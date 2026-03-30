Pánico y dolor en Santa Fe: un adolescente asesinó a un compañero de 13 años

Una escena de terror en una escuela de la provincia de Santa Fe generó momentos de pánico, cuando un adolescente armado abrió fuego contra sus compañeros. El ataque, ocurrido en pleno inicio de la jornada, terminó con un alumno muerto y otros heridos.

De acuerdo con medios nacionales, el ataque tuvo lugar cerca de las 7:15 en la Escuela N°40 Mariano Moreno , cuando los estudiantes se encontraban en el patio interno esperando el izamiento de la bandera. En ese contexto, un alumno de 15 años sacó un arma de su mochila y comenzó a disparar contra sus compañeros.

Según las primeras versiones, el atacante habría utilizado una escopeta , lo que agrava la gravedad del hecho. “Tomamos conocimiento a través del centro monitoreo municipal. Los chicos estaban haciendo la vigilancia y notaron una situación atípica , al notar que todos los chicos salían corriendo del colegio ”, detalló Ramiro Muñoz , secretario de Gobierno municipal.

El funcionario también señaló que, según docentes, el agresor era considerado un “ buen alumno” y no presentaba antecedentes que encendieran alarmas. “Nunca mostraba problemas de conducta, por lo cual esto llama la atención ”, agregó.

La víctima fatal tenía 13 años. En tanto, otros dos alumnos que resultaron heridos por perdigones, de entre 13 y 15 años, fueron trasladados a hospitales locales. Uno de ellos, incluso, ingresó a un nosocomio de Rafaela con código rojo por presentar heridas en la cara y el cuello.

Por el momento, las clases fueron suspendidas y se llevan a cabo las tareas pertinentes para investigar a quién pertenece el arma utilizada por el menor. De acuerdo con TN, el joven había escondido la escopeta en un estuche de guitarra.

Noticia en desarrollo...