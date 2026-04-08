8 de abril de 2026
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Facundo Correa Llano

Facundo Correa Llano explicó cuál será el rol de La Libertad Avanza en la Legislatura de Mendoza

Facundo Correa Llano habló del armado de La Libertad Avanza para posicionarse en la Legislatura y en los concejos deliberantes.

Facundo Correa Llano explicó cuál será el rol de La Libertad Avanza en la Legislatura de Mendoza.

Facundo Correa Llano explicó cuál será el rol de La Libertad Avanza en la Legislatura de Mendoza.

Foto: Yemel Fil
 Por Florencia Martinez del Rio

La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Mendoza encamina su armado en la Legislatura y en los concejos deliberantes de los departamentos. El presidente del partido a nivel local, Facundo Correa Llano, reafirmó que tendrán sus bloques con el foco de ganar peso propio y posicionarse dentro del escenario político mendocino.

El espacio libertario busca consolidar su estructura luego de las exitosas elecciones pasadas, lo que le permitió incorporar diversos legisladores y concejales. Si bien se espera que acompañen al radicalismo, apuntarán a transmitir su lineamiento con el presidente Javier Milei.

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"Vamos a conformar el bloque La Libertad Avanza a nivel provincial, en senadores y en diputados, también en los departamentos, en todos los concejos deliberantes. Para nosotros es relevante esa posición porque nos da la posibilidad de transmitirle a la ciudadanía la posición de La Libertad Avanza", explicó Correa Llano.

La posición de los libertarios

Respecto al vínculo con la alianza, afirmó: "Entendemos que hemos venido trabajando junto con Cambia Mendoza en todo lo que ha sido este proceso, que está sustentado en ese famoso acuerdo, que es la base que nos va a permitir caminar en conjunto en todo lo que se viene ahora en esta etapa de este año legislativo en la provincia de Mendoza".

Sobre cómo será la convivencia en la Legislatura, el libertario aseguró: "Será con diálogo, como es la actividad legislativa. Ahora en la Cámara de Diputados de la Nación tenemos diálogo con otros bloques, con el bloque La Unión Cívica Radical. Cuando se presentan los proyectos, uno de alguna manera participa con los otros bloques".

"A veces los bloques aportan sobre los mismos proyectos, hacen modificaciones, sugerencias. La verdad que eso nutre y es muy importante. Para mí, la verdad, es muy positivo que se pueda dar ese ida y vuelta", añadió el diputado que semanas atrás fue designado presidente de la Comisión de Energía y Combustibles en la Cámara baja del Congreso.

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Facundo Correa Llano en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación.

Facundo Correa Llano en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación.

La Libertad Avanza en la Legislatura de Mendoza

El diputado nacional se reunió con el Gobierno y los legisladores electos que asumirán el 1° de mayo. Los representantes de La Libertad Avanza que ingresarán a la Legislatura son:

Senadores

  • Macarena D’Ambrogio
  • María Pía Fanelli
  • Lucas Fosco
  • Carolina Loparco
  • Alejandra Gómez

Diputados

  • Pablo Castro
  • Federico Palazzo
  • Nicolás De Pedro Buttini
  • María Inés Ramos
  • María Fernanda Kaufman
  • Estefanía Corvalán
  • Cecilia Soler

A ellos se suman los ya asumidos Gustavo Cairo, en Diputados; y Beatriz Galiñares y Oscar Sevilla, en el Senado. Todos los nombres que conformarán la Legislatura desde mayo.

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Legislatura de Mendoza.

Legislatura de Mendoza.

Debates en la nueva Legislatura

Cuando asuman los nuevos legisladores, detrás del oficialismo estará el justicialismo como segunda fuerza política, mientras que en tercer lugar quedarán algunos representantes repartidos de la exLa Unión Mendocina y el Partido Verde.

El principal tema en la agenda será la reforma de la Constitución provincial enviada por el Ejecutivo para instaurar la autonomía municipal en los 18 departamentos. Esto habilitará a las comunas a dictar sus propias cartas orgánicas, bajo restricciones para la creación de nuevos impuestos y definiciones "claras" de competencias locales.

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