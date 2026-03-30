Confuso hecho en General Alvear: un adolescente cayó de su moto y denuncian agresión policial

Imágenes de Ángel en el piaso tras el accidente, rodeados de familiares y amigos.

Un confuso episodio ocurrido el sábado por la tarde en el barrio San Miguel Arcángel, de General Alvear , generó preocupación luego de que familiares y vecinos denunciaran una presunta agresión policial contra un menor de 15 años .

El adolescente, identificado como Ángel , circulaba en una motocicleta cuando se produjo una persecución policial que terminó con su caída en la intersección de calles Ameghino y San Juan .

"No podemos seguir viajando": el grito de los camioneros en el sur de Mendoza tras la suba del gasoil

Membrillo tirado en el piso: la dura postal que duele en toda Mendoza

Según testigos, el joven habría intentado escapar de la Policía durante varias cuadras , circulando a alta velocidad y generando situaciones de riesgo para peatones y otros conductores. Incluso, aseguran que pasó muy cerca de personas y estuvo a punto de provocar un choque.

La secuencia culminó cuando el motociclista derrapó en una transitada esquina y cayó sobre la calzada .

Joven accidente General Alvear 1 Ángel, el chicod e 15 años muestra las heridas - según su relato - causdados por los efeftivos policiales.

La voz de la familia dicta con la información policial del accidente vial en General Alvear

Sin embargo, la familia del menor sostiene otra versión. Daniel, su padre, denunció en Noticiero Andino que el joven habría sido embestido por un móvil policial y luego agredido fisícamente por los efectivos.

“Mi hijo tuvo un accidente con la motito, pero según sus compañeros la Policía lo chocó desde atrás y lo tiró al suelo. Después lo apretaron y le pegaron. Cuando llegué, estaba desmayado y la ambulancia tardó en llegar”, expresó.

El adolescente permaneció tendido en el lugar durante varios minutos hasta ser trasladado por una ambulancia al Hospital Enfermeros Argentinos, donde se le realizaron estudios.

Hasta el momento no hay información oficial sobre lo ocurrido, mientras se aguardan precisiones por parte de las autoridades para esclarecer el hecho.

El relato de Daniel, padre de Ángel, quien estuvo invilucrado en este confuso episodio sucedido en General Alvear