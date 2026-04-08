Facundo Correa Llano explicó cuál será el rol de La Libertad Avanza en la Legislatura de Mendoza.

La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Mendoza encamina su armado en la Legislatura y en los concejos deliberantes de los departamentos. El presidente del partido a nivel local, Facundo Correa Llano , reafirmó que tendrán sus bloques con el foco de ganar peso propio y posicionarse dentro del escenario político mendocino.

El espacio libertario busca consolidar su estructura luego de las exitosas elecciones pasadas , lo que le permitió incorporar diversos legisladores y concejales. Si bien se espera que acompañen al radicalismo, apuntarán a transmitir su lineamiento con el presidente Javier Milei.

Mendoza colocó más de $446.000 millones en deuda en pesos y apunta a ordenar vencimientos

"Vamos a conformar el bloque La Libertad Avanza a nivel provincial, en senadores y en diputados, también en los departamentos, en todos los concejos deliberantes. Para nosotros es relevante esa posición porque nos da la posibilidad de transmitirle a la ciudadanía la posición de La Libertad Avanza ", explicó Correa Llano.

Respecto al vínculo con la alianza, afirmó: "Entendemos que hemos venido trabajando junto con Cambia Mendoza en todo lo que ha sido este proceso , que está sustentado en ese famoso acuerdo, que es la base que nos va a permitir caminar en conjunto en todo lo que se viene ahora en esta etapa de este año legislativo en la provincia de Mendoza".

Sobre cómo será la convivencia en la Legislatura, el libertario aseguró: "Será con diálogo, como es la actividad legislativa. Ahora en la Cámara de Diputados de la Nación tenemos diálogo con otros bloques, con el bloque La Unión Cívica Radical. Cuando se presentan los proyectos, uno de alguna manera participa con los otros bloques".

"A veces los bloques aportan sobre los mismos proyectos, hacen modificaciones, sugerencias. La verdad que eso nutre y es muy importante. Para mí, la verdad, es muy positivo que se pueda dar ese ida y vuelta", añadió el diputado que semanas atrás fue designado presidente de la Comisión de Energía y Combustibles en la Cámara baja del Congreso.

Facundo Correa Llano, Diputados, comisión Energía Facundo Correa Llano en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación.

La Libertad Avanza en la Legislatura de Mendoza

El diputado nacional se reunió con el Gobierno y los legisladores electos que asumirán el 1° de mayo. Los representantes de La Libertad Avanza que ingresarán a la Legislatura son:

Senadores

Macarena D’Ambrogio

María Pía Fanelli

Lucas Fosco

Carolina Loparco

Alejandra Gómez

Diputados

Pablo Castro

Federico Palazzo

Nicolás De Pedro Buttini

María Inés Ramos

María Fernanda Kaufman

Estefanía Corvalán

Cecilia Soler

A ellos se suman los ya asumidos Gustavo Cairo, en Diputados; y Beatriz Galiñares y Oscar Sevilla, en el Senado. Todos los nombres que conformarán la Legislatura desde mayo.

legislatura, senado, proyecto san jorge, psj, mineria, minera, votacion, aprobada Legislatura de Mendoza. Foto: Yemel Fil

Debates en la nueva Legislatura

Cuando asuman los nuevos legisladores, detrás del oficialismo estará el justicialismo como segunda fuerza política, mientras que en tercer lugar quedarán algunos representantes repartidos de la exLa Unión Mendocina y el Partido Verde.

El principal tema en la agenda será la reforma de la Constitución provincial enviada por el Ejecutivo para instaurar la autonomía municipal en los 18 departamentos. Esto habilitará a las comunas a dictar sus propias cartas orgánicas, bajo restricciones para la creación de nuevos impuestos y definiciones "claras" de competencias locales.