Cuándo cobran los salarios de marzo los estatales en Mendoza, en la previa al fin de semana largo

El Gobierno de Mendoza confirmó cuándo cobran los sueldos de marzo los estatales. Foto: Yemel Fil

Por Cecilia Zabala







En la antesala de los feriados por Semana Santa, crece la expectativa entre los empleados estatales de Mendoza por conocer cuándo estarán acreditados sus haberes. Hoy el gobierno confirmó la fecha de pago del salario correspondiente al mes de marzo.

Desde el Gobierno provincial informaron que los sueldos de todos los empleados estatales estarán depositados el próximo martes 31 de marzo, y debería contemplar el último aumento acordado en paritarias: un incremento del 7% en marzo y del 3% en mayo, calculados sobre la base de diciembre de 2025 (no acumulativos).

De esta manera, los haberes estarán disponibles en los días previos al inicio del fin de semana largo, lo que permitirá a los trabajadores contar con liquidez antes de los feriados.

Un dato clave en la previa del fin de semana largo La confirmación llega en un contexto donde muchos mendocinos ya planifican actividades para Semana Santa, uno de los períodos con mayor movimiento turístico y comercial en la provincia.

Contar con los sueldos antes de esas fechas suele impactar directamente en el nivel de consumo, reservas y desplazamientos dentro y fuera de Mendoza.