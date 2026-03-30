Cortes de tránsito y operativo especial en El Calvario por Semana Santa

Se esperan miles de ferigreses en el Calvario, como cada año.

Con motivo de la conmemoración de Semana Santa , el Municipio de Godoy Cruz desplegará un operativo especial en los alrededores de El Calvario , con el objetivo de ordenar la circulación, garantizar la seguridad y brindar servicios a los asistentes.

La medida responde a la alta concurrencia de vecinos y visitantes que cada año participan de las actividades religiosas en la zona .

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Para facilitar el desplazamiento peatonal, se interrumpirá la circulación vehicular desde el jueves 2 a las 10 hasta el viernes 3 a las 23 en distintos sectores.

Desde el Municipio recomendaron a los conductores circular con precaución y optar por vías alternativas .

Servicios de salud y atención durante Semana Santa

En paralelo, se dispondrán distintos servicios para asistir a los asistentes durante las jornadas.

El Móvil Sanitario, ubicado en la intersección de Cervantes y San Alberto, funcionará ambos días de 11.00 a 16.00 horas, ofreciendo:

Vacunación contra Hepatitis B y Antitetánica

Vacunas contra COVID y Neumonía para grupos de riesgo

Además, estará operativo el CAU Móvil, de 10.00 a 16.00 hoars, donde se podrán realizar gestiones municipales como:

Pago de tasas

Adhesión al Boleto Digital

Trámites de Ciudadanía Digital

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Seguridad y recomendaciones para asistir a el Calvario

El operativo también incluirá puestos de hidratación, ambulancias en forma preventiva y un refuerzo del servicio de seguridad en toda la zona.

Asimismo, se informó que estará prohibida la instalación de kioscos o puestos de venta ambulante, así como la comercialización de bebidas alcohólicas durante los días del operativo.

Desde la comuna destacaron que estas medidas buscan garantizar un entorno ordenado y seguro, acompañando una de las celebraciones religiosas más convocantes del calendario.