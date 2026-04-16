Renovación en la Legislatura de Mendoza: quiénes ingresarán en representación del Tercer Distrito.

La Legislatura de Mendoza se prepara para el recambio de legisladores que se concretará a partir del 1° de mayo, luego de que los senadores y diputadoselectos presten juramento a fines de abril. Quiénes ingresarán en representación de la Tercera Sección Electoral.
El reparto de bancas en la Legislatura se realiza según "distritos electorales" en base a la distribución problacional de la provincia. Los departamentos de Godoy Cruz, Luján de Cuyo, Tunuyán, San Carlos y Tupungato integran el Tercer Distrito.
Quién ingresarán por el Tercer Distrito a la Legislatura de Mendoza
Ingresantes al Senado
Cambia Mendoza (UCR): Martín Kerchner Tomba (renueva) y Silvia Cornejo.
La Libertad Avanza: Macarena D´Ambrogio.
Fuerza Justicialista: : Omar Parisi.
Ingresantes a Diputados
Cambia Mendoza (UCR): Melisa Martínez Malanca y Leonardo Mastrángelo.
La Libertad Avanza: Federico Palazzo y Fernanda Kaufman.
Fuerza Justicialista: Julio Villafañe (renueva).
El nuevo mapa político en la Legislatura de Mendoza
Con la nueva conformación, el radicalismo (y sus aliados) será la primera fuerza parlamentaria. El justicialismo seguirá siendo la segunda, mientras que en tercer lugar quedarán algunos representantes repartidos de la exLa Unión Mendocina y el Partido Verde.
Pero la expectativa está en el rol de los legisladores de La Libertad Avanza(LLA), que conformó una alianza electoral con Cambia Mendoza y los buenos resultados electorales le permitió al espacio comandado porFacundo Correa Llano tener su bloque propio en la Legislatura.