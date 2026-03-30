30 de marzo de 2026
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Sitio Andino
Semana Santa

Cortes de tránsito y operativo especial en El Calvario por Semana Santa

Desde el Municipio de Godoy Cruz buscan garantizar la seguridad durante las celebraciones religiosas de Semana Santa.

Se esperan miles de ferigreses en el Calvario, como cada año.

Se esperan miles de ferigreses en el Calvario, como cada año.

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Departamentales

Con motivo de la conmemoración de Semana Santa, el Municipio de Godoy Cruz desplegará un operativo especial en los alrededores de El Calvario, con el objetivo de ordenar la circulación, garantizar la seguridad y brindar servicios a los asistentes.

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Cortes de tránsito en Godoy Cruz

Para facilitar el desplazamiento peatonal, se interrumpirá la circulación vehicular desde el jueves 2 a las 10 hasta el viernes 3 a las 23 en distintos sectores.

Los cortes se aplicarán en:

  • Calle La Pampa, entre Perito Moreno y Cervantes
  • Cervantes, desde Baigorria hasta La Carrodilla
  • La Carrodilla, desde Perito Moreno hacia el Este
  • Calles San Alberto, Mariano Moreno y Soldado Baigorria, entre Morales y Cervantes
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Desde el Municipio recomendaron a los conductores circular con precaución y optar por vías alternativas.

Servicios de salud y atención durante Semana Santa

En paralelo, se dispondrán distintos servicios para asistir a los asistentes durante las jornadas.

El Móvil Sanitario, ubicado en la intersección de Cervantes y San Alberto, funcionará ambos días de 11.00 a 16.00 horas, ofreciendo:

  • Vacunación contra Hepatitis B y Antitetánica
  • Vacunas contra COVID y Neumonía para grupos de riesgo

Además, estará operativo el CAU Móvil, de 10.00 a 16.00 hoars, donde se podrán realizar gestiones municipales como:

  • Pago de tasas
  • Adhesión al Boleto Digital
  • Trámites de Ciudadanía Digital
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El operativo también incluirá puestos de hidratación, ambulancias en forma preventiva y un refuerzo del servicio de seguridad en toda la zona.

Asimismo, se informó que estará prohibida la instalación de kioscos o puestos de venta ambulante, así como la comercialización de bebidas alcohólicas durante los días del operativo.

Desde la comuna destacaron que estas medidas buscan garantizar un entorno ordenado y seguro, acompañando una de las celebraciones religiosas más convocantes del calendario.

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