Cortes de tránsito y operativo especial en El Calvario por Semana Santa

Con motivo de la conmemoración de Semana Santa, el Municipio de Godoy Cruz desplegará un operativo especial en los alrededores de El Calvario, con el objetivo de ordenar la circulación, garantizar la seguridad y brindar servicios a los asistentes.
Desde el Municipio de Godoy Cruz buscan garantizar la seguridad durante las celebraciones religiosas de Semana Santa.
Con motivo de la conmemoración de Semana Santa, el Municipio de Godoy Cruz desplegará un operativo especial en los alrededores de El Calvario, con el objetivo de ordenar la circulación, garantizar la seguridad y brindar servicios a los asistentes.
La medida responde a la alta concurrencia de vecinos y visitantes que cada año participan de las actividades religiosas en la zona.
Para facilitar el desplazamiento peatonal, se interrumpirá la circulación vehicular desde el jueves 2 a las 10 hasta el viernes 3 a las 23 en distintos sectores.
Desde el Municipio recomendaron a los conductores circular con precaución y optar por vías alternativas.
En paralelo, se dispondrán distintos servicios para asistir a los asistentes durante las jornadas.
El Móvil Sanitario, ubicado en la intersección de Cervantes y San Alberto, funcionará ambos días de 11.00 a 16.00 horas, ofreciendo:
Además, estará operativo el CAU Móvil, de 10.00 a 16.00 hoars, donde se podrán realizar gestiones municipales como:
El operativo también incluirá puestos de hidratación, ambulancias en forma preventiva y un refuerzo del servicio de seguridad en toda la zona.
Asimismo, se informó que estará prohibida la instalación de kioscos o puestos de venta ambulante, así como la comercialización de bebidas alcohólicas durante los días del operativo.
Desde la comuna destacaron que estas medidas buscan garantizar un entorno ordenado y seguro, acompañando una de las celebraciones religiosas más convocantes del calendario.