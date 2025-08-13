El Gobierno de Mendoza busca reformar el Código Procesal Penal para que la Justicia trabaje de tarde

La ministra Mercedes Rus presentó en la Legislatura de Mendoza un proyecto de reforma del Código Penal impulsado por el Gobierno de Mendoza.

La ministra de Seguridad y Justicia , Mercedes Rus , presentó este miércoles en la Legislatura el proyecto de ley que reforma el Código Procesal Penal para ampliar los horarios en los que se realizan audiencias . El Gobierno de Mendoza busca acelerar los tiempos judiciales y dar una respuesta más rápida frente al delito.

Con esto, los jueces penales podrán fijar audiencias durante la tarde, ya que, según datos oficiales, más del 80% de ellas se fijan en la mañana. De esta manera, el Gobierno pretende agilizar el sistema judicial y mejorar la mirada hacia la Justicia por parte de la población, con magistrados, fiscales y defensores actuando en tiempo real.

También quieren extender la participación de operadores judiciales , potenciando el rol de ayudantes fiscales y codefensores en los debates orales, lo que permitirá que más profesionales intervengan en las etapas clave de los juicios y se multiplique la capacidad operativa del sistema. Asimismo, la reforma se enfoca en reorganizar la Oficina de Audiencias para optimizar la asignación de turnos, reducir reprogramaciones por frustraciones evitables y postergaciones.

Datos oficiales y detalles de la reforma

De acuerdo con los datos oficiales, el 86% de las audiencias se realizan en la franja de 8 a 13, lo que genera cuellos de botella en la atención de expedientes. La propuesta es ampliar ese rango horario para dar mayor dinamismo a los procesos. El Gobierno detectó una brecha significativa en la carga de trabajo: los 36 jueces penales reciben en promedio unas 20.000 causas al año, frente a las 1.800 que ingresan en los tribunales de juicio.

Si bien esto es lógico, indicó Rus, consideran que la diferencia es excesiva y debe ser revisada. Al ordenar el sistema apuntan a evitar que las audiencias se frustren, que los procesos avancen sin demoras innecesarias, y "evitar mal uso del juicio abreviado, la condena de ejecución condicional y todas las modificaciones que tienen que ver con el sistema de audiencias".

13 de agosto, presentacion proyecto de ley, mercedes rus, peti lomardi, hebe casado El proyecto de ley fue presentado en la Legislatura. Foto: Yemel Fil

Los ejes del proyecto del Gobierno de Mendoza

Sobre el proyecto de ley, la funcionaria explicó: "Se ancla en tres ejes. Uno tiene que ver con lograr una Justicia más ágil, más efectiva, que permita una respuesta más adecuada a la víctima, un mensaje de no impunidad, y que esto también ayude a devolverle la legitimidad y la confianza de la ciudadanía en la Justicia".

El otro eje, señaló, tiene que ver con la transparencia: "Esto está relacionado con toda una organización del sistema de audiencias, que se va a ampliar y que, además, va a permitir mejor control de auditoría, pero también proteger el tiempo de la ciudadanía, de los testigos, de los magistrados, de los fiscales, de los abogados, evitando la reprogramación indefinida de audiencias".

El tercer aspecto al que quiere atacar el Gobierno con esta reforma es la mejora del equilibrio en las cargas de los jueces y los tribunales, al optimizar recursos dentro del sistema judicial para no elevar el costo ni el gasto público. "Creemos que multiplicando los decisores y haciendo una reorganización de todo lo que tiene que ver con las audiencias, podemos gestionar un sistema de seguridad más efectivo, más rápido. Además tenemos la infraestructura para eso", aseguró la ministra.

La reforma impulsada por Alfredo Cornejo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alfredocornejo/status/1955627803275145421&partner=&hide_thread=false Si queremos más seguridad, necesitamos una Justicia más rápida, más eficiente y que esté al servicio de la gente todo el día. No queremos más salas vacías mientras los ciudadanos esperan justicia. Queremos más horas de trabajo, más compromiso y un sistema judicial que responda… — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) August 13, 2025

Cornejo utilizó la red social X para referirse a la presentación del proyecto esta mañana: "Queremos más horas de trabajo, más compromiso y un sistema judicial que responda con la misma velocidad con la que actúa la Policía de Mendoza".

Y añadió: "Presentamos la reforma del Código Procesal Penal, con cambios concretos: audiencias también por la tarde, para que los casos se resuelvan antes y no se acumulen. Más operadores judiciales en acción, potenciando el rol de ayudantes fiscales y codefensores para multiplicar la capacidad del sistema. Agenda ordenada y transparente, evitando suspensiones sin fundamento, publicando audiencias y resoluciones para que todos sepan qué está pasando. Sentencias orales inmediatas en delitos leves y juicios abreviados, sin demoras innecesarias. Cuando la Justicia llega tarde, deja de ser Justicia".

"Apuntamos a que existan audiencias en todo momento y lugar, con mayores exigencias para jueces, fiscales y defensores. Este es un paso clave para que el sistema judicial acompañe el esfuerzo que estamos haciendo desde el Ejecutivo", declaró el mandatario en San Rafael días atrás durante la presentación de nuevos móviles y equipamiento para la Policía.

"De nada sirve tener una Policía preparada si luego las personas detenidas no son juzgadas con la rapidez que la situación exige. No tiene sentido tener la tecnología y la ley si el sistema judicial no actúa en tiempo real", afirmó Cornejo en tono de crítica a la falta de audiencias verpertinas.

En esa misma línea, sostuvo: "Estamos capturando personas in fraganti gracias a cámaras, geolocalización e inteligencia artificial, pero si eso ocurre después de las dos o tres de la tarde, no hay audiencias disponibles y ese proceso queda trunco".

Mercedes Rus, sobre cuándo comenzarán a utilizarse las pistolas Taser

Rus también se refirió a la implementación de las pistolas Taser en la provincia, tras ser autorizado su uso a los municipios, siempre que adhieran voluntariamente, bajo condiciones específicas. "Por primera vez Mendoza tiene reglas claras en protocolos ya sancionados por resolución, esto es muy importante, y ya está definido el grupo que va a ser el que se va a capacitar de los preventores. Van a empezar los cursos que incluye tres etapas. Es importante respetar estas etapas, pero como ya lo anticipamos, antes de fin de año, la idea es que estos preventores ya estén certificados para poder salir a las calles de Mendoza con estas armas de baja letalidad", afirmó la funcionaria.

Al ser consultada por un video viralizado en redes sociales realizado por personas detenidas, teniendo en cuenta que los celulares en las cárceles están prohibidos, la ministra comentó: "Desde que llegamos, con el tema de la apertura indiscriminada que se hizo de celulares para las cárceles de Mendoza, pasaron más de 20.000 celulares por todas las cárceles. La decisión de política criminal de política de seguridad fue tomada en enero del 2024, pero tuvimos una batalla judicial que llega hasta hoy. No obstante, nosotros empezamos a ejecutar un plan de erradicar todos los celulares. Hacemos constantemente requisas. De hecho, después de ese caso hubo una serie de requisas y se secuestraron un montón de celulares y hay causas relacionadas con eso".