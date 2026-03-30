Maipú Municipio realizará la vigilia por Malvinas con shows y acto homenaje en Coquimbito

Homenaje a los caídos y combatientes de Malvinas en Maipu Municipio.

Por Sitio Andino Departamentales







Maipú Municipio realizará la tradicional vigilia por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, una propuesta que busca mantener viva la memoria y rendir homenaje a quienes defendieron la soberanía nacional.

La actividad tendrá lugar el miércoles 1 de abril, desde las 22.00 horas, en la Rotonda de Malvinas, ubicada en la intersección de calles Urquiza y Gómez, en Coquimbito.

La jornada contará con una propuesta artística que incluirá la participación de ballets folclóricos, aportando identidad cultural al encuentro. Además, habrá food trucks y espacios pensados para toda la familia, promoviendo un ámbito de encuentro comunitario en una fecha de profundo significado para los argentinos.

Acto protocolar en Maipú Municipio Como parte central de la vigilia, se realizará un acto protocolar en homenaje a los veteranos y caídos, reafirmando el compromiso con la memoria, el respeto y el reconocimiento.

Desde el Municipio invitaron a vecinos y vecinas a participar de esta jornada especial, que combina cultura, reflexión y homenaje, fortaleciendo el sentido de identidad y pertenencia en torno a una de las fechas más importantes de la historia argentina.