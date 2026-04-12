12 de abril de 2026
{}
Sitio Andino
Legislatura de Mendoza

Renovación en la Legislatura de Mendoza: quiénes ingresarán en representación del Cuarto Distrito

Los nombres de los senadores y diputados de la Cuarta Sección Electoral que ingresarán a la Legislatura de Mendoza a partir del 1° de mayo.

Renovación en la Legislatura de Mendoza: quiénes ingresarán en representación del Cuarto Distrito.

Renovación en la Legislatura de Mendoza: quiénes ingresarán en representación del Cuarto Distrito.

Foto: Yemel Fil
 Por Florencia Martinez del Rio

La Legislatura de Mendoza se prepara para el recambio de legisladores que se concretará a partir del 1° de mayo, luego de que los senadores y diputados electos presten juramento a fines de abril. Quiénes ingresarán en representación de la Cuarta Sección Electoral.

Lee además
La Legislatura de Mendoza avanza con la Ley Hojarasca y revisa leyes de los años 90

Por qué Mendoza empezó a revisar leyes de los '90 y qué cambia con la "Hojarasca 4"
Paso Pehuenche como eje de la sesión de la Bicameral en Malargüe. video

La Bicameral de Mendoza pedirá intervención nacional por controles en Paso Pehuenche

El reparto de bancas en la Legislatura se realiza según "distritos electorales" en base a la distribución problacional de la provincia. Los departamentos de San Rafael, General Alvear y Malargüe integran el Cuarto Distrito.

Quién ingresarán por el Cuarto Distrito a la Legislatura de Mendoza

Ingresantes al Senado

  • Cambia Mendoza (UCR): Leonardo Yapur y Jéssica Laferte (renueva).
  • La Libertad Avanza: María Carolina Loparco.
  • Fuerza Justicialista: Pedro Serra (renueva).

Ingresantes a Diputados

  • Cambia Mendoza (UCR): Alejandra Torti y Carlos Ponce.
  • La Libertad Avanza: Nicolás De Pedro Buttini.
  • Fuerza Justicialista: Gustavo Perret (renueva) y Alejandra Barro.
LEGISLATURA1
Legislatura de Mendoza.

Legislatura de Mendoza.

El nuevo mapa político en la Legislatura de Mendoza

Con la nueva conformación, el radicalismo (y sus aliados) será la primera fuerza parlamentaria. El justicialismo seguirá siendo la segunda, mientras que en tercer lugar quedarán algunos representantes repartidos de la exLa Unión Mendocina y el Partido Verde.

Pero la expectativa está en el rol de los legisladores de La Libertad Avanza (LLA), que conformó una alianza electoral con Cambia Mendoza y los buenos resultados electorales le permitieron al espacio comandado por Facundo Correa Llano tener su bloque propio en la Legislatura.

Temas
Seguí leyendo

Proclamaron a los nuevos legisladores de Mendoza: cuándo asumen y cómo queda el reparto de fuerzas

La propuesta del peronismo en la Legislatura ante la "crisis del empleo"

¿Se alinean al radicalismo? Correa Llano reveló cómo actuará La Libertad Avanza en la Legislatura

Alcoholemia positiva: buscan endurecer las multas para funcionarios públicos

Los cambios que se vienen en la Legislatura de Mendoza: nuevo tablero político y próximos debates

Deudores alimentarios no podrán ir a la cancha, al casino, a boliches y recitales

Obras viales en la provincia de Mendoza: en qué rutas invierte millones el Gobierno

Alerta en Malargüe: Irrigación detectó una anomalía en un río y actuó de inmediato

LO QUE SE LEE AHORA
Río Tordillo, Malargüe (Gentileza). video

Alerta en Malargüe: Irrigación detectó una anomalía en un río y actuó de inmediato

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2423 y números ganadores del domingo 12 de abril

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2423 y números ganadores del domingo 12 de abril

Río Tordillo, Malargüe (Gentileza). video

Alerta en Malargüe: Irrigación detectó una anomalía en un río y actuó de inmediato

El sujeto habría amenazado con incendiar el domicilio

Quiso prender fuego la casa con su familia adentro y generó una escena de desesperación

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1349 del domingo 12 de abril

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1349 del domingo 12 de abril

Resultados del Quini 6 hoy domingo 12 de abril: números ganadores del sorteo 3364

Resultados del Quini 6 hoy domingo 12 de abril: números ganadores del sorteo 3364