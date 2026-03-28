Con participación de excombatientes de la Guerra de Malvinas, llega un circuito especial por sitios emblemáticos

En el marco de un nuevo aniversario de la Guerra de las Malvinas , la Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Mendoza , junto al Observatorio Interuniversitario Cuestión Malvinas y agrupaciones de veteranos, invita a la comunidad a participar del circuito especial “Malvinas: Huellas de Gloria” .

La propuesta consiste en un recorrido guiado en bus por distintos espacios emblemáticos de la Ciudad de Mendoza vinculados al conflicto de 1982 , con el objetivo de poner en valor estos sitios y fortalecer la memoria colectiva en torno a la soberanía nacional.

La actividad se realizará el miércoles 1 de abril , tendrá una duración aproximada de cuatro horas y comenzará a las 17.00 horas, con punto de encuentro en el Honorable Concejo Deliberante, ubicado en calle 9 de Julio 500.

El itinerario contempla paradas en el Boulevard de los Héroes de Malvinas y el Estadio Malvinas Argentinas, en el Parque General San Martín; la Plaza Malvinas Argentinas; y el Monumento al Capitán Giachino, en la Plaza Almirante Brown. Además, incluirá una visita a la IV Brigada Aérea, conocida como “Brigada Heroica”, donde personal de la fuerza compartirá su rol durante el conflicto.

Uno de los aspectos más destacados de la actividad será la participación de Veteranos de la Guerra de Malvinas, quienes acompañarán el recorrido y brindarán testimonios en primera persona, aportando una mirada directa sobre los hechos históricos.

El circuito culminará en el Memorial Malvinas del Parque Central, donde los asistentes podrán sumarse a la tradicional vigilia del 2 de abril, en la antesala del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

La actividad tiene un costo de 15 mil pesos por persona y los cupos son limitados. Quienes deseen participar podrán adquirir sus entradas de manera online a través de la plataforma EntradaWeb.

Desde la organización destacaron que se trata de una oportunidad para reflexionar sobre la identidad nacional y rendir homenaje a quienes defendieron la soberanía argentina en las islas.