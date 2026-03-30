30 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Semana Santa

Qué hacer en Mendoza en Semana Santa: agenda completa con actividades

La Municipalidad de Mendoza ofrecerá una agenda con actividades culturales, religiosas y turísticas para disfrutar durante toda la semana.

Semana Santa en la Ciudad de Mendoza.

Semana Santa en la Ciudad de Mendoza.

Por Sitio Andino Departamentales

Con una agenda cargada de propuestas para mendocinos y turistas, la Municipalidad de Mendoza presentó su programación para Semana Santa, que se desarrollará del 1 al 7 de abril con actividades culturales, religiosas, gastronómicas y al aire libre.

El cronograma incluye circuitos vinculados a Malvinas, recorridos enogastronómicos, visitas a templos religiosos, caminatas saludables y experiencias en entornos naturales, consolidando a la capital mendocina como uno de los principales destinos turísticos del país en fechas clave.

Lee además
misas, via crucis y mas: como se vivira semana santa en el valle de uco

Misas, Vía Crucis y más: cómo se vivirá Semana Santa en el Valle de Uco
Domingo de Ramos: por qué se celebra hoy, 29 de marzo

29 de marzo, Domingo de Ramos: el significado detrás de esta importante celebración

Durante toda la semana, vecinos y visitantes podrán acceder a un itinerario diverso que contempla desde tours guiados y salidas en bicicleta hasta trekking, propuestas culturales nocturnas y experiencias gastronómicas.

Actividades destacadas durante Semana Santa

Uno de los ejes principales será el Circuito Malvinas: “Malvinas, huellas de Gloria”, que se realizará el 1 de abril a las 17. Incluye un recorrido en bus por sitios emblemáticos vinculados a los héroes de Malvinas, con cierre en la tradicional vigilia en el Memorial del Parque Central.

  • El 2 de abril, en tanto, se llevará adelante un “Día de Campo” en Bodega Los Haroldos, en San Martín, con yoga, visita guiada y propuesta gastronómica, combinando bienestar y turismo del vino.

El tradicional Circuito de las 7 Iglesias se realizará el viernes 3 de abril a las 10, con una caminata guiada por templos históricos del centro mendocino, en una experiencia que combina patrimonio, espiritualidad y cultura.

  • El sábado 4 habrá doble propuesta: un tour especial al Valle de Uco, que incluye visitas a sitios históricos y espirituales, y el Bicitour + Chocolate, un recorrido urbano que finaliza con degustación en una fábrica artesanal.

Para quienes buscan contacto con la naturaleza, el domingo 5 se realizará el Tour Divisadero, una experiencia de trekking en la Reserva Natural Divisadero Largo con guías especializados.

  • El lunes 6, la propuesta será “Orígenes del Vino”, una caminata guiada que pone en valor la identidad vitivinícola de Mendoza, mientras que el martes 7 se realizará el Cementerio Nocturno, una visita cultural centrada en órdenes religiosas que marcaron la historia local.

Museos, ferias y servicios turísticos de la Municipalidad de Mendoza

Además de las actividades principales, la Ciudad ofrecerá una amplia agenda complementaria con museos abiertos, ferias y servicios turísticos activos durante el fin de semana largo.

Entre ellos se destacan la Feria de Emprendedores en el Parque General San Martín, la tradicional Fuente de Aguas Danzantes en plaza Independencia y el funcionamiento del City Bus, que recorrerá los principales puntos turísticos.

También estarán habilitados los Centros de Atención al Turista y espacios culturales como el Museo Área Fundacional, el MMAMM y la Casa de San Martín.

Un fin de semana largo con identidad mendocina

Desde el Municipio destacaron que la propuesta busca integrar cultura, historia, naturaleza y gastronomía en una experiencia completa, reforzando el perfil turístico de la Ciudad en una de las fechas más importantes del calendario.

La programación apunta a ofrecer alternativas para todos los públicos, combinando actividades gratuitas y con costo, en distintos puntos del territorio.

Temas
Seguí leyendo

Cuánto sale comer pescado y qué opciones hay esta Semana Santa en Mendoza

Música, shows, vino, ferias, maratón y más: la propuesta de San Carlos para impulsar el turismo

Semana Santa sin gastar de más: qué podés conseguir en la Feria del Ahorro de Godoy Cruz

Semana Santa en San Rafael: ofertas de merluza y mix de mariscos llegan a tu barrio

Membrillo tirado en el piso: la dura postal que duele en toda Mendoza

Maipú invita a vivir una noche de memoria y homenaje en honor a los caídos de Malvinas

Más agua para Tupungato: nueve empresas compiten por una obra millonaria

Impactante denuncia en General Alvear: un menor terminó desmayado tras una persecución policial

LO QUE SE LEE AHORA
El programa La garrafa en tu Barrio sigue llegando a los departamentos de Mendoza.

"La garrafa en tu barrio": cuánto cuesta y dónde conseguirla del 30 de marzo al 4 de abril

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2421 y números ganadores del domingo 29 de marzo

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2421 y números ganadores del domingo 29 de marzo

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1347 del domingo 29 de marzo

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1347 del domingo 29 de marzo

Resultados del Quini 6 hoy domingo 29 de marzo: números ganadores del sorteo 3360

Resultados del Quini 6 hoy domingo 29 de marzo: números ganadores del sorteo 3360

La DGE aprobó una nueva carrera a distancia con gran salida laboral: quiénes pueden acceder. Imagen creada por IA

La DGE aprobó una nueva carrera a distancia y con salida laboral

El hecho ocurrió en la escuela N°40 de San Cristobal, ciudad de la provincia de Santa Fe.

Horror en Santa Fe: un alumno llevó un arma a la escuela y mató a un compañero