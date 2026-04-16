16 de abril de 2026
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Legislatura de Mendoza

Renovación en la Legislatura de Mendoza: quiénes ingresarán en representación del Tercer Distrito

Los nombres de los senadores y diputados de la Tercera Sección Electoral que ingresarán a la Legislatura de Mendoza a partir del 1° de mayo.

Renovación en la Legislatura de Mendoza: quiénes ingresarán en representación del Tercer Distrito.

Renovación en la Legislatura de Mendoza: quiénes ingresarán en representación del Tercer Distrito.

Foto: Prensa Legislatura
 Por Florencia Martinez del Rio

La Legislatura de Mendoza se prepara para el recambio de legisladores que se concretará a partir del 1° de mayo, luego de que los senadores y diputados electos presten juramento a fines de abril. Quiénes ingresarán en representación de la Tercera Sección Electoral.

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Quién ingresarán por el Tercer Distrito a la Legislatura de Mendoza

Ingresantes al Senado

  • Cambia Mendoza (UCR): Martín Kerchner Tomba (renueva) y Silvia Cornejo.
  • La Libertad Avanza: Macarena D´Ambrogio.
  • Fuerza Justicialista: : Omar Parisi.

Ingresantes a Diputados

  • Cambia Mendoza (UCR): Melisa Martínez Malanca y Leonardo Mastrángelo.
  • La Libertad Avanza: Federico Palazzo y Fernanda Kaufman.
  • Fuerza Justicialista: Julio Villafañe (renueva).
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Legislatura de Mendoza.

Legislatura de Mendoza.

El nuevo mapa político en la Legislatura de Mendoza

Con la nueva conformación, el radicalismo (y sus aliados) será la primera fuerza parlamentaria. El justicialismo seguirá siendo la segunda, mientras que en tercer lugar quedarán algunos representantes repartidos de la exLa Unión Mendocina y el Partido Verde.

Pero la expectativa está en el rol de los legisladores de La Libertad Avanza (LLA), que conformó una alianza electoral con Cambia Mendoza y los buenos resultados electorales le permitió al espacio comandado por Facundo Correa Llano tener su bloque propio en la Legislatura.

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