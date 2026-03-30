30 de marzo de 2026
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San Rafael

San Rafael suma un nuevo espacio de estacionamiento en la ex terminal

La obra forma parte del proceso de recuperación de la ex terminal de ómnibus en el departamento de San Rafael.

Estacionamiento subterráneo en la ex terminal de San Rafael.

Estacionamiento subterráneo en la ex terminal de San Rafael.

El predio cuenta con capacidad para 70 vehículos y se presenta como una alternativa para ordenar el tránsito y brindar mayor comodidad en una zona de alta circulación del departamento.

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El moderno parking funciona de lunes a viernes de 7.00 a 21.00 horas, mientras que los sábados y feriados abre de 8.00 a 21.00 horas. La tarifa por hora es de $1200 y también se pueden consultar opciones de estadía nocturna.

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El ingreso y egreso se realiza por calle Godoy Cruz, a través de un sistema de tickets y barreras que agiliza el acceso y garantiza una experiencia más práctica para los usuarios.

El estacionamiento se convierte en el primer lugar operativo del lugar

Desde el Municipio destacaron que la puesta en marcha de este espacio forma parte del proceso de reactivación y puesta en valor del predio de la ex terminal, que en los últimos meses comenzó a mostrar avances concretos.

En ese marco, este estacionamiento se convierte en el primer sector operativo del lugar, tras la adjudicación de los primeros cinco locales comerciales que también comenzarán a funcionar próximamente.

La iniciativa apunta a recuperar un espacio estratégico de la ciudad, con nuevos servicios y propuestas que acompañen el crecimiento urbano y la actividad económica de San Rafael.

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