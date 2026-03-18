Quién es el diputado mendocino que ocupará un cargo clave en el Congreso

Un diputado nacional por la provincia de Mendoza fue elegido este miércoles como presidente de la Comisión de Energía y Combustibles en la Cámara baja del Congreso de la Nación Argentina. Esta designación lo ubica en un lugar estratégico dentro del esquema legislativo y de un sector clave para la agenda económica del Gobierno nacional.
La Libertad Avanza (LLA) propuso a un legislador mendocino para ocupar un rol clave dentro del Parlamento. Además, una de las vipresidencias de la comisión también quedó en manos de una diputada por Mendoza.
Quién es el diputado mendocino que presidirá la Comisión de Energía
Se trata del diputado Facundo Correa Llano, quien, tras ser designado afirmó: "Es un honor y una gran responsabilidad en un momento donde la energía es clave para el crecimiento y el desarrollo de la Argentina. Vamos a trabajar para impulsar un sector energético más libre, competitivo y capaz de desplegar todo el potencial que tiene nuestro país".
Como vicepresidente 1° quedó el diputado peronista Juan Pablo Luque (Chubut) y como vicepresidencia 2°, la mendocina radical Pamela Verasay.