"La garrafa en tu barrio": cuánto cuesta y dónde conseguirla del 30 de marzo al 4 de abril

Por Sitio Andino Departamentales 30 de marzo de 2026 - 07:30
El
operativo del Gobierno de la provincia de Mendoza para distribuir la en garrafa subsidiada zonas vulnerables tiene como objetivo aliviar el bolsillo de quienes no poseen gas de red y garantizar su derecho de acceso. Durante esta semana del 30 de marzo al 4 de abril, el programa visitará los distintos departamentos.
El Pastal. CEDRyS 11. El Pastal y San Esteban. A las 9.30. El Borbollón. Centro de Salud 21. San Ramón s/n. A las 10.30. El Algarrobal. Gimnasio 5. Águilas Coronadas y Aristóbulo del Valle. A las 11.30.
Maipú
General Ortega. Barrio Villa Elisa. Callejón s/n sobre calle Belgrano a 50 m de Acceso Este. A las 9.30. Coquimbito. Club Social y Deportivo Argentinos de Rutini. Calle 12 de Octubre y 25 de Mayo. A las 10. Coquimbito. Club Coquimbito Peñaflor. Calles Luis Braile y D. Cavagnaro. A las 11. Coquimbito. Barrio Castañeda. Plazoleta Castañeda. Bulevar Bandera Nacional 98. A las 11.30. Coquimbito. Barrio La Merced 2. Ingreso a barrio. Entrada por calle Tropero Sosa. A las 12.
Santa Rosa
Villa Cabecera. Frente a Parroquia Santa Rosa de Lima. A las 8. Villa Cabecera. Barrio La Mano de Dios. Calle Cementerio. A las 8.30. Villa Cabecera. La Costa. Frente Barrio Los Gringos. A las 9. 12 de Octubre. Plaza Juan Pablo II. A las 9.30.
San Rafael
Ciudad. Barrio Martín Güemes. Escuela 1-262 Alfredo R. Bufano. Julio Silva 848. A las 9. Ciudad. Barrio Constitución. Plaza. A las 11.
San Martín
Palmira. Barrio Río Mendoza. Plaza. A las 9. Palmira. Barrio Villa Adela. CIC A las 10.30. Palmira. Barrio Ramonoff. Cancha de Fútbol. A las 12.
Tunuyán
Las Pintadas. Centro de Salud 153 Dr. Sergio M. Jara. Calle Quintana s/n. A las 10. El Topón. Posta Sanitaria. Calle Villanueva y Delgado. A las 11.30. Ciudad. Escuela 4-107 Ejército Argentino. Calle 25 de Noviembre y Arturo Illia. A las 12.30. Martes 31
Guaymallén
Jesús Nazareno. Barrio Chavanne. Calles 25 de Mayo y 20 de Junio. A las 9.30. Jesús Nazareno. Barrio Inka 2. Pedro Goyena 3946, esquina Tapón Moyano. A las 10.30. Jesús Nazareno. Barrio Castro. 9 de Julio y Castro. A las 11.30. Rodeo de la Cruz. Delegación Rodeo de la Cruz. Carril Nacional 10065. A las 12.30.
Maipú
Fray Luis Beltrán. Barrio San Cayetano. Tanque. A las 9.30. Fray Luis Beltrán. Barrio Las Palmeras. Cancha de Fútbol. Carril Viejo. A las 10.15. Rodeo del Medio. Barrio Tierra del Sol y Rodeo Avanza. Espacio Verde. A las 11. Rodeo del Medio. Barrio Cuadro Estación. Plaza. A las 12.
San Rafael
Ciudad. Paraje. La Isla. Amapola 719. A las 9. Ciudad. Pueblo Diamante. Plaza Espínola. A las 11.
Godoy Cruz
Villa Marini. Playón Deportivo Isla Campo Pappa. Calle Virgen del Valle s/n. A las 9. Villa del Parque. Unión Vecinal Barrio Suárez. Calle Río Juramento 2574. A las 9.40. Villa del Parque. Barrio Sol y Sierra. SUM Segundo Sombra s/n. A las 10.20. Villa del Parque. Campo Pappa. Centro de Formación. Perón y Cutral Co. A las 11. San Vicente. Piedras Blancas. Sector A. Oeste de Godoy Cruz. A la 11.40. Villa Marini. Barrio La Estanzuela. Playón de Liga de Fútbol Infantil. Bulevar Olmo Zarate y Lago Hermoso. Manzana. H. A las 12.20.
San Carlos
Pareditas. Paso de las Carretas. Barrio Teodoro Navarro. A las 10. Pareditas. Paso de Las Carretas. La Capilla. A las 10.30. Pareditas. Calle El Paramillo. A las 11. Pareditas. Plaza Distrital. A las 12.
Luján
Agrelo. Barrio Tierras Vivas. Entrada a barrio. A las 9.30. Agrelo. Asentamiento San José. Cancha de fútbol. A las 10.45. Agrelo. Barrio Costa Esperanza. Posta Sanitaria. A las 12.
Junín
Barriales. Delegación Municipal. A las 10. Barriales. Barrio Sismo 28. A las 11.
Tupungato
Gualtallary. Plaza Divino Niño. A las 9.
