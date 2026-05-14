El diputado libertario que apareció en el Congreso con una Tesla Cybertruck de US$300 mil

Manuel Quintar Quintar es uno de los pocos propietarios de una Cybertruck en Argentina.

La llegada de un diputado nacional de La Libertad Avanza al Congreso a bordo de una Tesla Cybertruck no pasó desapercibida y rápidamente se volvió viral en redes sociales . Se trata del legislador jujeño Manuel Quintar, quien apareció manejando la impactante pick-up eléctrica diseñada por la compañía de Elon Musk.

El vehículo llamó la atención tanto por su diseño futurista como por su valor millonario . En Argentina, una Cybertruck puede superar ampliamente los US$300 mil debido a los costos de importación y la escasa cantidad de unidades disponibles en el país.

La escena generó repercusiones inmediatas en el Congreso y en redes sociales, donde usuarios debatieron sobre el nivel de vida de algunos dirigentes políticos y el fenómeno que generan los vehículos de Tesla, la marca que se convirtió en símbolo global de innovación tecnológica y movilidad eléctrica.

Según trascendió, Quintar sería uno de los pocos propietarios de una Cybertruck en Argentina , un vehículo que todavía no tiene representación oficial en el país.

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#Polémica | La presencia de un vehículo poco convencional en el estacionamiento de la Cámara de Diputados encendió el debate político y social. Se trata del Tesla Cybertruck perteneciente al diputado libertario por Jujuy, Manuel Quintar. El vehículo, que en Argentina tiene un valor de mercado que oscila entre los 250 mil y 300 mil dólares, generó una repercusión inmediata. Ante el revuelo y las críticas, fuentes legislativas aseguran que el presidente de la Cámara, Martín Menem, le habría solicitado a Quintar que retirara la unidad para bajar el perfil de la situación. #Cybertruck #Tesla #Diputado" View this post on Instagram

Cómo llegó la Tesla Cybertruck a Argentina

Tesla no posee concesionarias ni representación oficial en Argentina. Actualmente, la automotriz de Elon Musk solo cuenta con importadores oficiales en países como Chile y Colombia.

Las unidades que comenzaron a verse en Argentina ingresaron a través de importaciones particulares realizadas por el empresario Malek Fara, conocido también por traer modelos de Ferrari, Lamborghini, Cadillac Escalade y GMC Hummer.

Hasta el momento habrían ingresado apenas media docena de Cybertruck al país. Además del diputado Quintar, entre los usuarios argentinos figuran celebridades e influencers como Coscu y Barby Franco.

En algunos casos, estos vehículos circularon sin patente debido a las dificultades iniciales para homologarlos en Argentina. Sin embargo, desde enero de este año el trámite se simplificó mediante el Certificado de Seguridad Vehicular (CSV), que agiliza el patentamiento de autos importados de manera particular.

Cuánto cuesta y qué características tiene la Tesla Cybertruck

La Tesla Cybertruck es una pick-up completamente eléctrica desarrollada por Tesla y presentada como uno de los modelos más disruptivos del mercado automotor mundial.

Las unidades que llegaron a Argentina corresponden a la versión con dos motores eléctricos y tracción integral. Según los importadores, tienen una potencia cercana a los 600 caballos de fuerza, aceleran de 0 a 100 kilómetros por hora en apenas 3,9 segundos y ofrecen una autonomía de hasta 550 kilómetros.

Además, se destacan por su carrocería de acero inoxidable, diseño angular y un equipamiento tecnológico completamente digitalizado.

En el mercado argentino, el precio final ronda los US$300 mil, aunque puede variar según impuestos, costos logísticos y equipamiento adicional. En Estados Unidos, en cambio, el valor oficial de una Cybertruck es considerablemente menor y parte desde aproximadamente US$100 mil dependiendo de la versión.

El fenómeno Tesla y el impacto de Elon Musk

La presencia de la Cybertruck en el Congreso volvió a poner el foco sobre la influencia global de Tesla y de Elon Musk, uno de los empresarios más influyentes del mundo y cercano políticamente al presidente argentino Javier Milei.

La marca logró transformar a sus vehículos en objetos de deseo y símbolos de innovación, especialmente entre empresarios, influencers y figuras públicas.