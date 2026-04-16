Renovación en la Legislatura de Mendoza: quiénes ingresarán en representación del Tercer Distrito. Foto: Prensa Legislatura

Tras las elecciones de 2025, la Casa de las Leyes se renovará por mitades: serán 24 diputados y 19 senadores nuevos que integrarán el cuerpo legislativo, donde el oficialismo seguirá teniendo mayoría en ambas cámaras. Asumirán sus bancas luego de la Asamblea Legislativa que encabezará el Gobernador.

El reparto de bancas en la Legislatura se realiza según "distritos electorales" en base a la distribución problacional de la provincia. Los departamentos de Godoy Cruz, Luján de Cuyo, Tunuyán, San Carlos y Tupungato integran el Tercer Distrito.

Quién ingresarán por el Tercer Distrito a la Legislatura de Mendoza Ingresantes al Senado Cambia Mendoza (UCR): Martín Kerchner Tomba (renueva) y Silvia Cornejo .

(renueva) y . La Libertad Avanza: Macarena D´Ambrogio .

. Fuerza Justicialista: : Omar Parisi. Ingresantes a Diputados Cambia Mendoza (UCR): Melisa Martínez Malanca y Leonardo Mastrángelo .

y . La Libertad Avanza: Federico Palazzo y Fernanda Kaufman .

y . Fuerza Justicialista: Julio Villafañe (renueva). legislatura de mendoza, senadores, diputados provinciales, fachada, edificio Legislatura de Mendoza. Foto: Cristian Lozano El nuevo mapa político en la Legislatura de Mendoza Con la nueva conformación, el radicalismo (y sus aliados) será la primera fuerza parlamentaria. El justicialismo seguirá siendo la segunda, mientras que en tercer lugar quedarán algunos representantes repartidos de la exLa Unión Mendocina y el Partido Verde.

Pero la expectativa está en el rol de los legisladores de La Libertad Avanza (LLA), que conformó una alianza electoral con Cambia Mendoza y los buenos resultados electorales le permitió al espacio comandado por Facundo Correa Llano tener su bloque propio en la Legislatura.