Renovación en la Legislatura de Mendoza: quiénes ingresarán en representación del Cuarto Distrito.

La Legislatura de Mendoza se prepara para el recambio de legisladores que se concretará a partir del 1° de mayo, luego de que los senadores y diputadoselectos presten juramento a fines de abril. Quiénes ingresarán en representación de la Cuarta Sección Electoral.
El reparto de bancas en la Legislatura se realiza según "distritos electorales" en base a la distribución problacional de la provincia. Los departamentos de San Rafael, General Alvear y Malargüe integran el Cuarto Distrito.
Quién ingresarán por el Cuarto Distrito a la Legislatura de Mendoza
Ingresantes al Senado
Cambia Mendoza (UCR): Leonardo Yapur y Jéssica Laferte (renueva).
La Libertad Avanza: María Carolina Loparco.
Fuerza Justicialista: Pedro Serra (renueva).
Ingresantes a Diputados
Cambia Mendoza (UCR): Alejandra Torti y Carlos Ponce.
La Libertad Avanza: Nicolás De Pedro Buttini.
Fuerza Justicialista: Gustavo Perret (renueva) y Alejandra Barro.
El nuevo mapa político en la Legislatura de Mendoza
Con la nueva conformación, el radicalismo (y sus aliados) será la primera fuerza parlamentaria. El justicialismo seguirá siendo la segunda, mientras que en tercer lugar quedarán algunos representantes repartidos de la exLa Unión Mendocina y el Partido Verde.
Pero la expectativa está en el rol de los legisladores de La Libertad Avanza(LLA), que conformó una alianza electoral con Cambia Mendoza y los buenos resultados electorales le permitieron al espacio comandado porFacundo Correa Llano tener su bloque propio en la Legislatura.