20 de abril de 2026
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Legislatura de Mendoza

La crisis del membrillo llegó a la Legislatura de Mendoza: piden informes al Gobierno

El peronismo pidió en la Legislatura de Mendoza detalles de la situación del sector, especialmente, en General Alvear y San Rafael.

La crisis del membrillo llegó a la Legislatura de Mendoza: piden informes al Gobierno.

La crisis del membrillo llegó a la Legislatura de Mendoza: piden informes al Gobierno.

 Por Florencia Martinez del Rio

La problemática que atraviesan productores de membrillo en el sur provincial llegó a la Legislatura de Mendoza. El peronismo le pidió al Gobierno que presente un informe detallado sobre la situación del sector, particularmente en los departamentos de San Rafael y General Alvear.

El diputado Germán Gómez (Partido Justicialista) definió el escenario como una “crisis productiva grave” que afecta a una actividad histórica de la región y le solicitó al Poder Ejecutivo, a través de un proyecto de resolución, que envíe datos sobre la evolución de la superficie cultivada en los últimos tres ciclos, así como el porcentaje de cosecha efectivamente levantada y los volúmenes producidos y comercializados en cada período.

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La iniciativa plantea que el cultivo de membrillo fue durante décadas un pilar económico y social, con más de 1.100 hectáreas y una fuerte presencia en la identidad productiva local, pero que ahora se encuentra en una crisis que "no responde a un fenómeno climático ni a una caída repentina de la demanda" sino a una "inacción" del Gobierno.

La situación del membrillo en la provincia de Mendoza

Según argumentó Gómez, los valores que reciben los productores por la fruta no cubren sus costos básicos, lo que deriva en que decidan no cosechar. "Un productor que elige perder su cosecha antes de intentar venderla no está fallando; está describiendo al Estado que lo abandonó", afirmó el legislador.

Un ejemplo de este panorama está en la localidad de Carmensa (frente a la fábrica La Campagnola), en General Alvear, donde productores mostraron cómo el membrillo cae de las plantas y queda tirado en el suelo, ante una ecuación económica que no cierra. La imagen se repite en distintas fincas del distrito, con kilos de membrillo pudriéndose, una problemática que no es nueva y que, año tras año, sigue sin tener soluciones de fondo.

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Los productores de membrillo en Mendoza enfrentan un escenario problemático.

Los productores de membrillo en Mendoza enfrentan un escenario problemático.

Manuel Huckzak, productor, contó semanas atrás a Noticiero Andino: "El membrillo se heló mucho y en la temporada, además el precio es muy bajo, se está pagando a $80 el kilo, a esta altura no vale la pena ni levantarlo del suelo".

Qué información le pidió la oposición al Gobierno de Mendoza

El proyecto de resolución presentado en la Legislatura solicita al Poder Ejecutivo la siguiente información:

  • Superficie cultivada durante los ciclos 2022/2023, 2023/2024 y 2024/2025: porcentaje de cosecha levantada y volúmenes producidos y comercializados.
  • Precios promedio recibidos por los productores en origen durante la última campaña: discriminados por zona y modalidad de venta; y comparación con los costos de producción, cosecha y transporte relevados por los organismos competentes.
  • Detalle de acuerdos vigentes con la industria alimentaria nacional para la incorporación del membrillo mendocino como materia prima: condiciones, contraprestaciones y estado de ejecución.
  • Acciones realizadas entre 2022 y 2025 para la promoción del consumo interno y la apertura de mercados de exportación: presupuestos asignados y ejecutados.
26 de noviembre, camara de diputados, proyecto minero san jorge, mineria, ley
El pedido de informe es una herramienta con la que cuentan los legisladores para controlar al Poder Ejecutivo.

El pedido de informe es una herramienta con la que cuentan los legisladores para controlar al Poder Ejecutivo.

Productores, costos y cosecha

Uno de los ejes centrales del reclamo apunta a los precios que reciben los productores. De acuerdo con el planteo del diputado, los valores en origen oscilan "entre $5.000 y $8.000 por cajón, cifras que no alcanzan a cubrir los costos de cosecha, transporte y acondicionamiento". Esto deriva en que opten por no cosechar, ya que comercializarla implicaría profundizar las pérdidas económicas.

"Lo que preocupa no es solo la caída de una actividad económica medida en hectáreas o toneladas. Es lo que esa caída arrastra, familias que emigran del campo, saberes que no se transmiten, tierra de oasis que pierde su función productiva. En departamentos donde la agricultura irrigada es el núcleo de la identidad territorial y económica, cada cultivo que desaparece debilita el ecosistema productivo en su conjunto", aseguró Gómez.

En este contexto, la oposición cuestionó el rol del Estado provincial. Señaló que, pese a los mandatos establecidos en la Constitución de Mendoza y en la Ley Orgánica de Ministerios (N° 8999), no se han implementado políticas verificables para sostener el sector, ni se ha presentado un diagnóstico actualizado sobre su situación.

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