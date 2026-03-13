El Gobierno de Mendoza y el Ianigla articulan investigaciones clave en alta montaña.

El Gobierno de Mendoza , a través del Ministerio de Energía y Ambiente , se reunió con especialistas del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) para analizar en conjunto el avance en los estudios ambientales en el Parque Provincial Aconcagua . Las investigaciones que realizan y las variables monitoreadas.

La Subsecretaría de Ambiente recibió a expertos que presentaron los principales avances científicos que se desarrollan en dicha área protegida y expusieron las actividades que el instituto realiza, especialmente en relación con la instalación y funcionamiento de estaciones meteorológicas , la utilidad de los datos obtenidos y su análisis, así como los trabajos vinculados con la medición y seguimiento de los glaciares del parque.

Este encuentro reafirmó el planteo de un objetivo compartido: consolidar la articulación entre los equipos técnicos y científicos para consolidar herramientas de gestión basadas en evidencia para profundizar el conocimiento ambiental del Parque Provincial Aconcagua y acompañar con mayor precisión su conservación y manejo sostenible.

A lo largo de los últimos 20 años , el Ianigla ha generado conocimiento técnico y académico sobre distintos componentes ambientales del parque y, al mismo tiempo, ha brindado información estratégica para abordar riesgos concretos, orientar decisiones de manejo y fortalecer la protección de glaciares, ríos, vegas altoandinas y otros objetos de conservación.

Parque Provincial Aconcagua.jpg Parque Provincial Aconcagua.

Esta reunión incluyó la indagación en los avances en monitoreo climático, estudios glaciológicos y análisis de riesgos en la alta montaña, y participaron: la subsecretaria de Ambiente, Nuria Ojeda; el director de Biodiversidad y Ecoparque, Ignacio Haudet; el director de Áreas Naturales Protegidas, Iván Funes, y la coordinadora de la Subsecretaría de Ambiente, Soledad Barros. En representación del Ianigla asistieron su director, Pablo Villagra, junto con Gustavo Costa, del área de vinculación del instituto, y los investigadores Pierre Pitte y Maximiliano Viale.

Las investigaciones que se realizan en el Parque Provincial Aconcagua

Entre los principales ejes presentados se destacó el proyecto MAPPA, desarrollado en 2023 y 2024, cuyo objetivo es reunir y actualizar información sobre distintas dimensiones ambientales del parque. La propuesta incluye siete áreas temáticas, involucra a 74 especialistas y prevé el desarrollo de un visualizador geoespacial interactivo que permita integrar y representar de forma clara y dinámica los datos generados sobre el Aconcagua.

Otro de los temas abordados fue el monitoreo meteorológico de alta montaña. El Ianigla viene desarrollando desde 2018 una red de estaciones meteorológicas automáticas con transmisión satelital, que permite mejorar el conocimiento sobre las condiciones atmosféricas en sectores estratégicos del parque.

Energía y Ambiente, Ianigla, Parque Provincial Aconcagua, reunión Reunión en el Ministerio de Energía y Ambiente. Foto: Prensa Ministerio de Energía y Ambiente.

Dentro de este trabajo se destacó el Proyecto Wayra, que posibilitó instalar estaciones en Plaza de Mulas, Nido de Cóndores y en las inmediaciones de la cumbre, además de relocalizar una estación en Plaza Argentina. Estos dispositivos aportan información valiosa para comprender la dinámica climática de la Alta Montaña, mejorar el análisis de riesgos y fortalecer la planificación en un área natural de gran complejidad ambiental y operativa.

Avances en glaciología y seguimiento de riesgos

Los investigadores repasaron el rol central del Ianigla en el Inventario Nacional de Glaciares y en distintos proyectos de seguimiento sobre la evolución de los cuerpos de hielo del parque. Entre ellos, se mencionaron estudios sobre el impacto de la cobertura de detritos en la dinámica glaciar, el balance de masa de los glaciares, el monitoreo en alta resolución del glaciar Horcones Superior mediante drones y el análisis de las crecidas glaciares del Horcones Inferior.

Además, se compartieron antecedentes relevantes de asistencia técnica brindada por el instituto ante situaciones concretas de riesgo. Entre ellas, se recordó la evaluación realizada en Plaza Argentina en enero de 2024, cuando una intensa ola de calor aceleró el derretimiento glaciar y generó lagos con potencial riesgo de remociones en masa. En esa oportunidad, el trabajo del Ianigla permitió respaldar técnicamente medidas preventivas adoptadas por las autoridades del parque.

También se repasaron investigaciones vinculadas con avalanchas de nieve, hidrología de Alta Montaña, geomorfología, procesos de remoción en masa, ecología y uso público del parque. "En conjunto, estas líneas de trabajo reflejan la amplitud del abordaje científico desarrollado por el instituto en un área protegida emblemática para Mendoza, donde confluyen valores naturales, hídricos, paisajísticos, arqueológicos y turísticos de enorme relevancia",