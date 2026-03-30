Qué hacer en Mendoza en Semana Santa: agenda completa con actividades

Con una agenda cargada de propuestas para mendocinos y turistas, la Municipalidad de Mendoza presentó su programación para Semana Santa , que se desarrollará del 1 al 7 de abril con actividades culturales, religiosas, gastronómicas y al aire libre.

El cronograma incluye circuitos vinculados a Malvinas, recorridos enogastronómicos, visitas a templos religiosos, caminatas saludables y experiencias en entornos naturales, consolidando a la capital mendocina como uno de los principales destinos turísticos del país en fechas clave.

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Durante toda la semana, vecinos y visitantes podrán acceder a un itinerario diverso que contempla desde tours guiados y salidas en bicicleta hasta trekking, propuestas culturales nocturnas y experiencias gastronómicas.

Uno de los ejes principales será el Circuito Malvinas: “Malvinas, huellas de Gloria” , que se realizará el 1 de abril a las 17. Incluye un recorrido en bus por sitios emblemáticos vinculados a los héroes de Malvinas, con cierre en la tradicional vigilia en el Memorial del Parque Central.

El 2 de abril, en tanto, se llevará adelante un “Día de Campo” en Bodega Los Haroldos, en San Martín, con yoga, visita guiada y propuesta gastronómica, combinando bienestar y turismo del vino.

El tradicional Circuito de las 7 Iglesias se realizará el viernes 3 de abril a las 10, con una caminata guiada por templos históricos del centro mendocino, en una experiencia que combina patrimonio, espiritualidad y cultura.

El sábado 4 habrá doble propuesta: un tour especial al Valle de Uco, que incluye visitas a sitios históricos y espirituales, y el Bicitour + Chocolate, un recorrido urbano que finaliza con degustación en una fábrica artesanal.

Para quienes buscan contacto con la naturaleza, el domingo 5 se realizará el Tour Divisadero, una experiencia de trekking en la Reserva Natural Divisadero Largo con guías especializados.

El lunes 6, la propuesta será “Orígenes del Vino”, una caminata guiada que pone en valor la identidad vitivinícola de Mendoza, mientras que el martes 7 se realizará el Cementerio Nocturno, una visita cultural centrada en órdenes religiosas que marcaron la historia local.

Museos, ferias y servicios turísticos de la Municipalidad de Mendoza

Además de las actividades principales, la Ciudad ofrecerá una amplia agenda complementaria con museos abiertos, ferias y servicios turísticos activos durante el fin de semana largo.

Entre ellos se destacan la Feria de Emprendedores en el Parque General San Martín, la tradicional Fuente de Aguas Danzantes en plaza Independencia y el funcionamiento del City Bus, que recorrerá los principales puntos turísticos.

También estarán habilitados los Centros de Atención al Turista y espacios culturales como el Museo Área Fundacional, el MMAMM y la Casa de San Martín.

Un fin de semana largo con identidad mendocina

Desde el Municipio destacaron que la propuesta busca integrar cultura, historia, naturaleza y gastronomía en una experiencia completa, reforzando el perfil turístico de la Ciudad en una de las fechas más importantes del calendario.

La programación apunta a ofrecer alternativas para todos los públicos, combinando actividades gratuitas y con costo, en distintos puntos del territorio.