30 de marzo de 2026
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Sitio Andino
Municipalidad de Mendoza

La Municipalidad de Mendoza impulsa a 15 emprendimientos con un programa intensivo de formación

Los proyectos de la Municipaidad de Mendoza fueron seleccionados entre 60 postulantes y participarán de mentorías, capacitaciones y un Demo Day final.

15 emprendimientos impulsados por la Municipalidad de Mendoza.

15 emprendimientos impulsados por la Municipalidad de Mendoza.

Por Sitio Andino Departamentales

La Municipalidad de Mendoza, a través de su Club de Emprendedores y en colaboración con Banco Galicia, dio a conocer los proyectos seleccionados para la segunda edición del Torneo de Emprendedores, una propuesta orientada a fortalecer el ecosistema emprendedor local.

En esta edición se postularon 60 iniciativas provenientes de distintos puntos de la provincia, de las cuales 15 fueron elegidas para participar de un programa intensivo de acompañamiento que incluye mentorías, formación y espacios de vinculación estratégica.

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El torneo está destinado a emprendimientos que ya se encuentran en funcionamiento y han superado la etapa inicial de idea. En ese sentido, el objetivo es potenciar sus modelos de negocio, optimizar la toma de decisiones y acompañar su crecimiento en un contexto cada vez más competitivo.

A lo largo de diez semanas, los participantes formarán parte de encuentros presenciales, recibirán asesoramiento técnico personalizado y accederán a capacitaciones en áreas clave como finanzas, marketing, ventas y comunicación. Además, el programa contempla mentorías con especialistas y la articulación con actores relevantes del ecosistema emprendedor.

El proceso concluirá con un Demo Day, instancia en la que los proyectos presentarán sus propuestas ante un jurado especializado, que evaluará su evolución, impacto y proyección. En ese marco, se distinguirá al emprendimiento más destacado.

Los proyectos seleccionados reflejan la diversidad y el potencial del entramado productivo mendocino, con iniciativas vinculadas a la tecnología, industrias creativas, economía circular, servicios, educación y alimentos.

Los 15 proyectos seleccionados por la Municipalidad de Mendoza

Entre los emprendimientos elegidos se encuentran:

  • NovaFlow: soluciones tecnológicas para la industria de la construcción.
  • Felo Barbosa Producciones: experiencias musicales premium con proyección internacional.
  • Mateware: desarrollo de soluciones electrónicas y monitoreo industrial.
  • Nerdos: indumentaria que combina moda urbana y divulgación científica.
  • Cucumis: alimentos innovadores y saludables.
  • Psicología Sistémica: acompañamiento terapéutico con enfoque integral.
  • Divina Madera: muebles y objetos a partir de madera recuperada.
  • Test Training Solutions: academia de inglés con enfoque práctico.
  • Andinas Creativas: agencia de diseño y comunicación.
  • Saxo Rojo: plataforma digital para aprender saxofón.
  • Desayunos Mendoza: regalos personalizados y experiencias.
  • Manglar Natural Market: alimentos naturales a granel.
  • Ecocinas: servicios de limpieza y mantenimiento gastronómico.
  • Nutrimascotas: alimentos naturales para mascotas.
  • La Máquina: espacio creativo para producción cultural.
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