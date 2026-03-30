30 de marzo de 2026
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Sitio Andino
Carmensa

Productores de Carmensa en General Alvear denuncian que el membrillo se pudre por falta de rentabilidad

La falta de rentabilidad provoca que toneladas de membrillo se pierdan en fincas de General Alvear y del sur mendocino.

El membrillo tirando en el suelo y los productores que afirman en General Alvear: No tenemos plata para levantarlo.

El membrillo tirando en el suelo y los productores que afirman en General Alvear: "No tenemos plata para levantarlo".

Por Sitio Andino Departamentales

Una imagen que se repite y duele. En la localidad de Carmensa (frente a la fábrica La Campagnola), en General Alvear, productores muestran cómo el membrillo cae de las plantas y queda tirado en el suelo, pudriéndose, luego de meses de trabajo e inversión.

La situación responde a una ecuación que no cierra: los bajos precios que se pagan por la fruta hacen que, en muchos casos, ni siquiera convenga cosecharla. El costo de la mano de obra, el transporte y la producción supera ampliamente lo que reciben los productores.

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Así, en distintas fincas del distrito se pueden ver kilos y kilos de membrillo abandonados en el suelo, perdiéndose sin destino.

Se trata de una problemática que no es nueva. Año tras año, la escena se repite sin soluciones de fondo, mientras el sector productivo continúa enfrentando dificultades para sostener la actividad.

En ese contexto, los productores vuelven a poner en evidencia una realidad que golpea al sur mendocino: trabajar, invertir y arriesgar, para muchas veces terminar viendo cómo la producción se pierde en la finca.

Manuel Huckzak, prodcutor contó a Noticiero Andino, "el membrillo se heló mucho y en la temporada, además el precio es muy bajo, se está pagando a $80 el kilo, a esta altura no vale la pena ni levantarlo del suelo, me parece que quedará tirado".

El membrillo se paga a $80 el kilo en General Alvear y el sur provincial

Embed - MEMBRILLO: “NO NOS CONVIENE COSECHAR, ESTÁN PAGANDO $80 EL KILO”

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