Quién es el diputado mendocino que ocupará un cargo clave en el Congreso

Un diputado mendocino presidirá Energía, una de las comisiones más estratégicas. Foto: NA

Por Sitio Andino Política







Un diputado nacional por la provincia de Mendoza fue elegido este miércoles como presidente de la Comisión de Energía y Combustibles en la Cámara baja del Congreso de la Nación Argentina. Esta designación lo ubica en un lugar estratégico dentro del esquema legislativo y de un sector clave para la agenda económica del Gobierno nacional.

La Libertad Avanza (LLA) propuso a un legislador mendocino para ocupar un rol clave dentro del Parlamento. Además, una de las vipresidencias de la comisión también quedó en manos de una diputada por Mendoza.

Quién es el diputado mendocino que presidirá la Comisión de Energía Se trata del diputado Facundo Correa Llano, quien, tras ser designado afirmó: "Es un honor y una gran responsabilidad en un momento donde la energía es clave para el crecimiento y el desarrollo de la Argentina. Vamos a trabajar para impulsar un sector energético más libre, competitivo y capaz de desplegar todo el potencial que tiene nuestro país".

Facundo Correa Llano, Diputados, comisión Energía Como vicepresidente 1° quedó el diputado peronista Juan Pablo Luque (Chubut) y como vicepresidencia 2°, la mendocina radical Pamela Verasay.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fcorreallano/status/2034276443639734378?s=20&partner=&hide_thread=false Hoy asumí la presidencia de la Comisión de Energía y Combustibles de la Cámara de Diputados.



Es un honor y una gran responsabilidad en un momento donde la energía es clave para el crecimiento y el desarrollo de la Argentina.



Vamos a trabajar para impulsar un sector energético… pic.twitter.com/brTrObgaln — Facundo Correa llano (@fcorreallano) March 18, 2026 El otro mendocino al frente de una comisión en el Congreso En febrero pasado, el diputado mendocino Álvaro Martínez, perteneciente a La Libertad Avanza (LLA), fue desginado como presidente de la Comisión de Justicia en la Cámara baja. Ese nombramiento lo posicionó en un espacio estratégico con incidencia directa en el tratamiento de proyectos vinculados al sistema judicial.