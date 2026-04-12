Renovación en la Legislatura de Mendoza: quiénes ingresarán en representación del Cuarto Distrito. Foto: Yemel Fil

Tras las elecciones de 2025, la Casa de las Leyes se renovará por mitades: serán 24 diputados y 19 senadores nuevos que integrarán el cuerpo legislativo, donde el oficialismo seguirá teniendo mayoría en ambas cámaras. Asumirán sus bancas luego de la Asamblea Legislativa que encabezará el Gobernador.

El reparto de bancas en la Legislatura se realiza según "distritos electorales" en base a la distribución problacional de la provincia. Los departamentos de San Rafael, General Alvear y Malargüe integran el Cuarto Distrito.

Quién ingresarán por el Cuarto Distrito a la Legislatura de Mendoza Ingresantes al Senado Cambia Mendoza (UCR): Leonardo Yapur y Jéssica Laferte (renueva).

y (renueva). La Libertad Avanza: María Carolina Loparco .

. Fuerza Justicialista: Pedro Serra (renueva). Ingresantes a Diputados Cambia Mendoza (UCR): Alejandra Torti y Carlos Ponce .

y . La Libertad Avanza: Nicolás De Pedro Buttini .

. Fuerza Justicialista: Gustavo Perret (renueva) y Alejandra Barro. LEGISLATURA1 Legislatura de Mendoza. El nuevo mapa político en la Legislatura de Mendoza Con la nueva conformación, el radicalismo (y sus aliados) será la primera fuerza parlamentaria. El justicialismo seguirá siendo la segunda, mientras que en tercer lugar quedarán algunos representantes repartidos de la exLa Unión Mendocina y el Partido Verde.

Pero la expectativa está en el rol de los legisladores de La Libertad Avanza (LLA), que conformó una alianza electoral con Cambia Mendoza y los buenos resultados electorales le permitieron al espacio comandado por Facundo Correa Llano tener su bloque propio en la Legislatura.