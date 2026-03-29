29 de marzo de 2026
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Sitio Andino
Malargüe

A 44 años de Malvinas, Malargüe impulsa encuentros para no olvidar

El Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, el eje estará puesto en la educación, el testimonio y la construcción de memoria colectiva.

Sobreviviente del hundimiento del ARA General Belgrano disertará en Malargüe.

Sobreviviente del hundimiento del ARA General Belgrano disertará en Malargüe.

 Por Claudio Altamirano

En el marco de un nuevo aniversario del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, Malargüe desarrollará durante toda la semana una agenda de actividades conmemorativas, educativas y reflexivas. Las propuestas apuntan a mantener viva la memoria, fortalecer la identidad nacional y transmitir a las nuevas generaciones el legado de la gesta de 1982.

A partir de este lunes se llevarán a cabo en Malargüe diversas actividades alusivas a la fecha, con el objetivo de rendir homenaje a los veteranos y a quienes perdieron la vida en la Guerra de Malvinas. El cronograma comenzará con una destacada propuesta educativa y testimonial.

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El testimonio de un veterano de la Guerra de Malvinas

La apertura estará marcada por la charla que brindará Héctor “Tachi” Flores, sobreviviente del hundimiento del ARA General Belgrano, uno de los episodios más trágicos del conflicto bélico. El sanrafaelino compartirá su experiencia en dos disertaciones previstas para las 10 y las 15 horas en el Centro de Convenciones Thesaurus.

Las actividades son organizadas por el Movimiento Malargüe bajo el lema “Malvinas desde el corazón a la palabra”, una consigna que busca conectar la memoria histórica con el sentir colectivo. Según explicó el concejal y docente Francisco Parada en diálogo con SITIO ANDINO, estas instancias forman parte de un trabajo sostenido en el tiempo.

“Habitualmente organizamos charlas sobre esta temática”, indicó Parada, quien detalló que, en esta oportunidad, las disertaciones estarán especialmente dirigidas a estudiantes de Nivel Medio, aunque abiertas a toda la comunidad interesada en participar y reflexionar sobre la causa Malvinas.

En ese sentido remarcó la importancia de abordar el conflicto no sólo desde una perspectiva histórica, sino también desde los valores humanos que emergieron en aquellos momentos críticos. “No se trata únicamente de recordar la guerra, sino de poner en valor la Causa Malvinas y cómo el ser humano puede enfrentar circunstancias muy complejas”, sostuvo.

De esta manera, Malargüe reafirma su compromiso con la memoria colectiva, promoviendo espacios de encuentro, reflexión y aprendizaje en torno a una fecha que sigue marcando profundamente la historia y la identidad argentina.

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