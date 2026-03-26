La Municipalidad de Mendoza organiza ciclo cultural y patriótico por Malvinas

En el marco del 44º aniversario del desembarco argentino en las Islas Malvinas , la Municipalidad de Mendoza llevará adelante un ciclo de actividades culturales, patrióticas y conmemorativas destinadas a toda la comunidad. La agenda incluye música, danza, intervenciones artísticas, recorridos históricos, vigilia y actos oficiales para rendir homenaje a los veteranos y caídos en la Guerra de Malvinas .

Las actividades son organizadas de manera conjunta por la Ciudad, el Ejército Argentino, el Instituto Argentino de Relaciones Internacionales y asociaciones de veteranos de Malvinas, como la Asociación Cuyana de Veteranos de Malvinas .

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Ese mismo día se iniciará una intervención especial en la Plaza Independencia, donde la Fuente de Aguas Danzantes realizará funciones cada noche a las 20.00 horas con una puesta alusiva a Malvinas, que se extenderá hasta el jueves 2 de abril, Día de Malvinas.

Esa misma noche, a las 22.00 horas, se realizará la tradicional Vigilia en el Memorial de Malvinas del Parque Central , con proyección de videos, charlas y poesías musicalizadas. A las 23h se desarrollará el acto cívico-militar, organizado por el Comando de Brigada de Montaña VIII junto a la municipalidad.

Día central de la conmemoración por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de las Malvinas

El jueves 2 de abril, las actividades comenzarán a las 10.00 horas con una misa en el Mausoleo de Malvinas del Cementerio de la Ciudad de Mendoza, organizada por ACUVEMA.

A las 12.00 horas se realizará el acto oficial por el 44º aniversario del desembarco argentino en las Islas Malvinas en la Plaza San Martín, con el cierre musical del folclorista mendocino Lisandro Bertín. Participarán autoridades municipales, militares, veteranos y familiares de caídos en la guerra, en un evento encabezado por el intendente Ulpiano Suarez.

La agenda cerrará el viernes 3 a las 21.00 horas en el Teatro Quintanilla con la presentación de “Memorias de Malvinas”, una obra de danza a cargo del Ballet Municipal Juvenil Contemporáneo de Lavalle. La función será con entrada paga adquirible online en EntradaWeb.

Con esta propuesta, la Ciudad de Mendoza combina memoria, cultura y participación ciudadana, invitando a vecinos y visitantes a reflexionar y rendir homenaje a quienes defendieron la soberanía argentina en las Islas Malvinas hace 44 años.