La Paz
Las Colonias. 9 de Julio y Osvaldo Pinto. A las 9. Las Chacritas. Predio San Expedito. A las 10.20. Las Chacritas. Comunidad. A las 10.40. Las Chacritas. Refugio Timoteo Garro. A las 11. Miércoles 1
Maipú
Fray Luis Beltrán. Escuela 1-318 República del Ecuador. La Columna. Ruta Provincial 50. A las 9.30. San Roque. Subcomisaría. Ruta Provincial 50 y Miguel Gutiérrez. A las 10.15. San Roque. Barrio La Sarita. Espacio Verde. A las 11. San Roque. Barrio Santa Rita. Cancha de Fútbol. A las 12.
Capital
Sección Once. Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9. Sección Once. Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10. Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11. Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana. 9. Casa. 07. A las 11.40. Sección Once. Barrio La Favorita. CAM. A las 12.15. Sección Siete. Barrio Soberanía. Centro Integrador 2. A las 13. Sección Siete. Comisaría 33. Barrio San Martín. A las 13.30.
Junín
Los Barriales. Iglesia de Orfila. A las 10. Ciudad. Barrio Colonia Caballero. Carril Caballero. A las 10.30. Tres Esquinas. Jardines de Fátima. Frente cruce de Tres Esquinas. A las 11.
Lavalle
Tres de Mayo. Calle El Pantano y Ruta Provincial 36. A las 9. Tres de Mayo. Barrio Andacollo. Iglesia Evangélica. A las 9.40. Tres de Mayo. Barrio Andacollo. Familia Montaño. A las 10. Tres de Mayo. Barrio Andacollo. Calle Mercado. A las 10.30.
Luján
Chacras de Coria. Barrio Valle Encantado. Cancha de Fútbol. A las 9.30. Chacras de Coria. Plazoleta Levy. Benito de San Martín s/n. A las 10.45. La Puntilla. Barrio La Merced. Calle Antártida Argentina esquina Tropero Sosa. A las 11.15.
Las Heras
El Resguardo. Barrio Belgrano. Centro Cultural URGA. A las 9.30. El Challao. Rotonda de los Bomberos. Regalado Olguín y Valle de las Leñas. A las 10.30. El Challao. Barrio Sargento Cabral Boulogne Sur Mer y Padre Llorens. A las 11.30.
Guaymallén
El Sauce. Barrio Brisas del Sauce. Manzana. P. Casa. 2. A las 9.30. El Sauce. Callejón Vargas 6001. A las 10.30. El Bermejo. Plaza Fuerza y Progreso. Calle Félix Suárez. A las 11.30. San José. Plaza José Néstor Lencinas. Calle Viamonte. A las 12.30.
San Martín
Ingeniero Giagnoni. Calle Formosa s/n. A las 9. Alto Verde. Barrio Santa Cecilia II. Plaza. A las 10. Alto Verde. Callejón Villa Laura. Ingreso. A las 11. Alto Verde. Barrio Fátima. Manzana. B. Casa. 1. A las 12. Alto Verde. Barrio La Florida. Ingreso a barrio. A las 13.
Rivadavia
La Libertad. Barrio Rivadavia. A las 9. La Libertad. Plaza 17 de Agosto. A las 9.45.
San Rafael
Ciudad. Barrio Alberdi. Pichincha e Irene Curie. A las 9. Ciudad. Barrio El Molino. Frente a CIC A las 10.30.
Tunuyán
Vista Flores. Barrio San Cayetano. Plaza. Calle La Blanca s/n. A las 10. Puente del Río. Barrio 26 de Enero. Belgrano s/n. A las 11.30. Ciudad. Área departamental de Salud. Larralde 541. A las 12.30.
General Alvear
Bowen. Calle 19 y C. A las 9. Bowen. Barrio El Ceibo. Centro de Salud. A las 9.45. Alvear Oeste. Barrio El Zangrandi. SUM A las 10.45. Jueves 2
Tunuyán
Colonia Las Rosas. Centro de Salud 91. Tabanera s/n. A las 10. Ciudad. Escuela Adventista. Calle Los Ceibos 1050. A las 11.30. Ciudad. Escuela 1-426 José Hernández. Calle Juan B. Justo y Alem. A las 12.30. Sábado 4
Rivadavia
Ciudad. Barrio SOEM. A las 9. Ciudad. Barrio Inmaculada. A las 9.30.
Capital
Recorrido 1
Sección Once. Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9. Sección Once. Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10. Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11. Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio 31 de Mayo. Escuela Claret. A las 11.15. Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana. 9, casa. 7. A las 11.40. Sección Once. Barrio Jardín Algarrobo. A las 12.15.
Recorrido 2
Sección Ocho. Barrio Flores Oeste. Entre calles Democracia y José Ingenieros. A las 9. Sección Ocho. Barrio Soberanía. CIC 2. A las 10. Sección Siete. Barrio San Martín. Comisaría 33. A las 11. Sección Cuatro. Club Sarmiento. Esquina Santa Fe y Videla Castillo. Cuarta Sección. A las 12.
Con esta iniciativa, el
gobierno de la garantiza el provincia de Mendoza derecho de acceso de quienes no tienen gas de red.