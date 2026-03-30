Productores de Carmensa en General Alvear denuncian que el membrillo se pudre por falta de rentabilidad

El membrillo tirando en el suelo y los productores que afirman en General Alvear: "No tenemos plata para levantarlo".

Una imagen que se repite y duele. En la localidad de Carmensa (frente a la fábrica La Campagnola), en General Alvear , productores muestran cómo el membrillo cae de las plantas y queda tirado en el suelo, pudriéndose, luego de meses de trabajo e inversión.

La situación responde a una ecuación que no cierra: los bajos precios que se pagan por la fruta hacen que, en muchos casos, ni siquiera convenga cosecharla. El costo de la mano de obra, el transporte y la producción supera ampliamente lo que reciben los productores.

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Así, en distintas fincas del distrito se pueden ver kilos y kilos de membrillo abandonados en el suelo , perdiéndose sin destino.

Se trata de una problemática que no es nueva. Año tras año, la escena se repite sin soluciones de fondo , mientras el sector productivo continúa enfrentando dificultades para sostener la actividad.

En ese contexto, los productores vuelven a poner en evidencia una realidad que golpea al sur mendocino: trabajar, invertir y arriesgar, para muchas veces terminar viendo cómo la producción se pierde en la finca.

Manuel Huckzak, prodcutor contó a Noticiero Andino, "el membrillo se heló mucho y en la temporada, además el precio es muy bajo, se está pagando a $80 el kilo, a esta altura no vale la pena ni levantarlo del suelo, me parece que quedará tirado".

El membrillo se paga a $80 el kilo en General Alvear y el sur provincial