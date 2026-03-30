30 de marzo de 2026
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Salario

Cuándo cobran los salarios de marzo los estatales en Mendoza, en la previa al fin de semana largo

El Gobierno provincial confirmó la fecha de pago para los empleados públicos en la previa de los feriados.

El Gobierno de Mendoza confirmó cuándo cobran los sueldos de marzo los estatales.

El Gobierno de Mendoza confirmó cuándo cobran los sueldos de marzo los estatales.

Foto: Yemel Fil
 Por Cecilia Zabala

En la antesala de los feriados por Semana Santa, crece la expectativa entre los empleados estatales de Mendoza por conocer cuándo estarán acreditados sus haberes. Hoy el gobierno confirmó la fecha de pago del salario correspondiente al mes de marzo.

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De esta manera, los haberes estarán disponibles en los días previos al inicio del fin de semana largo, lo que permitirá a los trabajadores contar con liquidez antes de los feriados.

Un dato clave en la previa del fin de semana largo

La confirmación llega en un contexto donde muchos mendocinos ya planifican actividades para Semana Santa, uno de los períodos con mayor movimiento turístico y comercial en la provincia.

Contar con los sueldos antes de esas fechas suele impactar directamente en el nivel de consumo, reservas y desplazamientos dentro y fuera de Mendoza.

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