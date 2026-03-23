23 de marzo de 2026
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Sitio Andino
San Rafael

San Rafael adjudicó los primeros locales del predio y habilitará la playa subterránea

El intendente de San Rafael Omar Félix firmó los convenios para cinco comercios y confirmó que en los próximos días comenzará a funcionar el estacionamiento.

Predio de la ex Terminal de San Rafael.

Predio de la ex Terminal de San Rafael.

Por Sitio Andino Departamentales

El intendente de San Rafael, Omar Félix, firmó los convenios para adjudicar los primeros cinco locales comerciales del predio de la ex terminal y avanzar con la puesta en marcha de la playa de estacionamiento subterránea.

“Muy pronto entrarán en funcionamiento los primeros comercios, algo que se esperaba mucho. Decidimos esperar a finalizar el proceso electoral y cumplir con todos los pasos licitatorios pertinentes”, señaló el jefe comunal.

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En ese sentido, anticipó que en los próximos días comenzará a operar la playa de estacionamiento, que será administrada por el Municipio.

Los contratos de locación fueron firmados por un plazo de cuatro años con los adjudicatarios que cumplieron con los requisitos establecidos en los pliegos. Los primeros rubros que se instalarán incluyen gastronomía, cosmética, blanquería, inmobiliaria y heladería/chocolatería.

“Estos locales ya están en condiciones de abrir; solo depende del tiempo que demoren sus titulares en acondicionar los espacios”, explicó el asesor letrado de la comuna, Alfredo Juri Sticca.

Trabajo conjunto con la Cámara de Comercio de San Rafael

El proceso licitatorio contó con el acompañamiento de la Cámara de Comercio de San Rafael. Su presidente, Gabriel Brega, destacó la transparencia del proceso y valoró que en esta primera etapa se haya priorizado a marcas locales.

“Se evaluó a cada postulante para que cumpla con todos los requisitos y se ajuste a las necesidades del edificio”, expresó.

Estacionamiento subterráneo en San Rafael

En paralelo, el Municipio ultima detalles para habilitar la playa de estacionamiento subterránea, que contará con capacidad para 70 vehículos y estará equipada con tecnología acorde al emprendimiento.

La tarifa inicia desde 1.500 pesos por hora. También habrá opciones de estadías y uso nocturno, con distintos combos que se están terminando de definir”, indicó la directora de Recaudación, Liliana Paponet.

Primeros locales comerciales en la exterminal de San Rafael

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