unos 500 kilómetros de distancia. Tras conducir durante aproximadamente diez horas, Ferreira se cruzó de carril en la carretera BR-163 e impactó contra el camión. Como consecuencia del accidente, el conductor del ómnibus se encuentra en estado grave y tuvo que ser amputado de un brazo.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por 3º Comando Regional Bombeiro Militar - Sinop (@cbmmt_crbm3_sinop) La empresa de transporte Rio Novo, propietaria del ómnibus, confirmó el accidente y expresó en un comunicado en redes sociales: “Nuestra prioridad es cuidar a las víctimas y a sus familiares”.

Las autoridades continúan investigando las causas que provocaron esta tragedia. Fuente: Agencias AFP y Reuters