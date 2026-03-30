Tupungato avanza con el Acueducto Centro: abrieron los sobres de una obra clave para el agua potable

Aperturaq de sobres en la licitación llevada a cabo en Tupungato.

Se realizó el acto de apertura de sobres de la licitación para la obra “Acueducto Centro” , una iniciativa clave en el marco del plan de mejora del sistema de agua potable de Tupungato . Se trata de la segunda licitación vinculada al sistema hídrico del departamento.

En esta oportunidad, se presentaron nueve empresas oferentes , cuyas propuestas serán analizadas por la comisión de preadjudicación. El proceso contempla la evaluación de aspectos técnicos, legales y económicos, tras lo cual se elevará una recomendación al Ejecutivo municipal para la adjudicación definitiva.

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El proyecto contempla una serie de intervenciones estratégicas orientadas a fortalecer el suministro de agua potable en la zona urbana. Entre ellas se incluyen la mejora en la captación de agua en el sector del Camping Municipal, la instalación de medidores de caudal para optimizar el control del recurso y la ejecución de aproximadamente 4.400 metros de cañería de 250 milímetros .

Además, se prevé la realización de una nueva perforación que permitirá ampliar la disponibilidad de agua , junto con la conducción del recurso hacia la cisterna principal y distintos sectores céntricos de la ciudad.

Obra clave para el desarrollo económico de Tupungato

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El director de Agua y Saneamiento de Tupungato, Marcelo Alonso, explicó que estas obras no solo optimizarán la distribución, sino que también incrementarán la producción y permitirán garantizar el abastecimiento frente al crecimiento de la demanda.

La obra cuenta con un presupuesto superior a los 2.500 millones de pesos y, de cumplirse los plazos administrativos, podría comenzar en mayo, con un plazo de ejecución estimado en 12 meses.

Según indicó el funcionario, este proyecto forma parte de un plan integral que incluye intervenciones en distintos puntos del departamento, como San José y otras zonas, con el objetivo de dar respuesta al déficit hídrico detectado a partir de estudios de balance entre oferta y demanda.

“Es una alegría poder comenzar estas obras y avanzar en soluciones concretas al problema del abastecimiento de agua en Tupungato”, expresó Alonso.