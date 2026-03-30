30 de marzo de 2026
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Sitio Andino
Guaymallén

Más deporte y seguridad en Guaymallén: así será el nuevo espacio en barrio Los Pinos

La Municipalidad de Guaymallén impulsa nuevas obras para mejorar la calidad de vida. Los playones buscan fortalecer la salud e integración vecinal.

La iniciativa de Guaymallén busca fortalecer espacios destinados a la actividad física, la recreación y la integración social.

La iniciativa de Guaymallén busca fortalecer espacios destinados a la actividad física, la recreación y la integración social.

Foto: Municipalidad de Guaymallén.
Por Sitio Andino Departamentales

Con el objetivo de fomentar la actividad física, la seguridad y la integración social, la Municipalidad de Guaymallén avanza con la construcción de dos playones deportivos en el distrito Jesús Nazareno. La obra se desarrolla en barrio Los Pinos y forma parte del Plan de mejora de infraestructura urbana

Construyen dos playones deportivos en Guaymallén para promover la salud

El proyecto se desarrolla en un predio delimitado por las calles Puerto Deseado, Capitán Giachino y Cerro Catedral, donde se dispondrán dos superficies deportivas diferenciadas. Hacia el sector Oeste, se construye un playón de 20 por 33 metros, mientras que en la zona Este se levanta otro de 20 por 40 metros, ambos diseñados para múltiples disciplinas y actividades comunitarias.

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Las obras que se realizarán en el barrio Los Pinos, de Guaymallén.

Las obras que se realizarán en el barrio Los Pinos, de Guaymallén.

Desde el municipio destacaron que estas intervenciones apuntan a generar espacios saludables y seguros, por lo que las tareas no se limitan a las canchas. En ese sentido, se prevé la ejecución de nuevas veredas perimetrales y la colocación de luminarias LED, elementos clave para mejorar la circulación y la seguridad vecinal, especialmente durante la noche.

En cuanto a los detalles técnicos, los playones cuentan con un espesor de 15 centímetros y fueron construidos sobre un terreno previamente nivelado y compactado. Para garantizar su durabilidad, se utilizó hormigón H25 con incorporación de fibra, al que se le agregó endurecedor y una terminación superficial mecánica mediante allanadora tipo “helicóptero”, lo que permite lograr una textura uniforme y resistente.

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En los playones, la municipalidad prevé la ejecución de nuevas veredas perimetrales y la colocación de luminarias LED.

En los playones, la municipalidad prevé la ejecución de nuevas veredas perimetrales y la colocación de luminarias LED.

Además, se aplicó un tratamiento con membrana química “antisol” para asegurar el correcto fraguado del material y alcanzar la resistencia prevista. Las próximas etapas de la obra contemplan la construcción de gradas y la finalización de veredas internas, lo que completará el espacio como punto de encuentro para la comunidad.

Este tipo de intervenciones forman parte de una política más amplia que impulsa la comuna, orientada a mejorar la infraestructura urbana con obras como plazas, ciclovías, pistas de salud, alumbrado público y espacios recreativos, con el objetivo de elevar la calidad de vida de los vecinos y fomentar la vida al aire libre.

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