26 de marzo de 2026
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Sitio Andino
Municipalidad de Mendoza

La Municipalidad de Mendoza organiza ciclo cultural y patriótico por Malvinas

Las actividades se desarrollarán del 28 de marzo al 3 de abril en distintos puntos de la Municipalidad de Mendoza.

Ciclo cultural y patriótico organiza la Municipalidad de Mendoza.

Ciclo cultural y patriótico organiza la Municipalidad de Mendoza.

Por Sitio Andino Departamentales

En el marco del 44º aniversario del desembarco argentino en las Islas Malvinas, la Municipalidad de Mendoza llevará adelante un ciclo de actividades culturales, patrióticas y conmemorativas destinadas a toda la comunidad. La agenda incluye música, danza, intervenciones artísticas, recorridos históricos, vigilia y actos oficiales para rendir homenaje a los veteranos y caídos en la Guerra de Malvinas.

Las actividades son organizadas de manera conjunta por la Ciudad, el Ejército Argentino, el Instituto Argentino de Relaciones Internacionales y asociaciones de veteranos de Malvinas, como la Asociación Cuyana de Veteranos de Malvinas.

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Actividades inaugurales y propuestas artísticas desde La Municipalidad de Mendoza

  • El ciclo comenzará este sábado 28 a las 11 en la Pérgola de la Peatonal Sarmiento con la actividad “Amor por Malvinas – Cruzada para hacer historia”. Allí se presentará la Banda Militar de Música “Brigadier General Ángel María Zuloaga” de la IV Brigada Aérea, mientras estudiantes del IARI entregarán stickers a los peatones con la consigna “Malvinas, gesta heroica”.

Ese mismo día se iniciará una intervención especial en la Plaza Independencia, donde la Fuente de Aguas Danzantes realizará funciones cada noche a las 20.00 horas con una puesta alusiva a Malvinas, que se extenderá hasta el jueves 2 de abril, Día de Malvinas.

Recorridos y vigilia

  • El miércoles 1 de abril a las 17.00 horas se realizará una edición especial del bus turístico de la Ciudad, con un recorrido temático por sitios históricos y patrimoniales vinculados a Malvinas. La actividad tendrá costo y requerirá inscripción previa online.

Esa misma noche, a las 22.00 horas, se realizará la tradicional Vigilia en el Memorial de Malvinas del Parque Central, con proyección de videos, charlas y poesías musicalizadas. A las 23h se desarrollará el acto cívico-militar, organizado por el Comando de Brigada de Montaña VIII junto a la municipalidad.

Día central de la conmemoración por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de las Malvinas

  • El jueves 2 de abril, las actividades comenzarán a las 10.00 horas con una misa en el Mausoleo de Malvinas del Cementerio de la Ciudad de Mendoza, organizada por ACUVEMA.

A las 12.00 horas se realizará el acto oficial por el 44º aniversario del desembarco argentino en las Islas Malvinas en la Plaza San Martín, con el cierre musical del folclorista mendocino Lisandro Bertín. Participarán autoridades municipales, militares, veteranos y familiares de caídos en la guerra, en un evento encabezado por el intendente Ulpiano Suarez.

  • La agenda cerrará el viernes 3 a las 21.00 horas en el Teatro Quintanilla con la presentación de “Memorias de Malvinas”, una obra de danza a cargo del Ballet Municipal Juvenil Contemporáneo de Lavalle. La función será con entrada paga adquirible online en EntradaWeb.

Con esta propuesta, la Ciudad de Mendoza combina memoria, cultura y participación ciudadana, invitando a vecinos y visitantes a reflexionar y rendir homenaje a quienes defendieron la soberanía argentina en las Islas Malvinas hace 44 años.

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