18 de marzo de 2026
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Sitio Andino
Congreso de la Nación Argentina

Quién es el diputado mendocino que ocupará un cargo clave en el Congreso

El libertario fue elegido para presidir la Comisión de Energía en Diputados y posiciona a Mendoza en un área clave para la economía nacional.

Un diputado mendocino presidirá Energía, una de las comisiones más estratégicas.

Un diputado mendocino presidirá Energía, una de las comisiones más estratégicas.

Foto: NA
Por Sitio Andino Política

Un diputado nacional por la provincia de Mendoza fue elegido este miércoles como presidente de la Comisión de Energía y Combustibles en la Cámara baja del Congreso de la Nación Argentina. Esta designación lo ubica en un lugar estratégico dentro del esquema legislativo y de un sector clave para la agenda económica del Gobierno nacional.

La Libertad Avanza (LLA) propuso a un legislador mendocino para ocupar un rol clave dentro del Parlamento. Además, una de las vipresidencias de la comisión también quedó en manos de una diputada por Mendoza.

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Quién es el diputado mendocino que presidirá la Comisión de Energía

Se trata del diputado Facundo Correa Llano, quien, tras ser designado afirmó: "Es un honor y una gran responsabilidad en un momento donde la energía es clave para el crecimiento y el desarrollo de la Argentina. Vamos a trabajar para impulsar un sector energético más libre, competitivo y capaz de desplegar todo el potencial que tiene nuestro país".

Facundo Correa Llano, Diputados, comisión Energía

Como vicepresidente 1° quedó el diputado peronista Juan Pablo Luque (Chubut) y como vicepresidencia 2°, la mendocina radical Pamela Verasay.

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El otro mendocino al frente de una comisión en el Congreso

En febrero pasado, el diputado mendocino Álvaro Martínez, perteneciente a La Libertad Avanza (LLA), fue desginado como presidente de la Comisión de Justicia en la Cámara baja. Ese nombramiento lo posicionó en un espacio estratégico con incidencia directa en el tratamiento de proyectos vinculados al sistema judicial.

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